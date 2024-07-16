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YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM Başkanı Ali Ersoy açıkladı

Son dakika haberleri... Milyonlarca üniversite adayı, gözlerini ÖSYM'den gelecek haberlere çevirdi. ÖSYM Başkanı Ali Ersoy, 2024-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi. Peki sonuçlara nereden ve nasıl bakılacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 07:39 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 08:20
YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM Başkanı Ali Ersoy açıkladı

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Milyonlarca öğrenicinin büyük bir heyecanla beklediği 2024-YKS sonuçları açıklandı.

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Ersoy'un açıklamarından öne çıkan başlıklar şu şekildeydi:

Tüm milletimize hayırlı olsun.Sonuçların açıklamasının ardından dereceye giren adaylar da belli oldu. Dereceye giren adayları tebrik ediyorum. Adaylarımıza başarılarının devamını diliyorum.

TEMEL YETERLİLİK TESTİ BİRİNCİSİ:
Süleyman Mete Genç (Özel Mersin Elit Kolejı-Mersin)

ALAN YETERLİLİK TESTİ BİRİNCİLERİ

EŞİT AĞIRLIK
Berra Kuruş- Galatasaray Lisesi- Galatasaray Üniversitesi

SAYISAL ALANI:
Arda Taşdemir- Cemil Meriç Fen Lisesi- Elazığ

SÖZEL ALANI:
Fatih Emre Düzcan- Özel Riza Bahçehir Anadolu Lisesi

YABANCI DİL
ALMANCA
Sevgi Kırmızıbekmez- Kabataş Erkek Lisesi

ARAPÇA
Yusuf Salih Orhan- Kartal İmam Hatip Lisesi

FRANSIZCA
Yunus Emre Aydoğan- ÇAPA Fen Lİsesi

İNGİLİZCE
Mehmet Alp Güneş- Atatürk Fen Lisesi

RUSÇA
Safiye Yaşar- Ayrancı Anadolu Lisesi

ÖSYM YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?
Sınavda uygulanan her test için verilen cevaplar ayrı ayrı değerlendirilerek, adayların her test için birer standart puanı hesaplanıyor.

Her adayın testlere verdiği doğru ve yanlış cevap sayısı belirlendikten sonra, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puan hesaplanıyor.

Son sınıf öğrencilerinin ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak, o testin ortalama ve standart sapması bulunuyor.

Elde edilen ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanıyor.

Sınav sonrası ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılıyor ve geçerli soruların puan değeri yeniden hesaplanarak puanlama yapılıyor.

Sınav sonrası ÖSYM tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda ise, güncellenen cevap anahtarı esas alınarak puanlama yapılıyor.

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
Üniversite adayları, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresine TC Kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler. Ayrıca, e-Devlet kapısı üzerinden Aday İşlemleri Sayfası'na (AİS) giriş yaparak da sonuçlara ulaşılabilecek.

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