İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi ve kariyeri...

İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda aldığı 134 oyla TFF Başkanı seçildi. Peki, İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? İşte detaylar...
İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda aldığı 134 oyla TFF Başkanı seçildi. Peki, İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? İşte detaylar...
İBRAHİM HACIOSMANOĞLU KİMDİR?
İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu 21 Şubat 1966 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Hacıosmanoğlu, Trabzon, Of, Hayrat beldesinde 12 çocuklu bir ailenin 11. Çocuğu olarak doğdu. Babası Hacı Osman Hüseyin Efendi İstanbul'da ticaret ile uğraşmaktaydı. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun eşi, iş adamı Ali Ağaoğlu'nun annesi tarafından yeğeni olur.
Uzun yıllar ticaret sektöründe uğraşan Hacıosmanoğlu çeşitli petrol ve inşaat işleriyle uğraştı.- 27 Şubat 2012 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için aday olan İbrahim Hacıosmanoğlu seçilemedi. 6 Mayıs 2013 tarihinde yapılan seçimlerde kullanılan yaklaşık 4500 oyun 1571'ini alarak Trabzonspor'un 15. başkanı seçildi. 5-6 Aralık 2015 tarihinde yapılan seçimi kaybederek Trabzonspor başkanlık görevini Muharrem Usta'ya devretti.
LİSTESİ BELLİ OLDU
TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listesinde şu isimler yer alıyor;
🔶 Mecnun Otyakmaz
🔶 Bayram Saral
🔶 Zehra Neşe Kavak
🔶 Lale Cender
🔶 Fuat Gökdaş
🔶 Cengiz Gökay
🔶 Zafer Bahadır Saraç
🔶 Mevlüt Aktan
🔶 Bayram Akgül
🔶 Hasan Surözü
🔶 Ceyhun Kazancı
🔶 Mustafa Temel Bozbağ
🔶 Ural Aküzüm
🔶 Bilal Aslan