Başıboş köpek düzenlemesinin komisyon görüşmelerinde gerginlik! CHP ve DEM sabotajı

CHP ve DEM vekilleri görüşmeleri sabote ediyor. AK PARTİ GÖRÜŞMELERİ MANİPÜLE EDİYOR YALANI

Komisyon görüşmelerine geçilmesine izin vermeyen CHP ve DEM Partililer sosyal medya hesaplarından görüşmeleri AK Parti'nin manipüle ettiği yalanını servis ediyor.



Toplantının başlangıcında muhalefet milletvekilleri, toplantı için salonun yetersiz olduğunu ve ilgili sivil toplum örgütleri temsilcilerinin dışarıda kaldığını vurgulayarak, bu nedenle toplantının başka bir salonda yapılmasını talep etti.

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca AK PARTİ GÖRÜŞMELERİ MANİPÜLE EDİYOR YALANI

Komisyon görüşmelerine geçilmesine izin vermeyen CHP ve DEM Partililer sosyal medya hesaplarından görüşmeleri AK Parti'nin manipüle ettiği yalanını servis ediyor.



Toplantının başlangıcında muhalefet milletvekilleri, toplantı için salonun yetersiz olduğunu ve ilgili sivil toplum örgütleri temsilcilerinin dışarıda kaldığını vurgulayarak, bu nedenle toplantının başka bir salonda yapılmasını talep etti.

Kirişci, teklif sahibi AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu'na söz verdi. Muhalefet milletvekillerinin taleplerinde ısrar etmesi üzerine tartışma yaşandı. Komisyon Başkanı Kirişci, toplantıya ara verdi. Bu arada CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, basın mensubu kameramanların dışarıya çıkartılmamasını istedi. GÖRÜŞMELERE ARA VERİLDİ

Komisyon Başkanı Kirişci, aranın ardından Plan ve Bütçe Komisyonu Salonu'nda toplantının devam edeceğini açıklayarak, tekrar ara verdi.

'SAHİPSİZ HAYVAN' KAVRAMI ORTADAN KALMIŞ OLACAK

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, bütün hayvanların sahiplenilmek zorunda olduğunu belirterek, "Bu hayvanları kurum, kuruluş, şahıs, adına ne dersek diyelim, onlar sahiplenecek. Bunların dışındakiler de bu bakımevinde sahiplenilecek. Dolayısıyla 'sahipsiz hayvan' kavramı ortadan kalmış olacak." dedi. Kirişci, AK Parti'nin Meclis Başkanlığına sunduğu ve bugün TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşülen sahipsiz hayvanlara ilişkin kanun teklifini değerlendirdi. Türkiye'nin 2003'te Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi'ni, ardından 2004'te bu sözleşmeden hareketle Hayvanları Koruma Kanunu'nu kabul ettiğini hatırlatan Kirişci, 2019'da hayvanlara uygulanan şiddet ve kötü muamele olaylarının incelenerek alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun hazırladığı raporun da 2020'de Meclis'te kabul edildiğini söyledi. Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 2021'de TBMM'de kabul edildiğini anlatan Kirişci, bu kanunun da ilerleyen süreçte insanın, çevrenin ve diğer maddi varlıkların korunmasıyla ilgili yetersizliklerinin dikkate alındığını belirtti. Sokaklardaki hayvan popülasyonunun artmasının halk ve çevre sağlığını, kamusal güvenliği tehdit eder boyuta ulaştığını Türkiye'nin kahir ekseriyetinin kabul ettiğini dile getiren Kirişci, "Sahipsiz hayvanlar ve sokak konusunu bu kanun teklifinin tam merkezine koymakta fayda var." diye konuştu.