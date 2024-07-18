İzmir’de ormanlık alanda yangın | Uçak seferlerinde aksama! Tahliyeler başladı

Yangın nedeniyle uçak seferlerinde aksama yaşanıyor.

UÇAK SEFERLERİNDE AKSAMA YAŞANIYOR

Öte yandan yangının Adnan Menderes Havalimanı'na yakın konumda olması ve yükselen duman nedeniyle uçak seferlerinde aksama yaşanıyor.

Bazı seferler ertelenirken havalimanına inecek bazı uçakların çevre havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi.