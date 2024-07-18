İzmir’de 2 kişinin hayatını kaybettiği elektrik akımı olayında yeni gelişme: 27 şüpheli adliyeye sevk edildi

İSYAN ETTİLER Bornova Kamil Tunca Bulvarı'nda da yol ortasındaki pek çok aydınlatma direğinin söküldüğü ancak bu direklere elektrik akımı sağlayan kabloların halen açıkta olmasına tepki gösteren vatandaşlar "İlla birinin ölmesi mi gerekiyor" diyerek isyan etti.

Alsancak 1420 Sokak numara 69'da bir aydınlatma direğindeki sigorta panosunun kapağının açık olması da faciaya davetiye çıkardı. Kentin turizm merkezlerinden biri olan Çeşme Alaçatı'da pazaryerinin bitişiğindeki elektrik trafosunun da tehlike saçtığı vurgulandı.

Çocuk parkı yakınındaki trafonun daha önce yandığını, tamir edildiğini ancak trafoya uzanan elektrik kablolarının açıkta olmasının tehlike yarattığı ifade edildi.

20 KEZ ŞİKAYET ETTİLER

Yeni Asır'ın haberine göre; Açıktaki elektrik kabloları yüzünden tedirginlik yaşadıklarını dile getiren Necati Demirkıran elektrik kabloları ile ilgili en az 20 defa GDZ Elektrik şikayet hattını aradığını ancak sorunun çözüme kavuşmadığını açıkladı. Alaattin Epözdemir, tehlikenin sadece Alsancak'ta olmadığının vurguladı.