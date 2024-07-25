Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK toplantısı başladı! İşte masadaki konu başlıkları

Putin, Kremlin'de Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüştü.



FİDAN SUNUM YAPACAK

Bu kapsamda özellikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yapacağı sunumun da MGK'nın önemli gündem maddelerinden bir olacak. Bilindiği gibi Başkan Erdoğan, Suriye ile kurulacak temasta direkt olarak Hakan Fidan'ı görevlendirdiğini söylemişti. Bu yüzden Rusya üzerinden Suriye ile kurulacak temas büyük önem taşıyor. Fidan gelinen süreçle ilgili Başkan Erdoğan ve MGK'yı bilgilendirecek. Aradaki sorunlar ve çözüm yolları masaya yatırılacak.

Putin ve Esad arasında gerçekleşen görüşme sonrası Türkiye ile kurulacak temasın ele alınmış olması MGK'nın gündeminde olacak.