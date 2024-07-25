Son Dakika Deprem Haberleri: Bugün, az önce deprem mi oldu? İşte 25 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremler listesi

Deprem, yer kabuğunda aniden ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Depremler, sismograf adı verilen aletlerle ölçülür ve büyüklükleri Moment Magnitüd Ölçeği veya Richter Ölçeği ile belirlenir. Genellikle 3 ve altı büyüklükteki depremler hissedilmezken, 7 ve üzeri büyüklükteki depremler yıkıcı olabilir.

Deprem Türleri Nelerdir?

Depremler farklı türlerde meydana gelebilir. Üç ana kırık tipi vardır: eğim atımlı ters kırık, eğim atımlı normal kırık ve doğrultu atımlı kırık. Ayrıca, volkanik faaliyetler, toprak kaymaları, mayın patlamaları veya nükleer testler de deprem yaratabilir. Artçı depremler, ana depremin ardından meydana gelen daha küçük sarsıntılardır.

Türkiye Deprem Haritası ve Fay Hatları

Türkiye, üç büyük fay hattına sahiptir: Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı. Bu fay hatları boyunca sık sık depremler meydana gelmektedir. Türkiye deprem haritası, hangi bölgelerin daha yüksek risk altında olduğunu göstermektedir. Birinci dereceden deprem bölgesi olarak tanımlanan iller arasında İzmir, Balıkesir, Manisa ve Muğla bulunmaktadır. İkinci dereceden deprem bölgeleri arasında ise İstanbul, Bitlis ve Van gibi iller yer alır.