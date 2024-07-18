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İzmir'de ormanlık alanda yangın | Uçak seferlerinde aksama! Tahliyeler başladı

İzmir Gaziemir'de ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının Adnan Menderes Havalimanı'na yakın konumda olması ve yükselen duman nedeniyle uçak seferlerinde aksama yaşanıyor. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 16:38 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 16:51
İzmir’de ormanlık alanda yangın | Uçak seferlerinde aksama! Tahliyeler başladı

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İzmir'in Gaziemir ile Buca ilçeleri arasındaki Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi.

TAHLİYE EDİLİYORLAR
Yangın nedeniyle bölgede bulunan arı kovanları ile küçükbaş hayvan ağılları tahliye ediliyor.



Ekipler, Hava Teknik Okullar Komutanlığı ile Sarnıç Piknik Alanına yaklaşan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın nedeniyle uçak seferlerinde aksama yaşanıyor.Yangın nedeniyle uçak seferlerinde aksama yaşanıyor.

UÇAK SEFERLERİNDE AKSAMA YAŞANIYOR
Öte yandan yangının Adnan Menderes Havalimanı'na yakın konumda olması ve yükselen duman nedeniyle uçak seferlerinde aksama yaşanıyor.
Bazı seferler ertelenirken havalimanına inecek bazı uçakların çevre havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi.

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