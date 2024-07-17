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Türiye'den Nijer'e çıkarma... Arka planında ne var? Dışişleri, Milli Savunma, Enerji, MİT...

Türkiye Nijer’e kritik bir heyetle kritik bir dönemde çıkarma yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın eşlik ettiği ziyarette ortak çalışma toplantısı gerçekleştirildi. Peki ziyaretin arka planında ne var, Nijer hangi özellikleriyle dikkat çekiyor? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 16:42 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 17:19
Türiye’den Nijer’e çıkarma... Arka planında ne var? Dışişleri, Milli Savunma, Enerji, MİT...

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Türkiye Nijer'e kritik bir çıkarma yaptı.

Nijer'de askeri darbenin üzerinden 1 yıl geçerken ülkede siyasi ve diplomatik dengeler değişti. ABD ve Fransa bölgeden çıkmak zorunda kalırken Türkiye güçlü bir aktör olarak sahneye çıkıyor.

NİJER'E ÇIKARMA
Türkiye bugün Nijer'e önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın eşlik ettiği ziyarette önemli bir gerçekleştirildi.

Türkiye'den Nijer'e çıkarmaTürkiye'den Nijer'e çıkarma

ÇALIŞMA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye heyeti Nijer'de Başbakan ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine başkanlığında düzenlenen ortak çalışma toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar, MİT Başkanımız İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanımız Haluk Görgün ve Ticaret Bakan Yardımcımız Özgür Volkan Ağar ile birlikte Niamey'de Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine başkanlığında düzenlenen ortak çalışma toplantısına katıldı." ifadesine yer verildi.

Bakan Fidan ve Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine ZeineBakan Fidan ve Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine

ZİRVENİN ARKA PLANINDA NE VAR?
Diplomatik kaynaklar, ziyarette ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ile bu kapsamda işbirliğini güçlendirme ve çeşitlendirme yönünde atılabilecek adımların yanı sıra Sahel bölgesindeki güncel gelişmeler ve İsrail-Filistin meselesi başta olmak üzere, bölgesel konuların ele alınacağını bildirmişti.

KRİTİK ZAMANLAMA
SETA Dış Politika Direktörlüğü'nden Dr. Tunç Demirtaş meselenin arka planına ilişkin önemli tespitlere yer verdi. Türkiye'nin bu ziyaretle 6 Temmuz 2024 tarihinde Nijer, Mali ve Burkina Faso arasında bir anlaşmayla kurulan Sahel Devletleri Konfederasyonu'na da bir ziyaret gerçekleştirmesi söz konusu. Bu bağlamda ziyareti gerçekleştiren heyetteki isimler arasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Ticaret Bakan Yardımcısı yer alıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Nijer’in başkenti Niamey’de düzenlenen dış politika, savunma ve güvenlik konulu ortak çalışma toplantısına katıldı. Toplantıda Nijer tarafından, Devlet Bakanı Salifou Mody ve Dışişleri Bakanı Bakary Yau Sangare de yer aldı.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Nijer’in başkenti Niamey’de düzenlenen dış politika, savunma ve güvenlik konulu ortak çalışma toplantısına katıldı. Toplantıda Nijer tarafından, Devlet Bakanı Salifou Mody ve Dışişleri Bakanı Bakary Yau Sangare de yer aldı.

Ocak 2024'te Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'yi ziyaret etmişti. Bu ziyaretin, Türkiye ile Nijer ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olduğu söylenebilir. Başbakan Zeine'nin ziyareti sonrasında Nijer'e Türkiye'den toplu bir heyetin ziyaret gerçekleştirmesi de bir süredir planlanıyordu. 6 Temmuz sonrası sürece denk gelen bu ziyaret gerek Nijer gerekse Konfederasyon'un diğer üye ülkeleri açısından oldukça önemli.

Başkan Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeineyi kabul ettiBaşkan Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeineyi kabul etti
Başkan Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine'yi kabul etti

Günümüzde iki ülke arasındaki olumlu diyalog elbette Türkiye'nin Afrika politikasının bir yansıması. Ancak Nijer ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin ve çeşitli alanlardaki işbirliklerinin artması ile giderek stratejik ortaklık seviyesine gelmesi günümüzdeki olumlu diyalogun oluşmasında önemli bir yere sahip.

