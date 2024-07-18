İzmir Bergama’daki orman yangınında ikinci gün! Acı haber geldi! Orman İşletme Müdürü hayatını kaybetti

BAKAN'DAN PAYLAŞIM

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dönertaş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İzmir Bergama'daki orman yangınına müdahale sırasında içerisinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Orman İşletme Müdürü kardeşimiz Şahin Dönertaş'a Allah rahmet eylesin. Kabri nur, mekanı cennet olsun. Şehidimizin acılı ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum" dedi.