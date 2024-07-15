Türk Milleti FETÖ’cülere geçit vermedi! Hainlere ömür boyu hapis

15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmak üzere harekete geçen FETÖ'cü hainler, milletin direnişiyle emellerine ulaşamadı. Yargı camiası da o gecenin ilk saatlerinde darbe girişimiyle ilgili net duruşunu sergiledi. Cumhuriyet başsavcılıkları, hainler hakkında gözaltı ve yakalama kararı verdi. Bin 634 kişi ağır müebbet, bin 366 kişi de müebbet olmak üzere 3 bin haine ömür boyu hapis cezası verildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, darbecileri, kurumlara sızan FETÖ mensuplarını ve gizli yapılanmaları çözmek için Cumhuriyet savcılıklarının soruşturma ve kovuşturmalarını büyük bir titizlikle sürdürdüğünü vurguladı. Tunç, şu açıklamaları yaptı:

KAHRAMANLIK DESTANI YAZILDI

Ülkemiz üzerinde kirli emelleri bulunan vesayetçi zihniyet ve destekçileri, başarısız oldukları tüm hain girişimlerinin ardından son çare olarak 15 Temmuz gecesi tankları, milletin silahlarını milletimize doğrulttular. Hain FETÖ'cülerin, onlara arka çıkan mihrakların, destek veren odakların unuttukları bir şey vardı. Türkiye, darbecilere ve vesayetçi anlayışa boyun eğen eski Türkiye değildi. 15 Temmuz, milletin istiklalini yine milletimizin azim ve kararlılığının kurtardığı yeni bir kahramanlık destanıdır. 15 Temmuz, tüm Türkiye'nin, milletimizin tüm fertlerinin zaferidir.

27 Mayıs, 12 Eylül ve 28 Şubat'ta vesayetçilerin yanında duran yargı yerine 15 Temmuz'da milli iradenin yanında duran, darbecileri yargılayan, millet düşmanlarından hesap soran bir yargıya hep birlikte şahitlik ettik. Yargı mensuplarının kahramanlıklarıyla gurur duyduk. Bu cesurca tavır, artık emperyalistlerin ve vesayetçilerin Türk yargısını esir alamayacağının en büyük göstergesi olmuştur. İşte bunun için diyoruz ki bugün Türk yargısı her zamankinden daha tarafsız ve bağımsızdır.

DAVALAR SONUÇLANDI

289 fiili darbe davasının tamamı karara bağlandı. Temyiz incelemesi tamamlanan 206'sı Yargıtay tarafından onandı. Bin 634 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet, bin 366 kişi hakkında müebbet, bin 891 kişi hakkında süreli hapis cezası olmak üzere toplamda 4 bin 891 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi. 2 bin 870 beraat, 964 ceza verilmesine yer olmadığı kararı çıktı.

Genel olarak ise FETÖ/PDY ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar 705 bin 172 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Şu anda ceza infaz kurumlarında 13 bin 251 tutuklu ve hükümlü bulunuyor.

2016'da 16 bin 176 hakim ve savcı görev yapmaktayken, FETÖ ile irtibat veya iltisakı tespit edilen 4 bin 6 kişi ihraç edildi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında Adalet Bakanlığı tarafından ABD makamlarına 7 iade talebi yapıldı. 15 Temmuz darbe teşebbüsü başta olmak üzere 27 suçtan iadesi istendi. İade dosyalarımız tam ve eksiksizdir.

FETÖ mensupları hakkında 115 ülkeye gönderilen iade talep sayısı bin 774. İadesi talep edilen kişi sayısı bin 637. 132 kişi sınır dışı edilerek veya iade talebi kabul edilerek ülkemize teslim edildi. 427 talep reddedildi.