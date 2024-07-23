Başkan Erdoğan liderliğindeki MKYK toplandı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar

Demokrasinin dünyanın her tarafında güçlü olmasını savunduğumuz gibi Avrupa'da da güçlü olmasını ifade ediyoruz. Bu bakımdan çeşitli partilerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Türkiye ile ilgili çifte standartta, Gazze'de aşırı sağcıların Müslümanlara yönelik pasifizmde görüyoruz. Aşırı sağın yükselişi gibi bir durum ortaya çıkıyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İSRAİL GÜVENLİ BÖLGELERE SALDIRIYOR Birinci meselemiz Gazze'dir. İsrail'in güvenli bölgelere bile saldırısı söz konusu. İsrail vahşetini sürdürmeye devam ediyor. Gelinen noktada İsrail'in güvenliğini sağlamaya yönelik değil, tam tersi tüm bölgenin güvenliğini tehdit eden saldırgan bir tutumu olduğu ortaya çıkmıştır. Pek çok devlet Filistin devletini de tanımıştır. ABD'NİN NETANYAHU DAVETİ ESEF VERİCİ Burada hep beraber göreceğiz ki ABD'de birçok kişi ayağa kalkacak, Netanyahu'yu ayakta alkışlayacak. Orada yapılan bu hareketin insanlık değerlerini ayaklar altına almak olduğunu tüm dünya görecek.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

YUNAN SAVUNMA BAKANI'NIN AÇIKLAMALARI

Kıbrıs Türk davasının önemli aşamalarından olan Barış Harekatı'nın 50. yılını kutladık. Yunan tarafından yapılan açıklamalardan da görüyoruz ki Kıbrıs konusuna sahip çıkmamız önemli. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi federal çözümün olmadığını tüm dünya görmektedir. Yunan Bakanın açıklamasının da federal yönde bir açıklama olmadığı, tüm Kıbrıs'ı yutmak olduğu görülmektedir. Ancak bu mümkün olmayacaktır.

Ekonomik programın işleyişi olarak siyaset kurumu olarak yakından takip ediyoruz. Gelecek aylarda enflasyonist baskıların azalacağı yönündeki tespitler programın doğru işlediğinin göstergesidir. Programın hayata geçmesiyle birlikte vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeme, emeklimizin asgari ücretlimizin yanında bulunma yaklaşımımız OVP'nin ilerlemesine bağlı olarak gündemimizdeki en başlı yerini korumaya devam edecektir.