Tüm milletimize hayırlı olsun.Sonuçların açıklamasının ardından dereceye giren adaylar da belli oldu. Dereceye giren adayları tebrik ediyorum. Adaylarımıza başarılarının devamını diliyorum.

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YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?

Sınavda uygulanan her test için verilen cevaplar ayrı ayrı değerlendirilerek, adayların her test için birer standart puanı hesaplanıyor.

Her adayın testlere verdiği doğru ve yanlış cevap sayısı belirlendikten sonra, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puan hesaplanıyor.

Son sınıf öğrencilerinin ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak, o testin ortalama ve standart sapması bulunuyor.