ALANLAR VE ANLAŞMALAR
Önceki yıllardan Türkiye'nin Nijer ile birçok alanda çeşitli işbirliği anlaşmaları bulunuyor. Bu bağlamda iki ülke arasında halihazırda askeri eğitim işbirliği, güvenlik, sağlık ve tıp, savunma sanayi işbirliği, maden, enerji ve hidrokarbon, ekonomik, ticari ve teknik işbirliği ve ormancılık gibi çeşitli alanlarda anlaşmalar, protokoller ve mutabakat zaptları bulunuyor. Bu konular bağlamında yeni gelişmelerin yaşanmasını beklemek yanlış olmayacaktır. Dolayısıyla başta bölgede stratejik dönüşümün yaşandığı yeni süreçte diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda yeni adımların atılması ve mevcut anlaşmaların daha da geliştirilmesi muhtemel görünüyor.

Ziyareti gerçekleştiren heyet ve görevlerine bakıldığında mevcut savunma ve güvenlik anlaşmaları çerçevesinde yapılan işbirliklerinin istihbarat alanında da daha fazla geliştirilmesi beklenebilir. Hatta Nijer'in yer aldığı coğrafya göz önünde bulundurulduğunda bölgesel konulara ilişkin görüşmelerin yapılması olasılığı oldukça yüksek. Bu kapsamda Türkiye'nin Libya'daki rolünün yanı sıra Nijer'in bölgesel dinamikler üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulduğunda iki ülke arasında mevcut stratejik işbirlikleri konusunda yeni adımların atılması da beklentiler arasında bulunuyor.

Ayrıca halihazırda Maden Tetkik ve Arama Uluslararası Madencilik A.Ş. (MTAIC) üzerinden işbirlikleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda yürütülen projeler ve gelecekteki enerji işbirlikleri hakkında kritik öneme sahip hammaddelere ilişkin yeni görüşmelerin gerçekleştirilmesi ihtimali de söz konusu.

ABD'NİN NİJER'DEN ÇEKİLME AÇIKLAMASI
ABD'nin Nijer'den askerlerini çekeceğini açıklaması, Sahel bölgesinde güç dengelerinin değişmesine neden olacak önemli bir gelişme olarak görülüyor. Nitekim Sahel bölgesinde yer alan ve Nijer'i de etkileyen terör örgütlerinin bölgedeki güvenlik boşluklarından yararlanarak istikrarsızlıkları ve güvenlik sorunlarını artırması önemli bir risk unsuru oluşturuyor. Ancak Nijer'in uzun yıllar Fransa ve ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerden terörle mücadele konusunda çeşitli "destekler" aldığı ve terörle mücadelede somut bir ilerlemenin söz konusu olmadığı biliniyordu. Bu durum dikkate alındığında Türkiye gibi kıta genelinde olumlu imaja sahip olan aktörlerin savunma, güvenlik ve istihbarat işbirliklerine yönelik destekleri artık daha kritik öneme sahip. Türkiye'nin Nijer'e sağladığı savunma sanayii ürünleri, askeri eğitim ve istihbarat desteği, Nijer'in terörle mücadele kapasitesini önemli ölçüde artırıyor. Ayrıca bu durum bölgesel istikrar ve güvenliğe de olumlu katkılar sunuyor.

ABD ve Fransa'nın bölgeden çıkmak zorunda kalmasıyla birlikte Nijer'deki Batı karşıtı duyguların giderek artması ve alternatif ortaklara yönelme eğilimi, Türkiye'nin bölgedeki olumlu imajından kaynaklanan cazibesini daha da artırma potansiyeli taşıyor. Bu süreçte ve sonrasında Sahel Devletleri Konfederasyonu ile Türkiye arasında daha geniş bir işbirliği ağı oluşturma potansiyeli de mevcut. Kaldı ki Sahel Kuşağı'nda stratejik bir dönüşümün yaşandığı aşikar.

Bu ziyaretle birlikte Türkiye'nin Nijer ve Sahel Devletleri Konfederasyonu ile ilişkilerini derinleştirmesi, bölgedeki stratejik dönüşüme uyum sağlayacak adımlar atması ve Sahel Kuşağı'ndaki etkinliğini artırması kuvvetle muhtemel. Hatta NATO ittifak sisteminin önemli bir üyesi olan Türkiye'nin ABD'nin bölgeden çıkarılmasından sonra göstereceği varlık bir anlamda Batı ittifak sistemi açısından bir avantaj olarak görülebilir. Zira bölgesel gelişmeler bağlamında düşünüldüğünde Fransa'nın özellikle son yıllarda Afrika'da bozulan imajı ve aldığı tepki, yine ABD'nin Libya'da ve Sahel'de yaşadığı zorlukların artması ve Kıta'da farklı bölgelerde varlığını sonlandırmak zorunda kalması, Afrika'da Türkiye ile işbirliğini ABD açısından daha zorunlu hale getirmiştir.

