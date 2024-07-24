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Süleymaniye'yi PKK üssü yapan Talabani son çıkmazda! Ankara "Yakından izliyoruz" deyip baskıyı artırdı: KYB'de iç bölünme baş gösterdi

Süleymaniye'yi yeni Kandil yapma yolunda adımlar atan, PKK/YPG ile dirsek temasında olan Bafel Talabani artık son çıkmazda. Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik devam eden operasyonlar hız kazanırken Ankara, Talabani'ye yönelik baskıyı artırma niyetinde. Güvenlik kaynakları "Süleymaniye civarındaki PKK faaliyetlerini yakından izliyoruz ve olası tehditler ortadan kaldırılıyor" dedi. Öte yandan KYB'de iç bölünme baş gösterdi. Türkiye ile iyi ilişkilerden yana olan Bafel'in kuzeni ve kardeşi Lahur ve Kubad Talabani'nin elini güçlendirdiği konuşuluyor.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 21:36 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 21:56
Süleymaniye’yi PKK üssü yapan Talabani son çıkmazda! Ankara Yakından izliyoruz deyip baskıyı artırdı: KYB’de iç bölünme baş gösterdi

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Bafel Talabani liderliğindeki KYB, PKK'ya askeri, lojistik ve barınma imkanları sağlıyor, Süleymaniye yeni Kandil olma yolunda hızla ilerliyor.

'Tehdidi kaynağında bertaraf etme' politikasıyla PKK'yı bitirme noktasına gelen Ankara, PKK - Talabani birlikteliğini mercek altına aldı. Talabani'ye "Süleymaniye'ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen KYB, PKK'ya müzahir tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyiz" uyarısı yapıldı.

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TAKVİM ARKA PLANI AÇIKLIYOR... IRAK'IN PKK ADIMI VE KÖŞEYE SIKIŞAN TALABANİ

Uyarıları ciddiye almayıp PKK/YPG ile teması kesmeyen Talabani, son olarak Türkiye ile ortak güvenlik mekanizması kapsamında adımlar atan Bağdat yönetiminin PKK hamlesiyle iyiden iyiye köşeye sıkıştı.

Irak hükümeti devlet kurumlarındaki resmi yazışmalarda terör örgütü PKK'nın "yasaklı örgüt" şeklinde tanımlanması talimatı verdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Irak Başbakanlığı'nın 23.07.2024'te Irak Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na gönderdiği belgede, "PKK terör örgütünün resmi yazışmalarda 'yasaklı örgüt PKK' olarak kullanılması" ifadesi yer aldı.

PKK ULUSLARARASI ARENADA GÜCÜNÜ KAYBETTİ

Türkiye'nin Irak ile yürüttüğü istihbarat diplomasisi Irak hükümetinin aldığı bu yeni kararda önemli bir etken oldu. Ankara Irak hükümetinin attığı bu adımı gelecekte alınacak tedbirler için de umut verici bir adım olarak değerlendiriyor. Bu adımla terörle mücadelede devam eden mevcut askeri doktrin bağlamında stratejik bir yenilgi içerisinde olan PKK'nın, uluslararası arenada da gücünü kaybettiği ortaya koyuyor.



TALABANİ'YE TAM SAHA PRES

Öte yandan güvenlik kaynakları Süleymaniye'yi yeni Kandil yapma yolunda adımlar atan, PKK/YPG ile dirsek temasında olan Bafel Talabani'ye yönelik baskıyı artırma niyetinde.

SÜLEYMANİYE'YE YAKIN TAKİP... "PKK TEHDİTLERİ ORTADAN KALDIRILIYOR"

Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik devam eden operasyonlar hız kazanırken üst düzey PKK/YPG üyelerinin hala Süleymaniye'de bulunduğu ve burada eğitim aldığı biliniyor.

Bafel TalabaniBafel Talabani

İngiltere merkezli Middle East Eye'a konuşan bir Türk kaynak, "Süleymaniye civarındaki PKK faaliyetlerini yakından izliyoruz ve olası tehditler ortadan kaldırılıyor" ifadelerini kullandı.

Yine Middle East Eye'a konuşan IKBY kaynakları ise Türkiye'nin Kuzey Irak'taki PKK kalelerine yönelik operasyonlarının KYB üzerinde baskı yarattığını söyledi.

IKBY kaynakları "Bafel Amerikalılar ve İranlılar aracılığıyla bir çıkış yolu bulamadı. Bu gerçek bir baskıdır" değerlendirmesinde bulundu.

PKK ile birlik olmak beka diyen Talabani tutuştu! Türkiyenin askeri harekatı öncesi ABDye yalvarmaya gittiPKK ile birlik olmak beka diyen Talabani tutuştu! Türkiyenin askeri harekatı öncesi ABDye yalvarmaya gitti

5 MAYIS 2024 | TAKVİM: TALABANİ ABD'YE YALVARMAYA GİTTİ

Hatırlanacağı üzere Talabani, Türkiye'nin bölgede artan askeri operasyonları sonrası ABD'nin yolunu tutmuş, Ankara'ya karşı lobi faaliyetleri yürütmeye çalışmıştı.

