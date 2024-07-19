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Mama lobisi rahatsız | Sahipsiz hayvanlar düzenlemesi TBMM'de karışıklık yarattı

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme TBMM'de görüşülürken mama lobisi de MASAK'ın raporuyla deşifre edildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 07:01
Mama lobisi rahatsız | Sahipsiz hayvanlar düzenlemesi TBMM’de karışıklık yarattı

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Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme TBMM'de görüşülürken mama lobisi de MASAK'ın raporuyla deşifre edildi. Bu alanda hizmet veren 7 binden fazla kişi ve bin 500'den fazla firmanın para trafiği incelendi. Finansal hacmin 460 milyar lirayı bulduğu belirlendi. En çok bağış toplayan 21 derneğin kasalarına son üç yılda 205 milyon liranın girdiği kaydedildi. Toplanan paraların 'mama' yerine şahsi hesaplara gittiği belgelendi.

CHP YİNE KARŞI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kırmızı alarmdayız. CHP'li belediyeler sokak hayvanlarını uyutmayacak, kısırlaştırıp barınaklarda yaşatacak" dedi. Ancak CHP'li belediyelerin bu konuda da sınıfta kaldığı belirlendi. Sadece İzmir'de bile 30 belediyeden 12'sinde veteriner işleri müdürlüğünün olmadığı öğrenildi.

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