Nijer'de sömürgeci Avrupa'ya karşı tepki gösteren Nijer halkı elinde Türk bayraklarıyla sokaklara çıkmıştıNijer'de sömürgeci Avrupa'ya karşı tepki gösteren Nijer halkı elinde Türk bayraklarıyla sokaklara çıkmıştı

TÜRKİYE VE NİJER'İ NELER BEKLİYOR?
Türkiye, Sahel bölgesinde stratejik varlık gösteren önemli bir aktör niteliğinde. Nitekim bölgede yaşanan stratejik dönüşüm kapsamında Sahel Devletleri Konfederasyonu'nun bir üyesi olan Nijer ile Türkiye'nin çeşitli alanlardaki işbirlikleri ikili ilişkileri daha da konsolide edecektir. Geçen yıl Sahel coğrafyasında yaşanan askeri gelişmelerden sonra Nijer ve diğer Konfederasyon üyeleri ECOWAS yaptırımları altında zor bir dönemden geçti. Bu zorlu dönem içinde Türkiye ile yeni ekonomik ve ticari ilişkilerin kurulması her iki taraf açısından da önemli görülüyor.

Kısacası Türkiye ve Nijer'i bekleyen süreçler, iki ülkenin savunma, güvenlik, istihbarat, ekonomik ve ticari işbirliklerini derinleştirmesi ve bölgesel politikalarını yeniden şekillendirmesi açısından kritik öneme sahip. Türkiye'nin, Nijer ve Sahel Devletleri Konfederasyonu ile geliştireceği ilişkiler, bölgedeki istikrarı artırma ve terörle mücadelede daha etkili sonuçlar elde etme potansiyeline sahip...

ZENGİN MADEN YATAKLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Öte yandan dünyanın en fakir ülkelerinden Nijer, zengin uranyum yatakları, altın, toryum ve petrol havzalarıyla büyük bir potansiyelin üzerinde oturuyor.

Fransa ve Avrupa'daki nükleer santrallerin yakıt ihtiyacının büyük kısmını karşılayan ve dünyanın en önemli 7. uranyum tedarikçisi olan Nijer'de halkın yaklaşık yüzde 80'i elektriksiz yaşıyor.

Yaklaşık 1,27 milyon kilometrekarelik yüz ölçümüyle Batı Afrika'nın en büyük ülkesi olan Nijer topraklarının yüzde 80'i Sahra Çölü'nde bulunuyor.

Kuzeybatıda Cezayir, kuzeydoğuda Libya, doğuda Çad, güneyde Nijerya, güneybatıda Benin ve Burkina Faso, batıda Mali ile komşu olan Nijer, ismini Nijer Nehri'nden alıyor.

Nüfusun yüzde 99'unun Müslüman olduğu ülkede ana etnik grupları Hausa, Djerma ve Tuaregler oluşturuyor.

Batı Afrika Parasal Birliği (UEMOA) üyesi olan Nijer, para birimi olarak Batı Afrika Frangı (CFA) kullanıyor.

Başkent Nijer, "ülkenin en büyük kenti" olarak da kabul ediliyor.

ELEKTRİĞE ULAŞIM ORANI DÜŞÜK
Dünya Nükleer Birliği (WNA) verilerine göre, Afrika'nın en yüksek dereceli uranyum cevherine sahip Nijer, 2022'de 2 bin 20 metrik ton uranyum üretti.

Nijer, dünyanın en büyük uranyum tedarikçileri listesinde de 7. sırada yer alıyor. Dünyadaki uranyum arzının yüzde 5'ini karşılayan Nijer'de 311 bin 110 metrik tonluk uranyum rezervi bulunuyor.

18 nükleer santralde 56 reaktörü çalıştırmak için yıllık ortalama 7 bin 800 metrik ton doğal uranyuma ihtiyaç duyan Fransa, eski sömürgesi Nijer'den yaklaşık 50 yıldır uranyum temin ediyor. Buna karşın Dünya Bankası verilerine göre, Nijer'de halkın yüzde 19,5'i elektriğe ulaşabiliyor, bu oran kırsal kesimde yüzde 7'ye kadar geriliyor.

