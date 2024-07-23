Başkan Erdoğan liderliğindeki MKYK toplandı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AFETZEDELER SÜREKLİ GÜNDEMİMİZDE
Yıl sonuna kadar inşallah 200 bin konut teslim edilecektir.
BAŞIBOŞ KÖPEK DÜZENLEMESİ: KATLİAM YASASI DEĞİL
Burada esas mesele, ortada bir problem yok da biz onunla ilgili bir yasal düzenleme yapıyor değiliz. İnsanımızın canını yakan bir mesele var. Bir hanımefendiye sokak köpeği saldırısı oldu. Arzu ettiğimiz şey bunları sokaklarımızda görmemek. Bunu bir katliam gibi göstermek haksızlıktır. Sahiplendirmeden tutun da barınaklara alınmasına kadar bir sürü eylem planı var. En sonunda herhangi bir hastalık yayma ya da saldırganlaşmış hayvanlarla ilgili bir düzenleme bu. Biz burada net bir tutum takınmalıyız. Herhangi bir şekilde sokakta saldırılara uğratılmasına karşı olunmalı. Bunu sadece şehir merkezlerinde gördüğümüz gibi kabullenmeyin. Bizim siyasetimizin gerisindeki, eksenindeki değerlerin esası bütün varoluşa saygı, merhamet şeklindedir. Arzumuz sokaklarımızın güvenli hale gelmesidir.
Esas mesele ortak akıl ile hareket etmek. Türkiye'nin sokakları güvenli hale gelecek. Yasayla ilgili birçok eylem planı oluşturulmuştur. Tutup da bunu farklı bir yere çekmenin lüzumu yoktur.
AYAKLANMA ÇAĞRISI
Türkiye'nin yaşadığı kötü günlere atıf yaparak bunu yapmak hayvan haklarını savunanlara haksızlık.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
ÖZGÜR ÖZEL'İN "EŞİTLİK" AÇIKLAMASI
Özel'in cümlesinin altını doldurması gerekir. Tarihi olarak geç kalınmış bir açıklama. Eşitsizlikle ilgili olan uygulamalar, eylemler AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından itibaren yaptığımız reformlarla, bütün yurttaşlarımızın kendi kimlikleri konusunda eşit haklara sahip olması, bütün vatandaşlarımıza yansıması şeklinde büyük adımlar attık. TRT'de bununla ilgili kanal açtık. Birçok yasaklar kalktı. Türkiye terörle mücadele, bu tip alanların yaratılmasında büyük işlere imza atıldı. Biz bu adımları atarken yaptığım bir konuşmada Kürt vatandaşlarımıza karşı eşit olmayacak durumları kaldırırken karşımızda CHP'li milletvekilleri vardı. Özel'in açıklamaları Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü sorununu çözeceğiz gibi tarihi bir açıklama olmuştur. Zamanında biz bu meseleleri çözmek için önemli adımlar attık. Türkiye'de yurttaşlarımızın vatandaşlarımızın anayasal vatandaşlık konusunda daha fazla yararlanması için yüce Meclis'imiz zaten çalışıyor.
SURİYE İLE NORMALLEŞME ADIMLARI
Putin'in de bir iradesi söz konusu. Bu dosya üzerinde çalışma devam ediyor. İstihbarat kurumları belli aralıklarla görüşüyor. Kurumların olgunlaştırdığı dosya siyasi düzeye gelip, sonra Dışişleri Bakanlarının oluşturacağı çerçeve Cumhurbaşkanımıza ve Suriye Devlet başkanına sunulur. Ondan sonra bir takvim oluşturulur. Bu iki devlet arasında görüşmeyle mi olur, aracı bir ülkeyle mi olur bu da olgunlaşması gereken bir konu.