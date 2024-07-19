SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Bölgesi'nde Abdullah Cem Demirkan'ın şehit olduğunu bildirdi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan şehit oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 23:44 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 00:25
Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Bölgesi’nde Abdullah Cem Demirkan’ın şehit olduğunu bildirdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Bölgesi'nde Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan 'ın şehit olduğunu bildirdi.

Pençe Kilit'ten acı haber! Yarbay Abdullah Cem Demirkan şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan şehit olduğunu bildirdi.

Açıklama bakanlığın resmi hesabından yayınlandı:

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 4 Temmuz 2024 tarihinde, icra edilen Arama Tarama faaliyeti esnasında EYP patlaması sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Piyade Yarbay Abdullah Cem DEMİRKAN, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 19 Temmuz 2024 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan merhum şehide rahmet, ailesine başsağlığı diledi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehadete eren Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'a Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve yakınlarına sabır temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Moody’s kredi notunu açıkladı! Türkiye 2 kademe birden artırdı: B3ten B1e! Bakan Şimşek’ten açıklama: Kararlılıkla devam edeceğiz
Dışişleri Bakanlığı: ’’İsrail, Filistin topraklarındaki mevcudiyetini bir an önce sona erdirmeli’’
Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze’de işgalci güç konumundadır
AFAD duyurdu! Marmara Denizi Balıkesir açıklarında deprem! Valilikten açıklama | İstanbul depremini etkiler mi?
Beşiktaş’tan bir çalım da Fenerbahçe’ye! Kartal durmuyor
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan transfer müjdesi! Canlı yayında açıkladı! Berat Albayrak’a özel teşekkür
Küresel yazılım krizinin merkezinde şirket: CrowdStrike... ABD-Rusya krizinden İsrail bağlantısına...
Osmanlı Devleti’nden derin izler taşıyor... Başkan Erdoğan Yıldız Sarayı’nın açılışında müjdeyi verdi: Ağustos sonuna kadar...
Transferi duyurdular! Atletico Madrid’in yıldızı Beşiktaş’a
Dünyada Microsoft sorunu... Sistemler çöktü! Uçuşlar aksıyor... Nedir bu CrowdStrike? THY’den açıklama... Siber saldırı mı?
İngiltere sokakları karıştı! Protestocular polis aracını devirdi, çift katlı otobüsü ateşe verdi | A Haber olay yerinden son durumu aktardı
Dünya mavi ekran verdi! Kare kare CrowdStrike krizi...
Microsoft ve CrowdStrike krizinin İstanbul’a etkisi! ATM’ye gelen boş döndü
Fenerbahçe En Nesyri transferini bitirdi: Resmi anlaşma tamam! İşte ödenecek rakam
Eski ABD Başkanı Barack Obama danışmanlık yapmıştı! Microsoft CrowdStrike kaosu sonrası Leave the World Behind filmi gündem oldu: Ürkütücü şekilde benzemiyor mu?
SON DAKİKA