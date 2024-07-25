Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Türkiye Yemen’in toprak birliği ve egemenliğini desteklemeye devam edecek!

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de taraflar arasındaki gerilimi düşürmeye yönelik bazı hususlarda mutabakata varılmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Bakanlık, Yemenli taraflar arasında varılan mutabakat konusunda yazılı açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Yemen'de gerilimi düşürmeye yönelik mutabakatı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.
Yemen'de taraflar arasındaki gerilimi düşürmeye yönelik bazı hususlarda mutabakata varılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, "Varılan mutabakatın, Yemen'deki ihtilafa yerleşik parametreler temelinde kapsamlı bir siyasi çözüm bulunmasının yolunu açmasını temenni ediyoruz. Yemenli tarafların yapıcı diyalog yoluyla ülkenin barış ve istikrarına odaklanmalarını bekliyoruz." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Türkiye'nin Yemen'in toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini desteklemeye devam edeceği vurgulandı.