TAKVİM, Talabani'nin Türkiye'yi şikayet etme amacıyla ABD'ye gitmesini "PKK ile birlik olmak beka" diyen Talabani tutuştu! Türkiye'nin askeri harekatı öncesi ABD'ye yalvarmaya gitti" başlığıyla 5 Mayıs 2024'te okurlarına duyurmuştu.

KYB'DE İÇ BÖLÜNMELER... "TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİLER SAVUNANLAR" YÜKSELİŞTE

Bir yandan da Talabani kendi partisindeki iç bölünmelerle karşı karşıya... Türkiye ile iyi ilişkilerden yana olan Bafel'in kuzeni ve kardeşi Lahur ve Kubad Talabani'nin elini güçlendirdiği konuşuluyor.

KYB kaynakları da Irak Bölgesel Kürt Yönetiminde yapılacak seçimlerde KYB'nin askeri kanadının büyük çoğunluğunun Bafel yerine Lahur'u destekleyeceğini öne sürdü.

ANKARA BAFEL'E KAPIYI KAPATTI

MEE'ye konuşan Türk güvenlik kaynakları, MİT aracılığıyla Bafel Talabani'ye ve aynı zamanda IKBY Başbakan Yardımcısı olan Kubat Talabani'ye mesajlar gönderildiğini söyledi.

Bafel Talabani'nin Türk yetkililerle yüz yüze görüşmek istediği öğrenilirken bu talebin Ankara tarafından Talabani'nin PKK ile olan bağı nedeniyle reddedildiği öğrenildi.

Yeni Kandil Süleymaniye! KYByi yaptırım değil operasyon paklar... Fidanın ileri tedbir resti ve ABD - PKK kuklası Bafel TalabaniYeni Kandil Süleymaniye! KYByi yaptırım değil operasyon paklar... Fidanın ileri tedbir resti ve ABD - PKK kuklası Bafel Talabani

Geride bıraktığımız yıl Süleymaniye'de PKK-YPG'li teröristlerin içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonrası KYB - PKK ilişkileri gözler önüne serilirken Kubad Talabani hesaba çağrıldı, "Menfaatiniz Türkiye ile işbirliğinde mi, PKK ile işbirliğinde mi? Silkinin ve kendinize gelin" ültimatomu verildi.

ABD, TALABANİ - PKK BULUŞMASINI ORGANİZE ETTİ

Bafel, Talabani ABD ve İran desteğini arkasını alırken; ABD'nin maşası PKK ile yakın temas halinde olmaktan kaçınmıyor. Aralık 2022'de ABD, Bafel Talabani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarını buluşturdu.



BAFEL TALABANİ: BEKAMIZ PKK İLE BİRLİK OLMAMIZA BAĞLI

Talabani "Rojava ile ilişkilerimiz elbette devam edecek ve daha da gelişecek. Bekamız birlik olmamıza bağlı" diyerek PKK ile birlik içinde olduklarını duyurdu.

Görüşmenin ardından terörist Ferhat Abdi Şahin, ABD'li McFarlane ve Bafel Talabani birlikte fotoğraf çekildi.

Şu ifadeleri kullandı:

"KYB lideri Bafel Talabani ve CJTFOIR Komutanı McFarlane ile bölgenin istikrarını korumak için terörle mücadelede ortak çabalar geliştirme konusunda görüşmekten memnuniyet duyuyorum. Bu ortaklıklardan gurur duyuyoruz ve bunu genişletmek için çalışıyoruz. Desteğiniz ve dostluğunuz için teşekkürler"




ABD TALİMAT VERDİ TALABANİ PKK'YA CAN SUYU OLDU

Bafel Talabani, ABD'nin talepleri doğrultusunda Süleymaniye'de PKK'ya imkânlar sunuyor.

HAVAALANI VERDİ, PKK'LILARIN EĞİTİMİNİ SAĞLADI

Talabani Süleymaniye'de PKK'ya Türkiye'ye karşı güvenli bir alan oluşturuyor. Örgütün Süleymaniye Havaalanı'nı kullanmasını sağlıyor. KYB'nin özel kuvvetleri içerisinde PKK'lıların eğitim almasına olanak veriliyor.



PKK'YI SİNCAR'A SOKTU, SÜLEYMANİYE'DE HASTANE TAHSİS ETTİ

Rezalet bununla da sınırlı kalmadı. KYB'ye yakın Kerkük Valisi, PKK'nın Sincar'a yerleşmesini sağladı.

Süleymaniye'de hastane kuruldu, PKK'ya profesyonel tıbbi destek sağlandı.

SADECE IRAK DEĞİL SURİYE'DE DE DESTEK OLUYOR! HELİKOPTER BİLE TAHSİS ETTİ

Talabani PKK'ya sadece Irak'ın kuzeyinde değil Suriye'de de açıktan destek oluyor.

2023 yılı Mart ayında Irak'ın kuzeyinde düşen ve Bafel Talabani'nin verdiği söylenen PKK helikopterinin, Süleymaniye ile Kamışlı arasında personel ve malzeme taşıdığının ortaya çıkması bu durumun en somut örneği.

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