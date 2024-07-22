İstanbul’da yaşayanlara müjde! Nemden eridik bittik diyenler rahat nefes alacak! O gün yağmur başlıyor...

İstanbul nem oranı gündüz saatlerinde %85 civarında hissedilecek ve gece bu değer %45'e düşecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 29 derece civarında olacak ve gece yarısından sonra 1 derece daha düşecek.
İstanbul nem oranı gündüz saatlerinde %85 civarında hissedilecek ve gece bu değer %45'e düşecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 29 derece civarında olacak ve gece yarısından sonra 1 derece daha düşecek.
AKOM'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sıcaktan bunalan İstanbul sakinleri için müjdeli bir habere yer verildi. Buna göre, İstanbul'da yarından yani 23 Temmuz'dan itibaren parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Bu da sıcaklıkların 24-26 derece aralığına inmesini sağlayacak.
İstanbul'a cuma günü yağmur geliyor. Ortalama metrekareye 1 ila 5 kilogram arası yağış beklenirken, cumartesi günü ise yağış etkisini artıracak. Hafta sonunun ilk gününde İstanbul'da sıcaklık 23 dereceye kadar inecek.
Cumartesi beklenen yağış miktarı ise metrekareye ortalama 3 ila 10 kilogram arasında olacak. Ancak, 28 Temmuz pazar günü İstanbul'da yağış beklenmiyor.
Bu gelişmeler, aşırı sıcaklar ve yüksek nem oranlarıyla mücadele eden İstanbullulara bir nebze olsun ferahlık getirecek.