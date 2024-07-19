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Küresel yazılım kesintisi tüm dünyayı kaosa sürükledi! Türkiye'de sorunun hakkında SOME geldi

Microsoft'ta yaşanan büyük çaplı kesinti dünya çapında kaosa yol açtı. ABD siber güvenlik şirketi CrowdStrike, hatadan sorumlu olduklarını kabul etti. Global ölçekte havayollarında, havalimanlarında, bankalarda, telekom şirketlerinde ve yayın organlarında bilgi teknolojileri kesintileri yaşandı. Tüm dünyada Covid-19'dan bu yana küresel havacılık sistemi panoların kapanması ile ilk kez karşı karşıya kaldı. Türkiye'de yerli ve milli teknolojik hamleler sayesinde çok ciddi bir sorun yaşanmasa da uçak seferlerinde bazı problemler yaşandı. A Haber canlı yayınına bağlanan Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, yaşanan sorunun siber saldırı sonucunda değil yazılım kaynaklı olduğunu açıkladı. Yerli yazılım vurgusu yapan Uraloğlu "Yaşanan sorun en kısa sürede çözülecek" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 12:49 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 13:49
Küresel yazılım kesintisi tüm dünyayı kaosa sürükledi! Türkiye’de sorunun hakkında SOME geldi

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Microsoft'ta yaşanan büyük çaplı kesinti dünyayı paniğe sürükledi.

Tüm dünyada uçuşlar iptal edildi, hastaneler, aile hekimliği muayenehaneleri, tren seferleri, bankalar, borsalar ve televizyon kanalları çevrimdışı kaldı.

ABD siber güvenlik şirketi CrowdStrike, hatadan sorumlu olduklarını kabul etti ve 'üzerinde çalıştıklarını' söyledi.

BTK'DAN AÇIKLAMA: 7/24 ARALIKSIZ ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR
Uzmanlar, sorunun 'hatalı' bir güvenlik güncellemesinden kaynaklanmış olabileceğine inanıyor ancak bir siber saldırı ihtimalini değerlendirmek için henüz erken olduğunu belirtirken, sorunla ilgili BTK'dan da bir açıklama geldi.

BTK, konuya ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda küresel çapta yaşanan kesintiye ilişkin inceleme yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı tespiti yapılmıştır. Söz konusu kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edilmekle birlikte çözüm önerileri SİP platformu üzerinden tüm SOME'lerimiz ile paylaşılmıştır. Ülkemizin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaya devam ediyoruz."

Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike'in sistemlerindeki aksaklık sonrası dünya çapında işletmeleri etkileyen büyük bir kesinti yaşanıyor.

BİRÇOK ÜLKEDE SEFERLER İPTAL EDİLDİ
Arızanın küresel çapta yarattığı etki sebebi ile birçok ülkede ise uçuşlar iptal edildi.

ABD'DE UÇUŞLAR DURDU
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), dünya çapında işletmeleri etkileyen büyük kesinti sonucu ülkenin önde gelen hava yolu şirketlerinin, iletişim sorunu nedeniyle uçuşlarını durdurduğunu bildirdi.

FAA, bu aksaklıktan "varış noktalarına bakılmaksızın hava yollarının tüm uçuşlarını etkilediği" bilgisini paylaştı.

Bu kapsamda uçuşları etkilenen hava yolu şirketleri arasında Delta Airlines, United Airlines, American Airlines, Allegiant Air, IndiGo, Akasa Airlines, Ryanair's ve SpiceJet gibi çok sayıda büyük havacılık şirketinin de bulunduğu belirtiliyor.

CrowdStrike sistemlerindeki teknik aksaklık, ABD'nin yanı sıra Avrupa'daki havalimanlarını da etkiledi.

İSPANYA'DA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
İspanya'daki Barajas Havalimanı'nda uzun kuyruklar oluştu.

BBC'nin haberine göre, söz konusu sorunun ardından Amsterdam Schiphol Havalimanı uçuşlarında aksaklıklar yaşandı.

