Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK toplantısı başladı! İşte masadaki konu başlıkları

Putin, Kremlin'de Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüştü.
FİDAN SUNUM YAPACAK
Bu kapsamda özellikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yapacağı sunumun da MGK'nın önemli gündem maddelerinden bir olacak. Bilindiği gibi Başkan Erdoğan, Suriye ile kurulacak temasta direkt olarak Hakan Fidan'ı görevlendirdiğini söylemişti. Bu yüzden Rusya üzerinden Suriye ile kurulacak temas büyük önem taşıyor. Fidan gelinen süreçle ilgili Başkan Erdoğan ve MGK'yı bilgilendirecek. Aradaki sorunlar ve çözüm yolları masaya yatırılacak.
Putin ve Esad arasında gerçekleşen görüşme sonrası Türkiye ile kurulacak temasın ele alınmış olması MGK'nın gündeminde olacak.
ABD Başkanı Trump
Fidan'ın bölgedeki hareketliliğe ilişkin de MGK'yı bilgilendirmesi bekleniyor. ABD seçimleri öncesi Biden'ın adaylıktan çekilmesi sonrası Trump'ın olası başkanlığı da MGK'da masaya yatırılacak.
MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın yapacağı sunumda ise Biden sonrası Irak ve Suriye'de olası gelişmeler yer alacak.
İsrail'in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliam da masada olacak.
Kurul'un bir diğer gündem maddesi, İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü katliamlar olacak.
Gazze'de ateşkesin sağlanması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve İsrail'in gerilimi bölgeye yayma çabalarının önüne geçilmesi için yürütülen diplomasi trafiği konuşulacak. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasındaki süreçle ilgili görüş alışverişinde bulunulacak.
Bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da görüşülecek
MGK toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, Kıbrıs'taki gelişmeler ve Yunanistan ile ilişkiler gibi diğer bölgesel ve uluslararası konular da masada olacak.