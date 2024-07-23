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AK Parti'de tüm gözler Başkan Erdoğan liderliğindeki MKYK'da! Bayrak değişimine devam

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerin ardından sık sık kurmayları ile bir araya geliyor. Erdoğan, seçmenin verdiği mesajı aldıklarını ifade ederken gerek parti içinde gerekse parti dışında yapılan anket çalışmalarını ve kapsamlı analizleri de inceliyor. Şimdi ise, gözler bugün (23 Temmuz salı) toplanacak MKYK toplantısına çevrildi. Parti kulislerinde toplantı sonrası bazı görevlerde değişim yaşanacağı değerlendiriliyor.

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 09:15 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 08:29
AK Parti’de tüm gözler Başkan Erdoğan liderliğindeki MKYK’da! Bayrak değişimine devam

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AK Parti'de değişimin işaret fişeği il başkanları ile başladı, iki kabine üyesi ile devam etti. Şimdi tüm gözler 23 Temmuz'da yapılacak MKYK toplantısına çevrildi.

AK Parti'de tüm gözler MKYK'da

MKYK SONRASI BAYRAK DEĞİŞİMİ
Kulislerde, MKYK toplantısından sonra bazı genel başkan yardımcılarında bayrak değişiminin olacağı ifade ediliyor.



Başkan Erdoğan, 31 Mart sonrası atacağı her adımı yol arkadaşları ile birlikte tartıştı, yeni yol haritasını belirlemek için toplantılar düzenledi.

AK Parti, eylülde yapılacak olan olağan kongre sürecine kadar sistemli bir hazırlık dönemi yönetiyor. Seçimlerden sonra Batman ve Rize il başkanları ile başlayan değişim süreci il ve ilçe başkanlıkları ile devam etti.

BAYRAK DEĞİŞİMİNE GİTMEYİ PLANLADIĞIMIZ İLLER VAR
Erdoğan, son MYK toplantısında, "2 bakan ve 7 il başkanı ile değişim sürecine dair başlangıç yaptık. Kimseyi kırmadan, dökmeden gerektiği zaman bayrak değişimi devam edecek. Bayrak değişimine gitmeyi planladığımız iller var" ifadelerini kullanmıştı.

BAZI GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI GÖREVDEN ALINABİLİR
Gözler salı günü toplanacak MKYK toplantısına çevrildi. Sabah'tan Fatma Göksu'nun haberine göre, parti kulislerinde, 23 Temmuz'da yapılacak MKYK toplantısında, bazı genel başkan yardımcılarının görevden alınacağı belirtiliyor.

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