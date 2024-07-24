Süleymaniye'yi PKK üssü yapan Talabani son çıkmazda! Ankara "Yakından izliyoruz" deyip baskıyı artırdı: KYB'de iç bölünme baş gösterdi

Bafel Talabani



İngiltere merkezli Middle East Eye'a konuşan bir Türk kaynak, "Süleymaniye civarındaki PKK faaliyetlerini yakından izliyoruz ve olası tehditler ortadan kaldırılıyor" ifadelerini kullandı.



Yine Middle East Eye'a konuşan IKBY kaynakları ise Türkiye'nin Kuzey Irak'taki PKK kalelerine yönelik operasyonlarının KYB üzerinde baskı yarattığını söyledi.



IKBY kaynakları "Bafel Amerikalılar ve İranlılar aracılığıyla bir çıkış yolu bulamadı. Bu gerçek bir baskıdır" değerlendirmesinde bulundu.

5 MAYIS 2024 | TAKVİM: TALABANİ ABD'YE YALVARMAYA GİTTİ



Hatırlanacağı üzere Talabani, Türkiye'nin bölgede artan askeri operasyonları sonrası ABD'nin yolunu tutmuş, Ankara'ya karşı lobi faaliyetleri yürütmeye çalışmıştı.



TAKVİM, Talabani'nin Türkiye'yi şikayet etme amacıyla ABD'ye gitmesini "PKK ile birlik olmak beka" diyen Talabani tutuştu! Türkiye'nin askeri harekatı öncesi ABD'ye yalvarmaya gitti" başlığıyla 5 Mayıs 2024'te okurlarına duyurmuştu.



KYB'DE İÇ BÖLÜNMELER... "TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİLER SAVUNANLAR" YÜKSELİŞTE



Bir yandan da Talabani kendi partisindeki iç bölünmelerle karşı karşıya... Türkiye ile iyi ilişkilerden yana olan Bafel'in kuzeni ve kardeşi Lahur ve Kubad Talabani'nin elini güçlendirdiği konuşuluyor.



KYB kaynakları da Irak Bölgesel Kürt Yönetiminde yapılacak seçimlerde KYB'nin askeri kanadının büyük çoğunluğunun Bafel yerine Lahur'u destekleyeceğini öne sürdü.



ANKARA BAFEL'E KAPIYI KAPATTI



MEE'ye konuşan Türk güvenlik kaynakları, MİT aracılığıyla Bafel Talabani'ye ve aynı zamanda IKBY Başbakan Yardımcısı olan Kubat Talabani'ye mesajlar gönderildiğini söyledi.



Bafel Talabani'nin Türk yetkililerle yüz yüze görüşmek istediği öğrenilirken bu talebin Ankara tarafından Talabani'nin PKK ile olan bağı nedeniyle reddedildiği öğrenildi.