AFRİKA'NIN EN UZUN PETROL BORU HATTI İLE GELECEK EKONOMİK BÜYÜME
Yaklaşık 29 bin ton toryum rezervine sahip Nijer'de küçük ölçekli 69 altın madeni bulunuyor. Nijer, bu madenlerden her yıl ortalama 2 ton altın çıkarıyor.

Halihazırda günlük 20 bin varil ham petrol üreten Nijer, ihracat kanalları olmadığı için bu petrolü ülke içinde kullanıyor.

Yaklaşık 5 milyar dolara mal olan ve martta tamamlanan Nijer-Benin Petrol İhraç Boru Hattı (PENB) projesi sayesinde Nijer'in güneybatısından çıkarılan ham petrolün, 2 bin kilometrelik petrol boru hattıyla, komşu ülke Benin'deki Seme Limanı üzerinden ihraç edilmesi hedefleniyor.

Böylece denize kıyısı olmayan Nijer, Atlantik Okyanusu kıyısındaki Benin üzerinden petrol ihracatı gerçekleştirebilecek. Ülkenin, projenin tam olarak hayata geçirilmesiyle, 90 bin varili ihraç edilmek üzere günlük 110 bin varil ham petrol üretmesi bekleniyor.

Projede, 2026'da Nijer'in günlük 200 bin varil ham petrol üretebilmesi ise nihai hedef olarak belirlendi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Nijer'in günlük 110 bin varil ham petrol üretebilmesi halinde ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 11 büyüyebileceğine dikkati çekiyor.

Afrika'nın en uzun petrol boru hattı projesinde ilk sembolik üretim nisanda yapılsa da 2 ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı nedeniyle aktif petrol üretimi şimdilik yapılamıyor.

Bakanlar Nijer'e çıkarma yaptıBakanlar Nijer'e çıkarma yaptı

DÜNYANIN EN FAKİR 7. ÜLKESİ
Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik 2023 Endeksi sıralamasında 193 ülke arasında 189'uncu sırada yer alan Nijer, kişi başına düşen 594 dolarlık milli gelirle "dünyanın en fakir 7. ülkesi" konumunda yer alıyor.

Nüfusunun yüzde 58'inin 18 yaşın altında olması dolayısıyla dünyanın en genç nüfusuna sahip Nijer'de, 26,2 milyon kişi yaşıyor. Ülkede ortalama yaşam süresi erkeklerde 60, kadınlarda 62 olarak kayıtlarda yer alıyor.

Denize kıyısı olmayan Nijer'in ekonomisi büyük ölçüde tarım, hayvancılık ve madenciliğe dayanıyor.

Ülke ihracatının önemli bir kısmını başta uranyum, petrol, toryum ve altın olmak üzere madenler, radyoaktif kimyasallar ve yağlı tohumlar oluşturuyor. En önemli 3 ihracat ortağı arasında ilk sırada Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Çin yer alıyor.

Nijer ithalatının yüzde 22'sini Çin, yüzde 14'ünü Fransa ve yüzde 8'ini Nijerya ile gerçekleştiriyor. Önemli ithalat maddeleri arasında savunma ekipmanları, pirinç ve tütün yer alıyor.

DARBELER ÜLKESİ
Nijer, Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1960'dan bu yana 5 kez askeri darbe yaşadı.

Nijer'de, 1974, 1996, 1999, 2010 ve son olarak geçen sene yönetim ordunun eline geçti.

General Abdurrahmane Tchiani, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u devirerek 26 Temmuz 2023'te başa geçti. Tchiani yönetimi, 4 Ağustos 2023'te Fransa ile askeri işbirliğini sonlandırdı ve 25 Ağustos'ta da Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'yi "istenmeyen kişi" ilan etti.

Kendisine 25 Ağustos'ta ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verilen Büyükelçi Itte, 27 Eylül'de Nijer'den ayrıldı.

Fransa, 22 Aralık 2023'te hem Niamey Büyükelçiliğini kapattı hem de ülkede konuşlu 1500 askerini geri çekti.

Askeri yönetim, ABD ile de 2012'de imzalanan askeri işbirliği anlaşmasını 17 Mart'ta feshederek, konuşlu yaklaşık 1000 askerin ülkeden ayrılmasını istedi. ABD, 15 Eylül'e kadar ülkeden tamamen ayrılacak.

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