Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Emekliye zam düzenlemesi ne olacak? | Terörle mücadele | Kamuda tasarruf

KAMUDA TASARRUF PAKETİ Enflasyonu kontrol altına almak için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne ilişkin uygulamalar ve yeni vergi paketi görüşülecek başlıklar arasında yer alacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri 'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonları ile terörle mücadele konusu da gündeme gelecek.

Kabine toplantısında ekonomi önemli bir gündem maddesi olarak öne çıkacak.

TERÖRLE MÜCADELE: KİLİT KAPANIYOR Pençe operasyonları ile köşeye sıkışan terör örgütleri son çırpınışlarını yaşıyor. MSB'den "Kilit kapanıyor" mesajları gelirken kabine de, Türk Silahlı Kuvvetleri 'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonları ile terörle mücadele konusu gündeme gelecek. Terörle mücadelede kararlılık mesajı verilecek.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE

Son günlerde artan orman yangınları da Kabine gündeminde olacak. Orman yangınlarına erken müdahale ve yangınların önlenmesi için alınan önlemler masaya yatırılacak.

2025'TE TÜM DEPREM KONUTLARI TESLİM EDİLECEK

Deprem bölgesinde şu ana kadar 76 bin konut deprem mağdurlarına teslim edildi. Yılsonuna kadar bu sayının 200 bin konuta kadar çıkması bekleniyor. 2025'te tüm depremzedelere konutları tahsil edilmiş olacak. Bakanlık görevine döndükten sonra ilk iş olarak 'Deprem Bölgesini Yeniden İnşa Toplantısı'nı düzenleyen Bakan Murat Kurum, "2025'te evine girmeyen tek bir depremzede kalmayacak" mesajını verdi. Bu kapsamda Bakan Kurum'un yapılan çalışmalar hakkında kabinede bilgilendirme yapması bekleniyor.

YOĞUN DİPLOMATİK TEMASLAR

Başkan Recep Erdoğan Washington'daki NATO Zirvesi temaslarını kabine üyeleri ile paylaşacak. Erdoğan 20 Temmuz'da TSK'nın Kıbrıs Harekatı'nın yıldönümü kutlamaları vesilesiyle KKTC'ye gidecek. Kabinede Erdoğan'ın yurtdışı programları ve yoğun temas trafiğinin de gündemde olması öngörülüyor.