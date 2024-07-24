Bugün, az önce deprem mi oldu? Son Dakika Deprem Haberleri: İşte 24 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremler listesi

Az önce deprem nerede oldu? Son dakika gelişmeleri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel deprem listesi burada. Deprem anlık doğru gelişmeleri takip etmek, deprem bölgesinde yaşayan insanlar için hayati önem taşır. Türkiye, aktif fay hatları üzerinde bulunduğu için sık sık depremlerle karşılaşmaktadır. Son depremlerle ilgili en güncel bilgileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD sağlar. Bu iki kurum, Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri anlık olarak takip edip güncelleyerek kamuoyuyla paylaşmaktadır.