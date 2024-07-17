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29 kişi can vermişti | Beşiktaş'taki gece kulübü yangınının davası başladı! İşte istenen cezalar

Beşiktaş'ta, 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan gece kulübü yangınına ilişkin 9 şüphelinin ayrı ayrı 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmalarına başlandı.

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 11:32 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 11:50
29 kişi can vermişti | Beşiktaş’taki gece kulübü yangınının davası başladı! İşte istenen cezalar

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İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Cezaevi karşısındaki salonunda görülen duruşmaya 7 tutuklu sanık getirildi. 2 tutuksuz sanık ve taraf avukatları ile yangında hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

SANIKLARIN SAVUNMALARINA BAŞLANDI
Duruşmada ilk aşamada sanıkların savunmalarının alınmasına başlanacak. Ardından yangında hayatını kaybeden 29 kişinin yakınları müşteki sıfatıyla ifadeleri alınacak. Ardınsan sanık ve müşteki avukatlarına söz verilmesi bekleniyor. Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada, mahkeme başkanı iddianameyi okudu. Sanıkların savunmalarının alınmasına başlandı.

İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 29 kişi "maktul", 27 kişi "müşteki", 9 kişi ise "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, 2 Nisan'da saat 12.35 sıralarında "Masquerade" isimli iş yerinde yangın çıktığına ilişkin ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin buraya sevk edildiği, itfaiye görevlilerinin içeride mahsur kalan kişileri dışarıya çıkardığı ifade edilerek, yangında 29 kişinin hayatını kaybettiği anlatılıyor. Yangın raporuna yer verilen iddianamede, yangının söndürülmesi sonrasında yapılan incelemede, işletmenin mal kabul bölümü girişine göre yaklaşık 15 metre mesafede yanmaya dayalı ağır tahribat ve deformasyonun oluştuğu, bu alanda yapılan detaylı incelemede, tadilat amacıyla kullanılan ve prize takılı halde bulunan elektrikli kaynak makinesi, elektrikli metal kesme motoru gibi elektrikli el aletleri ile çeşitli sayıda sanayi tipi oksijen tüplerinin bulunduğunun gözlendiği anlatılıyor.

İddianamede, mevcut söndürme sistemi ve yangın dolaplarının çalışmaması ile acil durum aydınlatmaları ve yönlendirme levhalarının olmaması tespitlerinin birlikte değerlendirilmesi neticesinde, elektrikli kaynak makinesi kullanılmak suretiyle kolay yanıcı nitelikteki malzemeleri barındıran tadilat işleminin yapıldığı gece kulübünde yangının öngörülebilir olduğu ifade edilerek, "Ancak şüpheliler tarafından özen yükümlülüğüne aykırı davranılmak suretiyle öngörülebilecek ancak istenmeyen neticenin gerçekleşmesine iradi hareketle sebebiyet verildiği ve bu haliyle şüphelilere isnat edilen eylemin bilinçli taksir boyutunda manevi unsur içerdiği yönünde tarafımızda kanaat hasıl olmuştur" deniliyor. Sanıklar Kahraman Erdem, Çağatay Altunel, Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül, Mehmet Memduh Ceylan, İsmet Şen, Dursun Çelik, Sibel Çelik ve İbrahim Bildirici'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

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