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Seçil Erzan'ın "yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığında adı geçen "Moçi" lakaplı Mojtaba Haghani hakkında yeni dava

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık olayına ilişkin Seçil Erzan, Süleyman Aslan ve "Moci" olarak bilinen Mojtaba Haghani hakkında yeni dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Seçil Erzan "sanık", Süleyman Aslan ve Mojtaba Haghani "müşteki-sanık" olarak yer aldı.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 17:54 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 18:02
Seçil Erzan’ın yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığında adı geçen Moçi lakaplı Mojtaba Haghani hakkında yeni dava

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Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık olayına ilişkin Seçil Erzan, Süleyman Aslan ve "Moci" olarak bilinen Mojtaba Haghani hakkında yeni dava açıldı.

ʺMociʺ olarak bilinen Mojtaba Haghani ʺMociʺ olarak bilinen Mojtaba Haghani

MOCİ MÜŞTEKİ SANIK OLARAK YER ALDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Seçil Erzan "sanık", Süleyman Aslan ve Mojtaba Haghani ise "müşteki-sanık" olarak yer aldı.

İddianamede Erzan'ın, çalıştığı bankanın bünyesinde özel bir fon olduğunu ve yüksek kar getirdiğini söyleyerek, Haghani ve Arslan'ı bu fona para yatırmaya ikna ettiği, Haghani'den 200 bin dolar, Aslan'dan ise 2 milyon dolar aldığı anlatıldı.

İlerleyen süreçte taraflar arasındaki ilişkinin bankacı-müşteri ilişkisinin ötesine geçtiği vurgulanan iddianamede, Erzan'ın acil kredi ihtiyacında müştekilerden kazanç karşılığında ödünç para aldığına işaret edildi.

MOCİ İLE 10 MİLYON DOLAR ALDIM 14 MİLYON DOLAR ÖDEDİM
İddianamede, Erzan'ın savcılıkta alınan ifadesinde, "Süleyman Aslan büyük bir tefecidir. Benden bu zamana kadar defalarca para karşılığı faiz almıştır. Süleyman Aslan isimli tefeciden Moci ile 10 milyon lira para aldım, 14 milyon lira olarak geri ödedim. Moci bana verdiği paraların hiçbir zaman bankada yasal olarak değerlendirilmediğini biliyordu. Buna rağmen bana dönem dönem para getirip kısa sürede yüzde 40 faizle geri alıyordu." dediği aktarıldı.

Seçil ErzanSeçil Erzan

200 BİN DOLARI ALAMADIM
Aslan'ın birden çok kez yüklü miktarda parayı Erzan'a verdiğini beyan ettiği, Haghani'nin ise ifadesinde Erzan'ın Aslan'dan 14 milyon lira geri ödemeli 10 milyon lira ödünç para aldığını, bu parayı Erzan'ın evine kendisinin götürüp bıraktığını, zaman zaman Erzan'ın kendisine 100 bin dolar para verdiğini ancak kendi verdiği 200 bin dolar ana parasını alamadığını söylediği iddianamede yer aldı.

ASLAN VE HAGHANİ'YE TEFECİLİK SUÇLAMASI
Erzan'ın "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 6 yıldan 20 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, Aslan ve Haghani'nin ise "tefecilik" suçundan ayrı ayrı 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması talep edildi.

Sanıklar, 4 Ekim'de İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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