İzmir Bergama’daki orman yangınında ikinci gün! Acı haber geldi! Orman İşletme Müdürü hayatını kaybetti

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını 2'nci gününde devam ediyor.
İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını 2'nci gününde devam ediyor.
Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Yangın, dün ( 17 Temmuz) saat 15.15 sıralarında Çobanlar Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
KAMYONET DEVRİLDİ
Bölgeden iyi haber beklenirken bir kötü haber daha geldi. Yangına müdahaleye giden Bergama Orman İşletme Müdürlüğü ulaştırma personeli Özgür Dilsiz yönetimindeki kamyonetin saat 08.00 sıralarında seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildiği öğrenildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Özgür Dilsiz ile Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş, kaldırıldığı Bergama Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından helikopterle İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Burada tedaviye alınan yaralılardan Dönertaş, kurtarılamadı. Dönertaş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi.
BAKAN'DAN PAYLAŞIM
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dönertaş için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İzmir Bergama'daki orman yangınına müdahale sırasında içerisinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Orman İşletme Müdürü kardeşimiz Şahin Dönertaş'a Allah rahmet eylesin. Kabri nur, mekanı cennet olsun. Şehidimizin acılı ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum" dedi.