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Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK bugün toplanıyor! İşte masadaki konu başlıkları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Milli Güvenlik Kurulu, iki aylık aranın ardından bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündeminin Türkiye'nin sınır ötesinde terörle mücadele operasyonları, Suriye ile normalleşme süreci ve İsrail'in Filistin'deki saldırılarının olması bekleniyor.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 08:07 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 13:37
Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK bugün toplanıyor! İşte masadaki konu başlıkları

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Başlıkların Devamı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bu yıl 4'üncü kez yine yoğun gündemle toplanacak.

ANA GÜNDEM: TERÖRLE MÜCADELE
Beştepe'de yapılacak toplantının ilk başlığının terörle mücadele olduğu öğrenildi.



YAZ BİTMEDEN GÜVENLİK ÇEMBERİ TAMAMLANACAK
Türkiye, Irak sınırlarındaki güvenlik çemberini yaz bitmeden tamamlamayı amaçlıyor.

Kritik MGK toplanıyor!

Toplantıda Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerinin yok edilmesi için hem karadan hem de havadan aralıksız devam eden operasyonların üzerinde durulacak. Sahadan gelen askeri ve istihbari bilgilerle birlikte operasyon bölgesinde atılacak adımlar ele alınacak. Kurul üyeleri, FETÖ ve DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadeledeki son durumla ilgili de kurula bilgi sunacak.

SURİYE İLE NORMALLEŞME MASADA
Suriye ile normalleşmeye dair atılması planlanan adımlar görüşülecek

Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK bugün toplanıyor!

Milli Güvenlik Kurulu'nda, Suriye konusu da görüşülecek. Ankara'nın isteği; Suriye'de kalıcı barış ve istikrarı tesis etmek, bunun için de Şam yönetimi ile diplomatik ilişkileri yeniden kurmak.

Başkan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Suriye ile normalleşme için başlatılan çalışmalar ve bu konuda izlenecek yol haritasıyla ilgili MGK'da değerlendirmeler yapılacak.

İsrail'in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliam da masada olacak

Kurul'un bir diğer gündem maddesi, İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü katliamlar olacak.

Gazze'de ateşkesin sağlanması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve İsrail'in gerilimi bölgeye yayma çabalarının önüne geçilmesi için yürütülen diplomasi trafiği konuşulacak. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasındaki süreçle ilgili görüş alışverişinde bulunulacak.

Bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da görüşülecek

MGK toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, Kıbrıs'taki gelişmeler ve Yunanistan ile ilişkiler gibi diğer bölgesel ve uluslararası konular da masada olacak.

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