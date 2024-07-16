Milyonlarca öğrenicinin büyük bir heyecanla beklediği 2024-YKS sonuçları açıklandı.
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Ersoy'un açıklamarından öne çıkan başlıklar şu şekildeydi:
Tüm milletimize hayırlı olsun.Sonuçların açıklamasının ardından dereceye giren adaylar da belli oldu. Dereceye giren adayları tebrik ediyorum. Adaylarımıza başarılarının devamını diliyorum.
TEMEL YETERLİLİK TESTİ BİRİNCİSİ:
Süleyman Mete Genç (Özel Mersin Elit Kolejı-Mersin)
ALAN YETERLİLİK TESTİ BİRİNCİLERİ
EŞİT AĞIRLIK
Berra Kuruş- Galatasaray Lisesi- Galatasaray Üniversitesi
SAYISAL ALANI:
Arda Taşdemir- Cemil Meriç Fen Lisesi- Elazığ
SÖZEL ALANI:
Fatih Emre Düzcan- Özel Riza Bahçehir Anadolu Lisesi
YABANCI DİL
ALMANCA
Sevgi Kırmızıbekmez- Kabataş Erkek Lisesi
ARAPÇA
Yusuf Salih Orhan- Kartal İmam Hatip Lisesi
FRANSIZCA
Yunus Emre Aydoğan- ÇAPA Fen Lİsesi
İNGİLİZCE
Mehmet Alp Güneş- Atatürk Fen Lisesi
RUSÇA
Safiye Yaşar- Ayrancı Anadolu Lisesi
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YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?
Sınavda uygulanan her test için verilen cevaplar ayrı ayrı değerlendirilerek, adayların her test için birer standart puanı hesaplanıyor.
Her adayın testlere verdiği doğru ve yanlış cevap sayısı belirlendikten sonra, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puan hesaplanıyor.
Son sınıf öğrencilerinin ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak, o testin ortalama ve standart sapması bulunuyor.