İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, yeni gelişmeler yaşandı.
İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, yeni gelişmeler yaşandı.
11 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.
Savcılık talimatı ile dün (25 Temmuz) İZSU'dan Adana Belediyesi Genel Sekreteri eski Genel Müdür Ali Hıdır Köseoğlu, Genel Müdür Gürkan Erdoğan, Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Gediz Elektrik'ten Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım, Operasyon Direktörü Sefa Pişkinleblebici, Planlama ve Teknoloji Direktörü Necati Ergin, Yapım İşleri Saha Sorumlusu Mürsel Arıcı, Yapım İşleri Sorumlusu Uzman Alper Doğan ve Gediz Elektrik personeli Halit Özpelit gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Ordu'da gözaltına alınan Halit Özpelit'in SEGBİS'le bağlanıp ifadesinin alınacağı belirtildi.
NELER OLMUŞTU?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İzmir'de 12 Temmuz saat 18.00 sıralarında sağanak başladı. Bayraklı'da metrekareye 39,7 kilogram yağış düştü. Yağış nedeniyle kent merkezi Bayraklı ve Konak ilçelerinde bazı cadde ile sokaklar suyla dolarken, araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. Sağanaktan korunmak için kaçmaya çalışan Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan, amatör müzisyen İnanç Öktemay (44) da akıma kapılıp, bir anda yere yığıldı. Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamlarını yitirdi. İnanç Öktemay İzmir'de, Özge Ceren Deniz Osmaniye'de toprağa verildi.
DUMANLARIN ÇIKTIĞI GÖRÜNTÜ KAMERADA
Olay yerindeki mazgaldan 9 Ocak'ta dumanların çıktığı bir güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Çevredeki esnafın durumu, o tarihte kurumlara ilettiği öğrenildi. İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak öldüğü yerde yapılan inceleme sonrasında belediye ve elektrik firması geldi, çözüm için çalışma yaptı. Çalışma ile yer altında kablolar, 50 santimetre daha aşağıya alındı. Destek belediye hizmetlerinin kabloları kapatmasından sonra bölgede tekrar elektrik verilip, yol trafiğe açıldı.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bölgede belediyemizin yürüttüğü ve elektrik hattında oluşabilecek kaçakla ilişkilendirilebilecek bir altyapı çalışmasından söz edilemeyeceği de ortadadır. Zira İZSU Genel Müdürlüğü'nün olaya ilişkin teknik raporunda da 2024 yılı Ocak ayında ihaleli işler kapsamında bölgede yüklenici firma tarafından 3 adet yağmur suyu ızgarası yaptırıldığı, imalatlar sırasında GDZ Elektrik A.Ş.'den gözlemci talebinde bulunulduğu, imalatların gözlemci nezaretinde gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Raporda yapım çalışmalarından sonra GDZ Elektrik A.Ş. tarafından yağmur suyu ızgarası yanında elektrik hatlarında bakım-onarım çalışması yapıldığı, hatta vatandaşlar tarafından GDZ Elektrik A.Ş.'ye anılan bölge için 2 defa arıza kaydı açtırıldığı ifade edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, daha önce bölgedeki esnafın yetkili kurumuna daha fazla rapor verdiği bildirilirken, "Ayrıca kabloların üzerinde 2 farklı yerde bakım gerçekleştirildiği ve GDZ Elektrik A.Ş.'ye ait elektrik enerjisinin üretim teknolojisine aykırı olarak zeminden 23 santim yerde döşendiği de fotoğraflarla belgelenmektedir. Elektrik kaçağına bağlı olumsuzluklar yaşanıyor, bölge esnafının yetkili kurumuna bildirimde bulunduğuna ilişkin ifadeleri de kayıt altına alındı" denildi.
GDZ ELEKTRİK: HERHANGİ BİR ŞİKAYET KAYDI OLMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR
GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi'nden yapılan açıklama ise yetkili kurumlar tarafından yapılan olay yeri incelemelerinin tamamlandığı belirtilerek, "Olayın içinden geçen bölgede son 6 bölgeye kurumumuza CİMER, Çağrı Merkezi, sosyal medya dahil olmak üzere tüm kanallardan gelen talepler incelenmiş ancak herhangi bir şikayet kaydı tespit edilmedi. Bölge sakinlerinin konuşmalarında uzun süre iletilen şikayetler, doğrudan sorumlu olan diğer kurumlara yapılmıştır. Öte yandan, 9 Ocak tarihinde bölgedeki farklı bir şebeke elemanına arıza kaydı yaptırılmış ve ekipler tarafından sorun çözülerek kayıt kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
BİLİRKİŞİ ÖN RAPORU ÇIKTI: NORMALDE 60 İLA 80 SANTİMETRE ARASINDA OLMASI LAZIM
Bilirkişinin hazırladığı ön raporda, bir besleme devresine ait kablonun yağmur tahliye mazgalına sıkıştığı ve zedelendiği, ölümlere bu bölümdeki faz toprak arızasının neden olduğu belirtildi. Raporda, besleme devrelerine ait kabloların zeminden 36 ila 45 santimetre derinlikte olduğu, sıcaklığın olduğu yerde bu derinliğin 15 santimetreye kadar gerilediği, neredeyse mazgalın ulaşılabilirliğiyle aynı seviyeye geldiğine dikkat çekildi. Raporda, ilgili düzenlemeye göre, bu derinliğin normalde 60 ila 80 santimetre olması gerektiği vurgulandı. Raporda ayrıca şu ifadelere yer verildi:
"Kablo derinliğinin 15 santimetreye ayrılmış konumunda, bu kadar küçük gömülüme derinliğe neden olan faktör; rögar kapağı bitişiğinden beyaz renkli drenaj borusunun kabloları kapağa doğru genişlemesi ve bu arada kablo koruyucu borunun bu bölümünün iptal edilmiş olması. İZSU uygulamalarından olan bu kırılması asli nedenlerinden biri olduğu inancındayız. Kabloların 36 ve 45 santimetre aralığında derinliğe gömülmüş olması, kazanın yaşanmış olması asli nedenlerden biri olarak GDZ Elektrik'in uygulamalarının sonucu olduğu kanaatine varılmıştır. Sonuç olarak her iki kurumun ihmalleri olduğu kanaatine varılmaktadır."
"ARIZALAR İÇİN GEÇİCİ ÇÖZÜMLER ÜRETİLİYOR"
Özge Ceren Deniz'in ailesinin avukatı Ayşe Sarıçiçek, bilirkişi raporunda daha önce de arızaların yaşandığı bölgede geçici çözümler üretildiğinin belirtildiğine işaret ederek, "Bize göre bu olayda kasıt mevcuttur. Cinayetler kasten işlenmiştir. Çünkü orada bu arızalar kökten çözülmezse insanların öleceği bilinen bir gerçektir." dedi.
14 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalanmış, 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 14'ü tutuklanmıştı.
Dosya kapsamında bilirkişi raporuna göre 5 şüphelinin daha olayda ihmalinin olduğu belirlenerek gözaltı talimatı verilmiş, bunlardan 3'ü yakalanırken, 1'inin kanser tedavisi gördüğü, diğerinin ise yurt dışında olduğu belirtilmişti. Yakalanan 3 kişi daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.