Schiphol Havalimanı'ndan bir sözcü, BBC'ye yaptığı açıklamada, kaç uçuşun etkilendiği henüz belli olmamakla birlikte "Kesinti Schiphol'den ve Schiphol'e uçan uçuşları etkiliyor." dedi.

İskoçya'daki Edinburgh Havalimanı'nda uçuş takip ekranları bu sabah çalışmazken ve ana terminal binasındaki yangın alarmının da aynı bilgisayar hatası yüzünden tetiklendiği belirtildi.

Almanya'daki Berlin Brandenburg Havalimanı yönetimi de yaptığı açıklamada, "teknik bir arıza nedeniyle" yolcu check-in işlemlerinde gecikmeler yaşanacağını kaydederken İspanya'daki tüm havalimanlarını yöneten devlete ait AENA ise havalimanlarının açık olduğu ancak "bilgisayar sistemindeki bir arızanın" gecikmelere neden olabileceği bilgisini paylaştı.

Fransız hava yolu şirketi Air France da bilgisayar sistemlerindeki kesinti nedeniyle bazı uçuşlarda aksamalar olacağını duyurdu.

ASYA'DAKİ HAVALİMANLARINI DA VURDU

Singapur Changi Havalimanı, küresel teknik arıza nedeniyle aksamalara karşı yolcuları uyardı.

Changi Havalimanı, Facebook sayfasındaki bir gönderide çok sayıda hava yolu şirketinin check-in sürecini manuel olarak yönettiğini duyurdu.

Bangkok Don Mueang Havalimanı'nda küresel kesintiden etkilenen havalimanları arasında belirtilirken CNA'nın haberine göre, çok sayıda yolcu Don Mueang Havalimanı'nda "çok kaotik" bir durumla karşı karşıya oldukları ve saatlerdir bagajlarına ulaşamadıklarını ifade etti.

Kesinti, dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan'ı da etkilerken IndiGo, Akasa Airlines ve SpiceJet dahil olmak üzere birçok hava yolu şirketinin rezervasyon ve check-in hizmetlerindeki aksaklıklar nedeniyle havalimanlarında manuel check-in ve biniş işlemleri yapılıyor.

TÜRKİYE'DE CİDDİ BİR PROBLEM YAŞANMADI

Türkiye'de çok ciddi bir sorun yaşanmasa da uçak seferlerinde bazı problemler yaşandı.

TÜRKİYE VİZYONUN EN ÖNEMLİ MADDESİ TAM TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIK
A Haber Canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bilişim Uzmanı, Ümit Sanlav, "Dünyada eninde sonunda küresel bir djital kıyamet kopacak. Bu şekilde olacağı aşikar. Bunun bir provasını yaşıyoruz. Buna karşı önlemlerimizi almamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın mimarı olduğu, Türkiye vizyonun en önemli maddesi tam teknolojik bağımsızlık. Bizim bunu elde etmemiz, dünyaya bağlı kalmadan kendi işletim sistemimizle dijital bağımsızlığımızı elde etmemiz lazım." dedi.

Global Mavi Ekran Problemi: THY seferleri iptal mi? Jet açıklama!

"YERLİ YAZILIMIN ÖNEMİ ÖNE ÇIKTI"
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da A Haber canlı yayınına bağlanarak yaşanan küresel sorunu değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu, "Küresel düzeyde ulaşım, banka ve hastanelerde sorun yaşanıyor. Siber saldırı söz konusu değil. Sorun güvenlik yazılımından kaynaklı. Siber olaylara müdahale merkezi tespitleri yaptı. Bazı işlemler manuel olarak yapılabiliyor. En kısa sürede sorun çözülecek. Yerli yazılımın önemi ortaya çıktı. Bu bir işaret fişeğidir. SOME (Siber Olaylara Müdahale Merkezi) iletişim platformumuzdan tespit ettiğimiz sorunları kurumlarımızla paylaştık. Birkaç saatten fazla sürebilir. Yakın takipteyiz. 7400 civarında üniversitelerimizde yetişmiş personelimiz var. " ifadelerini kullandı.

