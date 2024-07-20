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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs'ta! Devletin zirvesinden KKTC'ye "50. yıl çıkarması" | 50 gemi ile geçit töreni

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlama törenlerine katılmak üzere KKTC'de. Törenlere Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve kabine üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda milletvekili katılacak. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) olması bekleniyor.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 08:27 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 09:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs’ta! Devletin zirvesinden KKTC’ye 50. yıl çıkarması | 50 gemi ile geçit töreni

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak TC-CAN ile Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.

ERSİN TATAR KARŞILADI
Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.

Başkan Erdoğan Kıbrıs'ta!

Karşılamada, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da yer aldı.

Başkan Erdoğan ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da KKTC'ye geldi.

TÖRENE KİMLER KATILACAK?
Törenlere Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve kabine üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda milletvekili katılacak.

50 GEMİYLE GEÇİT TÖRENİ
Harekâtın 50. yılı dolayısıyla 20 Temmuz'da KKTC'de yapılacak törene, Türkiye'nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu da katılacak. Programı kapsamında TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 50 gemi geçit töreni gerçekleştirecek.



Kıbrıs Türkü'nün kutlu gününde Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ekiplerinin de gösteri yapması planlanıyor. Anma programlarının yanı sıra KKTC Barış Harekâtı'nın 50. yılına özel bando ve mehteran birliği konserleri, spor müsabakaları, konferans, seminer, sempozyum, makale yarışması gibi etkinlikler düzenlenecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin TatarBaşkan Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

Harekatın 50. yılı için KKTC'de yapılacak törene, Türkiye'nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu da katılacak. TCG Anadolu ve çok sayıda gemi, geçit töreni yapacak.

Etkinlikler kapsamında Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ekiplerinin de 20 Temmuz'da gösteri yapması planlanıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan

DEVLET ERKANI KKTC'DE OLACAK
Kutlamalar kapsamında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve kabine üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda milletvekili de KKTC'de olacak.

Kurtulmuş'a, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve Grup Başkanvekilleri de eşlik edecek.

CHP Genel Başkanı Özgür ÖzelCHP Genel Başkanı Özgür Özel

ÖZGÜR ÖZEL MYK VE ÇOK SAYIDA MİLLETVEKİLİYLE KATILACAK
Kutlamalara, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 174 Kıbrıs Gazisi, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda milletvekiliyle katılacak.

Özel'in davetiyle, Kıbrıs Barış Harekatı'nda "Ayşe tatile çıksın" parolasına ilham veren, dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızı Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata, dönemin Çalışma Bakanı Önder Sav da etkinliklerde yer alacak.

Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızı Prof. Dr. Ayşe Güneş AyataDışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızı Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata

Erdoğan ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de KKTC'ye gidecek.

MİÇOTAKİS GÜNEY'DE OLACAK
Türkiye'nin normalleşme sürecinde olduğu Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in de 20 Temmuz'da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) olması bekleniyor. Erdoğan ve Miçotakis'in aynı anda adada olması nedeniyle bu yıl 20 Temmuz günü dünya medyasının ilgisi Kıbrıs adasında olacak. Adanın kuzeyinin görkemli kutlamalara şahit olacağı gün, güneyde de yas havası olacağı değerlendiriliyor.

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