İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi ve kariyeri...

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU KİMDİR?

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu 21 Şubat 1966 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Hacıosmanoğlu, Trabzon, Of, Hayrat beldesinde 12 çocuklu bir ailenin 11. Çocuğu olarak doğdu. Babası Hacı Osman Hüseyin Efendi İstanbul'da ticaret ile uğraşmaktaydı. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun eşi, iş adamı Ali Ağaoğlu'nun annesi tarafından yeğeni olur.