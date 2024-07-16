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Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Masada hangi konular var? Terörle mücadele, Kamuda tasarruf...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Külliye’de toplanacak. Kabine toplantısında ekonomi önemli bir gündem maddesi olarak öne çıkarken enflasyonla mücadele, kamuda tasarruf ve sınırdaki terör operasyonlar da masada olacak.

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 17:08 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 14:12
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Masada hangi konular var? Terörle mücadele, Kamuda tasarruf...

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinden toplanacak.

Kabine toplantısında ekonomi önemli bir gündem maddesi olarak öne çıkacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonları ile terörle mücadele konusu da gündeme gelecek.

KAMUDA TASARRUF PAKETİ
Enflasyonu kontrol altına almak için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne ilişkin uygulamalar ve yeni vergi paketi görüşülecek başlıklar arasında yer alacak.

TERÖRLE MÜCADELE: KİLİT KAPANIYOR
Pençe operasyonları ile köşeye sıkışan terör örgütleri son çırpınışlarını yaşıyor. MSB'den "Kilit kapanıyor" mesajları gelirken kabinede, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonları ile terörle mücadele konusu gündeme gelecek. Terörle mücadelede kararlılık mesajı verilecek.

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ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE
Son günlerde artan orman yangınları da Kabine gündeminde olacak. Orman yangınlarına erken müdahale ve yangınların önlenmesi için alınan önlemler masaya yatırılacak.

2025'TE TÜM DEPREM KONUTLARI TESLİM EDİLECEK
Deprem bölgesinde şu ana kadar 76 bin konut deprem mağdurlarına teslim edildi. Yılsonuna kadar bu sayının 200 bin konuta kadar çıkması bekleniyor. 2025'te tüm depremzedelere konutları tahsil edilmiş olacak. Bakanlık görevine döndükten sonra ilk iş olarak 'Deprem Bölgesini Yeniden İnşa Toplantısı'nı düzenleyen Bakan Murat Kurum, "2025'te evine girmeyen tek bir depremzede kalmayacak" mesajını verdi. Bu kapsamda Bakan Kurum'un yapılan çalışmalar hakkında kabinede bilgilendirme yapması bekleniyor.

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YOĞUN DİPLOMATİK TEMASLAR
Başkan Recep Erdoğan Washington'daki NATO Zirvesi temaslarını kabine üyeleri ile paylaşacak. Erdoğan 20 Temmuz'da TSK'nın Kıbrıs Harekatı'nın yıldönümü kutlamaları vesilesiyle KKTC'ye gidecek. Kabinede Erdoğan'ın yurtdışı programları ve yoğun temas trafiğinin de gündemde olması öngörülüyor.

SURİYE İLE YENİ DÖNEM
Suriye ile yeni dönem sürecinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın muhataplarıyla yaptığı görüşmeler, Irak'ın arabuluculuk için teklifi ve bundan sonra izlenecek yol haritası toplantıda ele alınması bekleniyor.

NÜFUS POLİTİKASI İÇİN ÇOK YÖNLÜ ÇALIŞMA
Toplantıda alarm veren doğum oranlarındaki düşüşe yönelik alınan tedbirler de ele alınacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğurganlık oranındaki düşünün önüne geçmek için ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı çatısı altında çok yönlü olarak sürdürülen çalışmaları aktaracak.

İSRAİL'İN GAZZE KATLİAMI
7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği katliamın, soykırım ve bir an önce ateşkes sağlaması için atılacak adımlar masaya yatırılacak.

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