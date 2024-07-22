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Çanakkale depremi sonrası Kuzeybatı alarmı! Frank Hoogerbeets 'Tetikte olun' diyerek uyardı! Kahramanmaraş depremini tahmin etmişti...

Türkiye'nin farklı bölgelerinde deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Çanakkale'de meydana gelen deprem sonrası gözler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan son deprem listesine çevrildi. 4.7 büyüklüğündeki deprem, Ege'nin farklı şehirlerinde hissedildi.

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 18:36 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 18:42
Çanakkale depremi sonrası Kuzeybatı alarmı! Frank Hoogerbeets ’Tetikte olun’ diyerek uyardı! Kahramanmaraş depremini tahmin etmişti...

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Çanakkale'de meydana gelen deprem, çevre illerde de hissedildi. 22 Temmuz tarihinde meydana gelen bu son deprem, deprem haberlerine bir yenisini daha ekledi. AFAD, son depremler listesini anlık olarak güncelleyerek vatandaşları bilgilendiriyor. Bu listede, depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi detaylı bilgiler yer alıyor.

Deprem sonrası gelen soruya Hoogerbeets'in cevabıDeprem sonrası gelen soruya Hoogerbeets'in cevabı

ÇANAKKALE DEPREMİ DETAYLARI

Son olarak Ezine'de şiddeti 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 10.2 km olduğu bildirildi. Bu deprem, Çanakkale'nin yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar tedirginlik yaşarken, uzmanlar ve yetkililer de durum değerlendirmesi yapıyor.

ÇEVİRİ: Türkiye'nin kuzeybatı kesiminde yapı stresinin işaretleri.ÇEVİRİ: Türkiye'nin kuzeybatı kesiminde yapı stresinin işaretleri.

FRANK HOOGERBEETS'İN UYARISI

Deprem tahminleriyle bilinen Frank Hoogerbeets, Kahramanmaraş depremini de önceden tahmin ederek sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Çanakkale depreminin ardından Hoogerbeets yine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tetikte olun" uyarısında bulundu.

Bu tür uyarılar, özellikle deprem kuşağında yer alan Türkiye gibi ülkelerde büyük önem taşıyor.

Türkiye'nin Kuzeybatı'sı için stres yapılarındaki riski işaret eden Hoogerbeets bu bölgede yaşayanların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

FRANK HOOGERBEETS KİMDİR?

"En İyi Avustralyalı Gökbilimciler" listesinde bulunan Frank Hoogerbeets, 2002 yılında depremlerle ilgili Ditrianum adlı siteyi kurdu.

Çocukluğundan bu yana güneş sistemine ve gezegenlere büyük ilgi duyan Frank Hoogerbeets, ilk kamu deprem tahminini 20 Nisan 2015 tarihinde Facebook'ta yapmış, bunun 22 – 27 Nisan tarihleri arasında belirli gezegen pozisyonları nedeniyle kritik olacağını söylemişti.

Bu söylemin ardından 25 Nisan 2015'te Nepal'de 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Son dakika haberleri... AFAD, Çanakkalenin Ezine ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurduSon dakika haberleri... AFAD, Çanakkalenin Ezine ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu
Son dakika haberleri... AFAD, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu

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