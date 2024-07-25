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Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK toplantısı başladı! İşte masadaki konu başlıkları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Milli Güvenlik Kurulu, iki aylık aranın ardından Beştepe'de toplandı. Toplantının öncelikli gündeminin Türkiye'nin sınır ötesinde terörle mücadele operasyonları, Suriye ile normalleşme süreci ve İsrail'in Filistin'deki saldırılarının olması bekleniyor.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 08:07 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 16:02
Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK toplantısı başladı! İşte masadaki konu başlıkları

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Başlıkların Devamı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.50'de başladı.

ANA GÜNDEM: TERÖRLE MÜCADELE
Beştepe'de yapılacak toplantının ilk başlığının terörle mücadele olduğu öğrenildi.



YAZ BİTMEDEN GÜVENLİK ÇEMBERİ TAMAMLANACAK
Türkiye, Irak sınırlarındaki güvenlik çemberini yaz bitmeden tamamlamayı amaçlıyor.

Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK bugün toplanıyor!

Toplantıda Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerinin yok edilmesi için hem karadan hem de havadan aralıksız devam eden operasyonların üzerinde durulacak. Sahadan gelen askeri ve istihbari bilgilerle birlikte operasyon bölgesinde atılacak adımlar ele alınacak. Kurul üyeleri, FETÖ ve DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadeledeki son durumla ilgili de kurula bilgi sunacak.

BAKANLAR SUNUM YAPACAK
Milli Savunma Bakan Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın ayrı ayrı sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

SURİYE İLE NORMALLEŞME MASADA
Suriye ile normalleşmeye dair atılması planlanan adımlar görüşülecek

Milli Güvenlik Kurulu'nda, Suriye konusu da görüşülecek. Ankara'nın isteği; Suriye'de kalıcı barış ve istikrarı tesis etmek, bunun için de Şam yönetimi ile diplomatik ilişkileri yeniden kurmak.

Başkan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Suriye ile normalleşme için başlatılan çalışmalar ve bu konuda izlenecek yol haritasıyla ilgili MGK'da değerlendirmeler yapılacak.

Putin, Kremlin'de Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüştü. Putin, Kremlin'de Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüştü.

FİDAN SUNUM YAPACAK
Bu kapsamda özellikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yapacağı sunumun da MGK'nın önemli gündem maddelerinden bir olacak. Bilindiği gibi Başkan Erdoğan, Suriye ile kurulacak temasta direkt olarak Hakan Fidan'ı görevlendirdiğini söylemişti. Bu yüzden Rusya üzerinden Suriye ile kurulacak temas büyük önem taşıyor. Fidan gelinen süreçle ilgili Başkan Erdoğan ve MGK'yı bilgilendirecek. Aradaki sorunlar ve çözüm yolları masaya yatırılacak.

Putin ve Esad arasında gerçekleşen görüşme sonrası Türkiye ile kurulacak temasın ele alınmış olması MGK'nın gündeminde olacak.

ABD Başkanı Trump ABD Başkanı Trump


Fidan'ın bölgedeki hareketliliğe ilişkin de MGK'yı bilgilendirmesi bekleniyor. ABD seçimleri öncesi Biden'ın adaylıktan çekilmesi sonrası Trump'ın olası başkanlığı da MGK'da masaya yatırılacak.

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın yapacağı sunumda ise Biden sonrası Irak ve Suriye'de olası gelişmeler yer alacak.

İsrail'in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliam da masada olacak.

Kurul'un bir diğer gündem maddesi, İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü katliamlar olacak.

Gazze'de ateşkesin sağlanması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve İsrail'in gerilimi bölgeye yayma çabalarının önüne geçilmesi için yürütülen diplomasi trafiği konuşulacak. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasındaki süreçle ilgili görüş alışverişinde bulunulacak.

Bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da görüşülecek

MGK toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, Kıbrıs'taki gelişmeler ve Yunanistan ile ilişkiler gibi diğer bölgesel ve uluslararası konular da masada olacak.

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