SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

RTÜK sapkın içerik "Sosis Partisi: Gıdatopya" için harekete geçti! Soruşturma başlatıldı

Son dakika haberleri... Uluslararası yayıncı “Prime Video”da yer alan Sosis Partisi: Gıdatopya” isimli animasyon sosyal medyada infiale neden oldu. Sapkın içerikle ilgili RTÜK tarafından inceleme başlatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 11:26 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 11:45
RTÜK sapkın içerik Sosis Partisi: Gıdatopya için harekete geçti! Soruşturma başlatıldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dijital yayın platformu Amazon Prime'da yayınlanan bir animasyon filmi sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Film, vinsel içerikli sahneleri nedeniyle tepki çekti.

YASAL İNCELEME BAŞLATTI
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, uluslararası yayıncı Prime Video'nun Türkiye katoloğunda yer alan "Sosis Partisi: Gıdatopya" isimli animasyon yapımı için yasal inceleme başlatıldığını duyurdu.



Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplumu güçlü kılan ve ayakta sağlam bir şekilde tutan inanç ve kültürel değerlerin hedef alındığını vurguladı.



"Kaynağı ve maksadı belli sapkın hegemonyanın", ülkenin geleceği gençleri medya aracılığıyla hedef aldığını kaydeden Şahin, uluslararası yayıncı Prime Video'nun Türkiye kataloğunda yer alan "Sosis Partisi: Gıdatopya" isimli "animasyon görünümündeki" yapımın, "sapkın içeriğiyle" halkın tepkisini çektiğini belirtti.



Şahin, "Üst Kurul izleme uzmanlarımız gerekli incelemeleri yapmış, yayıncı platforma gerekli uyarılar en sert şekilde iletilmiş ve ilgili sapkın içerik hakkında yasal inceleme başlatılmıştır. Söz konusu izleme raporu, ilk Üst Kurul toplantısında gündeme alınacaktır." ifadesini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
ABD’den terör örgütü PKK’ya bir destek daha! Avenger Hava Savunma sistemleri Haseke’ye gönderildi | Pentagon’u koruyan sistem!
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Rum yönetimine üs resti: Gerekirse biz de kurarız
Türk Telekom
MİT’ten PKK’ya nokta operasyon: Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat ile 2 terörist etkisiz hale getirildi
Beşiktaş’a bir star daha! Immobile’nin yanına geliyor
RTÜK sapkın içerik Sosis Partisi: Gıdatopya için harekete geçti! Soruşturma başlatıldı
Fitch Ratings son raporunu açıkladı! Dikkat çeken Türkiye detayı: Körfez ülkeleri yatırıma hazırlanıyor
Kalkınma Yolu Projesi için ilk toplantı! 4 ülkenin bakanı İstanbul’a geliyor
Spor yazarları Lugano - Fenerbahçe maçını yorumladı! Göz alıcı
Gizli Servis bir kez daha patladı! Dehşete düşüren ihmal yeni görüntülerde ortaya çıktı: Meğer Trump suikastçısı Crooks…
Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren düzenleme komisyonda kabul edildi
+18 paylaşımları ve gizemli partileri nedeniyle tutuklanmıştı! ’Fergio House’ olayında yeni gelişme
Kavurucu sıcaklara mola! Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı | HAVA DURUMU
Kanarya deplasmanda avantajı kaptı! FC Lugano 3-4 Fenerbahçe MAÇ SONUCU-GOLLER ÖZET
Hamas ve El Fetih Çin’de anlaştı: İlk tebrik Türkiye’den! Netanyahu Washington’da: Batı’da ilhak, Doğu’da birlik toplantısı
SON DAKİKA