Türk Polis Teşkilatı da "Siber Devriyelerimiz Her Türlü Durumda; Daima Görev Başında" notunu düştüğü bir paylaşım yaptı.

THY'DEN YAZILI AÇIKLAMA: AKSAKLIK GİDERİLDİKTEN SONRA İŞLEM YAPABİLİRSİNİZ
Konuyla ilgili THY'den yazılı bir açıklama geldi.

THY'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Havacılık sektörü de dahil olmak üzere farklı sektörleri etkileyen ve küresel çapta hizmet veren bir tedarikçi kaynaklı teknik aksaklık meydana gelmiş olup, bu aksaklık neticesinde bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuzun durumunu mobil uygulamamızda yer alan "Uçuş durumu" sekmesinden görüntüleyebilirsiniz. Seferi iptal olmayan yolcularımız için de yaşanılan aksaklık nedeniyle ek haklar tanımlanmıştır. Sistemsel aksaklık giderildikten sonra aşağıdaki şartları sağlayan yolcularımız satış kanallarımızdan işlem yapabilirler.

İLAVE HAK TANIMLANDI
19 Temmuz 2024 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 19 Temmuz 2024 tarihindeki seferlerimize kayıtlı tüm Türk Hava Yolları yolcularımızın, 25 Temmuz 2024 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla ilave haklar tanımlanmıştır.

1) Rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Uçuş saati geçmiş olmasına rağmen henüz işlem yaptırmayan ve uçuşlarına katılamayan yolcularımız hak kaybı yaşamayacaklardır.

2) İade talepleri:
a) Hiç kullanılmamış biletler için kesintisiz iade yapılacaktır.
b) Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi kesintisiz yapılacaktır.

3) İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları tarafından icra edilen seferlerde kayıtlı grup ve münferit yolcular için geçerli olacaktır.

Güncel gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

"UÇUŞLAR NORMAL SEYRİNE DÖNECEK"
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada

"Değerli yolcularımız,

Dünyada farklı sektörlerden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı problemin çözümü doğrultusunda operasyon yoğunluğumuzu düşürmek için çalışmalar yapmaktayız.

Uçuşlarda aksama yaşanmaması adına bazı seferler iptal edilecek olup, uçuşlarımız en kısa sürede kademeli olarak normal seyrine dönecektir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İ DE SİSTEMSEL KESİNTİLER
Küresel iletişim kesintisi İsrail'deki sağlık ve hizmet sektörünü etkiledi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, küresel iletişim kesintisi İsrail'de bazı hastaneler, İsrail Posta Servisi ve bazı basın kuruluşlarının hizmetlerinin aksamasına neden oldu.

Bazı hastanelerin ve İsrail Posta Servisi'nin sistemlerinde kesintiler görüldüğü bildirildi. Haaretz gazetesi, müşteri hizmetleri operasyonlarının durduğunu açıkladı.

Ben Gurion Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada, başka havalimanlarında CrowdStrike sistemlerindeki sorun kaynaklı yaşanacak gecikmelerin Ben Gurion'un operasyonlarını etkileyebileceği bildirildi.

BAE'DEN AÇIKLAMA
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Telekomünikasyon ve Dijital Devlet Düzenleme Kurumu (TDRA), CrowdStrike yazılımlarının güncellenemediğine dikkati çekerek, CrowdStrike bağlantılı sistem ve kurumların olumsuz etkilenebileceği uyarısında bulundu.

RUSYA'DA SORUN YAŞANMADI
Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, dünya çapında başta havalimanları olmak üzere çok sayıda sektörü etkileyen iletişim kesintisine ilişkin açıklama yaptı.

Ülkedeki havalimanlarında herhangi bir sorun yaşanmadığı belirtilen açıklamada, "Microsoft ile ilgili gelişmeler, kritik altyapı tesislerinde yabancı yazılımların yerine yerli yazılım kullanılmasının önemini bir kez daha gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Ülkenin en büyük bankası Sberbank da yaptığı açıklamada, küresel iletişim kesintisinin Bankanın faaliyetlerini etkilemediğini bildirdi.

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