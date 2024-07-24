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Ankara'da ulaşıma bir zam daha!

Son dakika haberleri... Ankara Büyükşehir Belediyesi şehiriçi toplu ulaşıma %40 oranında zam yaptı. Zammın ardından tam bilet 15 TL'den 21 TL'ye, öğrenci bileti de 7 TL 50 kuruştan 10 TL 50 kuruşa çıkacak.

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 13:22 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 13:27
Ankara’da ulaşıma bir zam daha!

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Cumhuriyet Halk Partili Mansur Yavaş yönetiminde Ankara Büyükşehir Belediyesi ulaşıma bir zam daha yaptı.

ULAŞIMA YÜZDE 40 ZAM!
ABB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugün gerçekleştirilen toplantısında, toplu ulaşıma yüzde 40 zam kararı alındı.

Zammın ardından tam bilet 15 TL'den 21 TL'ye, öğrenci bileti de 7 TL 50 kuruştan 10 TL 50 kuruşa çıkacak.

DAHA ÖNCE DE ZAM YAPTILAR
Sabah'ın haberine göre 1 Temmuz 2023 tarihinde 7.50 TL olan tam bilet tutarı 15 TL'ye 4 TL olan indirimli bilet fiyatı 7.50 TL ye yükselmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi, aldığı son kararla 15 TL olan tam bilet tutarı 21 TL, 7.50 Tl olan indirimli bilet ise 10.50 TL oldu. Böylece tam bilet tutarına yüzde 40 zam yapılmış oldu.

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