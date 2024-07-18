SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi ve kariyeri...

Bugün gerçekleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adaylarından biri olan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun biyografisi ve kariyeri merak konusu. Ankara'da gerçekleştirilen TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda 134 delegenin oyunu alan İbrahim Hacıosmanoğlu, başkan seçildi. İşte İbrahim Hacıosmanoğlu’nun hayatı ve görevleri hakkında detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 18:46 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 18:48
İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi ve kariyeri...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda aldığı 134 oyla TFF Başkanı seçildi. Peki, İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? İşte detaylar...

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU KİMDİR?

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu 21 Şubat 1966 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Hacıosmanoğlu, Trabzon, Of, Hayrat beldesinde 12 çocuklu bir ailenin 11. Çocuğu olarak doğdu. Babası Hacı Osman Hüseyin Efendi İstanbul'da ticaret ile uğraşmaktaydı. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun eşi, iş adamı Ali Ağaoğlu'nun annesi tarafından yeğeni olur.

Uzun yıllar ticaret sektöründe uğraşan Hacıosmanoğlu çeşitli petrol ve inşaat işleriyle uğraştı.- 27 Şubat 2012 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için aday olan İbrahim Hacıosmanoğlu seçilemedi. 6 Mayıs 2013 tarihinde yapılan seçimlerde kullanılan yaklaşık 4500 oyun 1571'ini alarak Trabzonspor'un 15. başkanı seçildi. 5-6 Aralık 2015 tarihinde yapılan seçimi kaybederek Trabzonspor başkanlık görevini Muharrem Usta'ya devretti.

LİSTESİ BELLİ OLDU

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listesinde şu isimler yer alıyor;

🔶 Mecnun Otyakmaz
🔶 Bayram Saral
🔶 Zehra Neşe Kavak
🔶 Lale Cender
🔶 Fuat Gökdaş
🔶 Cengiz Gökay

🔶 Zafer Bahadır Saraç
🔶 Mevlüt Aktan
🔶 Bayram Akgül
🔶 Hasan Surözü
🔶 Ceyhun Kazancı
🔶 Mustafa Temel Bozbağ
🔶 Ural Aküzüm
🔶 Bilal Aslan

Türkiye Futbol Federasyonunun yeni başkanı Mehmet Büyükekşiyi geride bırakan İbrahim Hacıosmanoğlu oldu! İşte alınan oylar...Türkiye Futbol Federasyonunun yeni başkanı Mehmet Büyükekşiyi geride bırakan İbrahim Hacıosmanoğlu oldu! İşte alınan oylar...
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi'yi geride bırakan İbrahim Hacıosmanoğlu oldu! İşte alınan oylar...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan suikast girişimine uğrayan eski ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü... Seçim mesajı!
Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi’yi geride bırakan İbrahim Hacıosmanoğlu oldu! İşte alınan oylar...
Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede mama lobisi TBMM’de mağdur ailelere saldırdı! AK Parti’den sert tepki: Bunlar hayvansever değil
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek grafikle paylaştı: 4,5 yılın zirvesinde!
Fenerbahçe’ye Jonathan David müjdesi! Yıldız forvet geliyor
MİT PKK’nın sözde istihbarat hücresini çökertti! Cemil Bayık ve Mustafa Karasu’nun muhbiri paketlendi: İç karışıklık çıkarın talimatı
Mescid-i Aksa’ya tapınakçı baskını: Aşırı sağcı Itamar Ben Gvir’den Müslümanların ilk kıblesinde soykırım çağrısı! Dışişleri Bakanlığından sert tepki
İstanbul sıcaktan kavruldu termometreler fırladı! Nem rekoru... Sıcaklar ne zamana kadar sürecek?
Fenerbahçe’de flaş Oğuz Aydın gelişmesi! İmzayı attı ama...
Nijer çıkarmasının perde arkası ve Ankara’yı bekleyen fırsatlar! Al uranyumu yap altyapı | Nijer portresi %99’u Müslüman %80’i elektriksiz
Hem bitik hem ’TİP’ik provokatör! Meclis’teki köpekperest Sera Kadıgil’i yakından tanıyalım... Çocuk, İslam, ezan ve şehit düşmanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: Türkiye Somali denizlerinde doğal gaz ve petrol arayacak
Donald Trump’tan sonra sıra kimde? Suikastçının telefonunda ortaya çıktı: Yeni hedef Kraliyet Ailesi mi? Günler önceden gelen mesaj
Beşiktaş’ta Hüseyin Yücel’den taraftara Talisca müjdesi! Resmen açıkladı
’Başıboş köpek düzenlemesi’ komisyonuna CHP-DEM sabotajı! Tunahan Yılmaz’ın babasını ‘Sen kimsin?’ diyerek kovmuşlar! O anları anlattı
SON DAKİKA