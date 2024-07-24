HAMSTER KOMBAY GÜNLÜK ŞİFRE 🐹 25 Temmuz 2024 Hamster Kombat günlük şifre ve kombo kartları!
Hamster Kombat 25 Temmuz günlük şifre için araştırmalar hızlandı. Hamster mors alfabesi günlük şifre ile oyun tutkunlarına çeşitli hediyeler sunan Hamster Kombat, 25 Temmuz 2024 tarihine ait günlük şifresini açıkladı. Özellikle kripto para meraklılarının ilgisini çeken Hamster Kombat, son zamanların popüler konuları arasında yer alıyor. Oyunda 1 milyon coin kazanmak ve kombinasyonu tamamlamak için kullanıcılar günlük şifreyi merakla bekliyor. Günlük şifreler, oyunculara ekstra avantajlar ve ödüller sağlıyor, böylece oyun içindeki başarılarını artırmalarına yardımcı oluyor.
Hamster Kombat'ın 25 Temmuz 2024 tarihli günlük şifresi belli oldu. Oyunseverler, bu şifre sayesinde oyun içindeki ilerlemelerini hızlandırabilirler. Kart toplama ve savaş mekanikleri gibi özellikleriyle dikkat çeken Hamster Kombat, her geçen gün daha fazla oyuncunun ilgisini çekiyor. Günlük şifrelere yönelik talep de artmış durumda.
HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE
Hamster Kombat oyuncuları, bugünün günlük şifresi olan "AUDIT" ile 25 Temmuz 2024 tarihinde, 1 milyon coin kazanma fırsatını yakaladı. Hamster Kombat dünyasında oyunseverlere sunulan bu günlük şifre, oyunculara ekstra avantajlar ve ödüller sağladı. Her gün güncellenen şifrelerle Hamster Kombat dünyasında ilerleyen oyuncular, oyun içindeki başarılarını daha da artırma şansına sahip oluyor.
Hamster Kombat oyununun, 25 Temmuz 2024 tarihli "AUDIT" şifresinin Mors alfabesi ile yazılışı şu şekilde:
A: ● ▬
U: ● ● ▬
D: ▬ ● ●
I: ● ●
T: ▬
Hamster Kombat, 25 Temmuz günlük şifresi olan AUDIT kelimesinin, mors alfabesiyle dizlimi şu şekilde;
▬ ● ● ▬ ▬ ● ● ● ● ▬
HAMSTER KOMBAT NEDİR?
Hamster Kombat, sanal bir kripto borsasını yöneterek Hamster coin çıkarabileceğiniz viral Telegram tabanlı bir kripto oyunudur. Binance ile Telegram üzerinden oynanan Hamster Kombat, oyunculara 1 milyon coin kazanma fırsatı sunuyor. Son dönemde popülerleşen bir oyun olan Hamster Kombat, Telegram uygulaması üzerinden oynanabiliyor. Günlük şifreler, oyuncuların oyun deneyimini zenginleştirmek ve ilerlemelerini hızlandırmak için önemli bir rol oynuyor.
HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE NASIL KULLANILIR?
Hamster Kombat oyununda 1 milyon coin kazandıran günlük şifreyi kullanmak çok kolay. Kullanıcılar ana ekranda yer alan "Günlük Şifre" bölümüne dokunduklarında şifrenin girileceği ekrana yönlendiriliyor. Günün şifresini girmek için "kırmızı renkli alana" uzun ve kısa dokunuşlar yaparak mors alfabesiyle günün şifresi yazılıyor. "—" işareti yaklaşık 1 buçuk saniye basılı tutularak, "•" işareti ise ekrana anlık dokunarak elde ediliyor. Şifre doğru yazıldığında oyuncular Hamster Kombat'ta 1 milyon coin kazanıyor.
Hamster Kombat, son güncellemesiyle birlikte günlük şifre giriş sürecini yeniledi. Artık kullanıcılar, ana ekran üzerinden "Günlük Şifre" bölmesine dokunduklarında özel bir arayüzle karşılaşıyorlar. Arka planın kırmızıya dönüşmesiyle birlikte şifre girişine başlanabilen yeni sistemde, her bir harfi mors alfabesi yönergelerine göre girmek mümkün.
Kullanıcılar, günlük şifreyi öğrendikten sonra her harf için uzun veya kısa dokunuşlar yaparak ekrandaki alanda basılı tutuyorlar. Her harf doğru girildikten sonra ekranda görüntüleniyor. Şifre mors alfabesiyle tam haliyle girildiğinde günlük 1 milyon ödül hesaba yansıtılıyor.