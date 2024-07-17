Başıboş köpek düzenlemesinin komisyon görüşmelerinde gerginlik! CHP ve DEM sabotajı

CHP ve DEM vekilleri görüşmeleri sabote ediyor.
AK PARTİ GÖRÜŞMELERİ MANİPÜLE EDİYOR YALANI
Komisyon görüşmelerine geçilmesine izin vermeyen CHP ve DEM Partililer sosyal medya hesaplarından görüşmeleri AK Parti'nin manipüle ettiği yalanını servis ediyor.
Toplantının başlangıcında muhalefet milletvekilleri, toplantı için salonun yetersiz olduğunu ve ilgili sivil toplum örgütleri temsilcilerinin dışarıda kaldığını vurgulayarak, bu nedenle toplantının başka bir salonda yapılmasını talep etti.
DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca
AK PARTİ GÖRÜŞMELERİ MANİPÜLE EDİYOR YALANI
Komisyon görüşmelerine geçilmesine izin vermeyen CHP ve DEM Partililer sosyal medya hesaplarından görüşmeleri AK Parti'nin manipüle ettiği yalanını servis ediyor.
Toplantının başlangıcında muhalefet milletvekilleri, toplantı için salonun yetersiz olduğunu ve ilgili sivil toplum örgütleri temsilcilerinin dışarıda kaldığını vurgulayarak, bu nedenle toplantının başka bir salonda yapılmasını talep etti.
Kirişci, teklif sahibi AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu'na söz verdi.
Muhalefet milletvekillerinin taleplerinde ısrar etmesi üzerine tartışma yaşandı. Komisyon Başkanı Kirişci, toplantıya ara verdi.
Bu arada CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, basın mensubu kameramanların dışarıya çıkartılmamasını istedi.
GÖRÜŞMELERE ARA VERİLDİ
Komisyon Başkanı Kirişci, aranın ardından Plan ve Bütçe Komisyonu Salonu'nda toplantının devam edeceğini açıklayarak, tekrar ara verdi.
'SAHİPSİZ HAYVAN' KAVRAMI ORTADAN KALMIŞ OLACAK
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, bütün hayvanların sahiplenilmek zorunda olduğunu belirterek, "Bu hayvanları kurum, kuruluş, şahıs, adına ne dersek diyelim, onlar sahiplenecek. Bunların dışındakiler de bu bakımevinde sahiplenilecek. Dolayısıyla 'sahipsiz hayvan' kavramı ortadan kalmış olacak." dedi.
Kirişci, AK Parti'nin Meclis Başkanlığına sunduğu ve bugün TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşülen sahipsiz hayvanlara ilişkin kanun teklifini değerlendirdi.
Türkiye'nin 2003'te Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi'ni, ardından 2004'te bu sözleşmeden hareketle Hayvanları Koruma Kanunu'nu kabul ettiğini hatırlatan Kirişci, 2019'da hayvanlara uygulanan şiddet ve kötü muamele olaylarının incelenerek alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun hazırladığı raporun da 2020'de Meclis'te kabul edildiğini söyledi.
Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 2021'de TBMM'de kabul edildiğini anlatan Kirişci, bu kanunun da ilerleyen süreçte insanın, çevrenin ve diğer maddi varlıkların korunmasıyla ilgili yetersizliklerinin dikkate alındığını belirtti.
Sokaklardaki hayvan popülasyonunun artmasının halk ve çevre sağlığını, kamusal güvenliği tehdit eder boyuta ulaştığını Türkiye'nin kahir ekseriyetinin kabul ettiğini dile getiren Kirişci, "Sahipsiz hayvanlar ve sokak konusunu bu kanun teklifinin tam merkezine koymakta fayda var." diye konuştu.
Kirişci, kanun teklifiyle "Sokak hepimizin ortak alanı, nasıl sokakta insanlarımızın yaşamasına rıza göstermiyorsak hayvanların da sokakta yaşamaları doğru değildir, bu hayvanların güvenliği için de önemlidir." denildiğini aktardı.
SAHİPLENDİRMEYLE İLGİLİ BİR SÜRE VAR MI?
Mevcut kanuna göre, belediyelerce, saldırgan veya rehabilite edilmesi gereken hayvanların bulunduğu yerden alınarak kısırlaştırıldığını ve sokağa salındığını belirten Kirişci, bu uygulamanın 4 milyon sahipsiz hayvan popülasyonunun olduğu Türkiye'de yetersiz kaldığını ifade etti.
Kanun teklifine göre, sahipsiz hayvanların bulunduğu yerden alınıp kısırlaştırılacağını ve rehabilitasyonunun ardından bakımevinde bakılmaya devam edileceğini anlatan Kirişci, "Bakımevinde tutarak nihai murat ne? Sahiplendirmek. Burada da kendisini hayvansever ve hayvan dostu olarak gören herkese görev düşüyor. Onlar da hayvanların sahiplendirilmesi için çaba sarf edecek." diye konuştu.
Sahiplendirmeyle ilgili bir süre tahdidi olmadığını, hayvanların belli bir süre sonra ötanazi yoluyla hayatlarına son verilmeyeceğini vurgulayan Kirişci, "Burada yerel yönetimler yetkili. Yerel yönetimler, kamu güvenliği ve kamu sağlığını tehdit eden bir boyutu varsa, bununla ilgili işlemleri yapacak." ifadelerini kullandı.
Hayvandan hayvana ve hayvandan insana geçen hastalıklara dikkati çeken Kirişci, "Şu anda dünyanın sayılı ülkeleri diyorlar ki, 'Türkiye'ye turizm için de olsa gitmeyin. Kuduz riski çok yüksek olan ülkeler kategorisinde.' Bu bizim için iyi bir şey değil. Dolayısıyla biz, bir kara listeden de kurtulmak zorundayız. Tedavi edilemez ve saldırgan hayvanlara uygulanacak bir ötenazi var. Ötenazinin kararını merkezi otorite vermiyor, yerel yönetimler veriyor. Ötenazi, karar verildiğinde gündeme geliyor." dedi.