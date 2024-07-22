AK Parti’de tüm gözler Başkan Erdoğan liderliğindeki MKYK’da! Bayrak değişimine devam

AK Parti 'de değişimin işaret fişeği il başkanları ile başladı, iki kabine üyesi ile devam etti. Şimdi tüm gözler 23 Temmuz'da yapılacak MKYK toplantısına çevrildi.

MKYK SONRASI BAYRAK DEĞİŞİMİ Kulislerde, MKYK toplantısından sonra bazı genel başkan yardımcılarında bayrak değişiminin olacağı ifade ediliyor.





Başkan Erdoğan, 31 Mart sonrası atacağı her adımı yol arkadaşları ile birlikte tartıştı, yeni yol haritasını belirlemek için toplantılar düzenledi.

AK Parti, eylülde yapılacak olan olağan kongre sürecine kadar sistemli bir hazırlık dönemi yönetiyor. Seçimlerden sonra Batman ve Rize il başkanları ile başlayan değişim süreci il ve ilçe başkanlıkları ile devam etti.