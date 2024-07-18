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İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği elektrik akımı olayında yeni gelişme: 27 şüpheli adliyeye sevk edildi

Türkiye gündemi 12 Temmuz günü İzmir Konak'tan gelen korkunç haberle sarsıldı. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ile arkadaşı 44 yaşındaki İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybettiler. Olayla ilgili gözaltına alınan 27 kişinin işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 10:27 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 10:44
İzmir’de 2 kişinin hayatını kaybettiği elektrik akımı olayında yeni gelişme: 27 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Türkiye gündemi 12 Temmuz günü İzmir Konak'tan gelen korkunç haberle sarsıldı.

Şiddetli yağışta şehrin kalbinde 2 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.Şiddetli yağışta şehrin kalbinde 2 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ile arkadaşı 44 yaşındaki İnanç Öktemay elektrik akımına kapıldı.

27 şüpheli adliyeye sevk edildi

İki kişinin ölümüne neden olan elektrik kablosunun mazgalın bitişiğinde açıkta durduğu görüldü.İki kişinin ölümüne neden olan elektrik kablosunun mazgalın bitişiğinde açıkta durduğu görüldü.

İki arkadaş olay yerine hayatını kaybederken korkunç olayla ilgili ihmaller zinciri de tek tek ortaya çıktı.

Hayatını kaybeden Tıp Fakültesi Öğrencisi Özge Ceren Deniz (23)Hayatını kaybeden Tıp Fakültesi Öğrencisi Özge Ceren Deniz (23)


27 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
GDZ Elektrik ve İZSU'nun ihmalinin olduğu tespit edilen elektrik faciasında 27 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet'teki ifadeleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Hayatını kaybeden İnanç Öktemay (44)Hayatını kaybeden İnanç Öktemay (44)

2 kişi ise hala aranıyor.

VATANDAŞLAR KORKU İÇİNDE
Korkunç olayın ardından İzmir'in turistik ilçelerinden Yeni Foça'da sokak ortasında açıkta bırakılan kablolar vatandaşlarda korku yarattı.

Yine Karabağlar'daki İzmir Emniyeti Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü karşısındaki trafik lambalarının hemen yanı başında elektrik kablolarının uçlarının açık bir şekilde durduğu ortaya çıktı.

İSYAN ETTİLER
Bornova Kamil Tunca Bulvarı'nda da yol ortasındaki pek çok aydınlatma direğinin söküldüğü ancak bu direklere elektrik akımı sağlayan kabloların halen açıkta olmasına tepki gösteren vatandaşlar "İlla birinin ölmesi mi gerekiyor" diyerek isyan etti.

Alsancak 1420 Sokak numara 69'da bir aydınlatma direğindeki sigorta panosunun kapağının açık olması da faciaya davetiye çıkardı. Kentin turizm merkezlerinden biri olan Çeşme Alaçatı'da pazaryerinin bitişiğindeki elektrik trafosunun da tehlike saçtığı vurgulandı.

Çocuk parkı yakınındaki trafonun daha önce yandığını, tamir edildiğini ancak trafoya uzanan elektrik kablolarının açıkta olmasının tehlike yarattığı ifade edildi.

20 KEZ ŞİKAYET ETTİLER
Yeni Asır'ın haberine göre; Açıktaki elektrik kabloları yüzünden tedirginlik yaşadıklarını dile getiren Necati Demirkıran elektrik kabloları ile ilgili en az 20 defa GDZ Elektrik şikayet hattını aradığını ancak sorunun çözüme kavuşmadığını açıkladı. Alaattin Epözdemir, tehlikenin sadece Alsancak'ta olmadığının vurguladı.

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