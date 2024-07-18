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İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği elektrik akımı olayında yeni gelişme: 5 gözaltı kararı daha!

Türkiye 12 Temmuz günü İzmir Konak'tan gelen korkunç haberle sarsıldı. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ile arkadaşı 44 yaşındaki İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybettiler. Olaya ilişkin gözaltına alınan 27 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 5 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 10:27 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 20:32
İzmir’de 2 kişinin hayatını kaybettiği elektrik akımı olayında yeni gelişme: 5 gözaltı kararı daha!

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Türkiye gündemi 12 Temmuz günü İzmir Konak'tan gelen korkunç haberle sarsıldı.

Şiddetli yağışta şehrin kalbinde 2 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.Şiddetli yağışta şehrin kalbinde 2 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ile arkadaşı 44 yaşındaki İnanç Öktemay elektrik akımına kapıldı.

27 şüpheli adliyeye sevk edildi

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

İki kişinin ölümüne neden olan elektrik kablosunun mazgalın bitişiğinde açıkta durduğu görüldü.İki kişinin ölümüne neden olan elektrik kablosunun mazgalın bitişiğinde açıkta durduğu görüldü.

İki arkadaş olay yerinde hayatını kaybederken korkunç olayla ilgili ihmaller zinciri de tek tek ortaya çıktı.

Hayatını kaybeden Tıp Fakültesi Öğrencisi Özge Ceren Deniz (23)Hayatını kaybeden Tıp Fakültesi Öğrencisi Özge Ceren Deniz (23)


27 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ
Bilirkişi ön raporu çerçevesinde sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İZSU Genel Müdürlüğü ve Gdz Elektrik çalışanı 27 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanarak adliyeye çıkarıldı.

Şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla ve tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

27 şüpheli adliyeye sevkedildi.27 şüpheli adliyeye sevkedildi.

5 GÖZALTI KARARI DAHA
Ayrıca belge ve beyan delilleri değerlendirilerek 5 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin de yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden İnanç Öktemay (44)Hayatını kaybeden İnanç Öktemay (44)

VATANDAŞLAR KORKU İÇİNDE
Korkunç olayın ardından İzmir'in turistik ilçelerinden Yeni Foça'da sokak ortasında açıkta bırakılan kablolar vatandaşlarda korku yarattı.

Yine Karabağlar'daki İzmir Emniyeti Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü karşısındaki trafik lambalarının hemen yanı başında elektrik kablolarının uçlarının açık bir şekilde durduğu ortaya çıktı.

İSYAN ETTİLER
Bornova Kamil Tunca Bulvarı'nda da yol ortasındaki pek çok aydınlatma direğinin söküldüğü ancak bu direklere elektrik akımı sağlayan kabloların halen açıkta olmasına tepki gösteren vatandaşlar "İlla birinin ölmesi mi gerekiyor" diyerek isyan etti.

Alsancak 1420 Sokak numara 69'da bir aydınlatma direğindeki sigorta panosunun kapağının açık olması da faciaya davetiye çıkardı. Kentin turizm merkezlerinden biri olan Çeşme Alaçatı'da pazaryerinin bitişiğindeki elektrik trafosunun da tehlike saçtığı vurgulandı.

Çocuk parkı yakınındaki trafonun daha önce yandığını, tamir edildiğini ancak trafoya uzanan elektrik kablolarının açıkta olmasının tehlike yarattığı ifade edildi.

20 KEZ ŞİKAYET ETTİLER
Yeni Asır'ın haberine göre; Açıktaki elektrik kabloları yüzünden tedirginlik yaşadıklarını dile getiren Necati Demirkıran elektrik kabloları ile ilgili en az 20 defa GDZ Elektrik şikayet hattını aradığını ancak sorunun çözüme kavuşmadığını açıkladı. Alaattin Epözdemir, tehlikenin sadece Alsancak'ta olmadığının vurguladı.

İzmirde 2 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti | Korkunç olayda gözler bilirkişi raporunda! İki kurumun da ihmali varİzmirde 2 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti | Korkunç olayda gözler bilirkişi raporunda! İki kurumun da ihmali var

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