İstanbul’da yaşayanlara müjde! Nemden eridik bittik diyenler rahat nefes alacak! O gün yağmur başlıyor...

İstanbul nem oranı gündüz saatlerinde %85 civarında hissedilecek ve gece bu değer %45'e düşecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 29 derece civarında olacak ve gece yarısından sonra 1 derece daha düşecek.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR VE YAĞMUR GELİYOR

AKOM'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sıcaktan bunalan İstanbul sakinleri için müjdeli bir habere yer verildi. Buna göre, İstanbul'da yarından yani 23 Temmuz'dan itibaren parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Bu da sıcaklıkların 24-26 derece aralığına inmesini sağlayacak.