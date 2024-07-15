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'Milletin Zaferi' 8 yaşında! Başkan Erdoğan'ın ilk durağı 15 Temmuz Şehitler Makamı... TBMM'de tören Beştepe'de anma programı

15 Temmuz 2016'da millet, zillete karşı galip geldi. FETÖ'cü ayaklanmada 252 vatan evladı şehadet şerbeti içti. 'Milletin Zaferi'nin 8. yıl dönümünde kahramanlar rahmetle anılırken Başkan Erdoğan İstanbul ve Ankara’da bir dizi etkinliğe katılacak. Erdoğan ilk olarak İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Makamı’nı ziyaret edecek. Daha sonra TBMM'deki törene iştirak edecek. Meclis'teki tören sonrası Başkan Erdoğan, Beştepe’de düzenlenecek 15 Temmuz Anma Programı’nda halka hitap edecek.

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 08:31 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 08:48
’Milletin Zaferi’ 8 yaşında! Başkan Erdoğan’ın ilk durağı 15 Temmuz Şehitler Makamı... TBMM’de tören Beştepe’de anma programı

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15 Temmuz 2016'daki FETÖ'cü darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti.

İhanet ağlarının örüldüğü karanlık gece milli iradenin ferasetiyle aydınlığa çıkarıldı. Gencinden yaşlısına, kadınından çocuğuna 80 milyon demokrasisine sahip çıktı.




MİLLETİN ZAFERİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Milletin Zaferi'nin 8. yıl dönümünde hem İstanbul'da hem de Ankara'da bir dizi etkinliğe katılacak.

Erdoğan ilk olarak İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret edecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Ankara'ya giderek TBMM'de düzenlenecek törene katılacak.

Erdoğan bugün akşam saatlerinde ise Beştepe'de düzenlenecek 15 Temmuz Anma Programı'nda halka hitap edecek.



TARİHİ MEKANLARA IŞIKLANDIRMA! KÖPRÜLERE 'MİLLETİN ZAFERİ" YAZILI BAYRAK

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "360 derece iletişim" kampanyası da yürütülecek. Bu çerçevede İstanbul ve Ankara'da bazı tarihi mekânlara ışık boyama tekniği ile Türk bayrağı yansıtılacak. İstanbul'daki üç köprü ile Çanakkale ve Osmangazi köprülerine de "Milletin Zaferi" yazılı bayraklar asılacak.



LONDRA'DAN NEW YORK'A DÜNYADA ANMA PROGRAMLARI

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yurtdışında da dünyanın dört bir yanındaki temsilcilikler aracılığıyla "Victory of Democracy" söylemiyle anılacak. 15 Temmuz darbe girişimini anlatan fotoğraf sergileri düzenlenecek ve FETÖ'yü tüm yönleriyle anlatan, milletin direnişini ve demokrasi zaferini vurgulayan film, video, belgeseller gösterilecek.

Darbe girişimini anlatan içeriklerin yer aldığı led ekranlı kamyonetler de New York'un kalabalık cadde ve sokaklarında dolaştırılacak. Londra'da da "Türkiye's Victory of Democracy" başlıklı panel düzenlenecek. Ayrıca Londra Köprüsü'ne yerleştirilecek led ekranlarda darbe girişimini anlatan içerikler paylaşılacak.



ÖDÜLLÜ KULE IŞIKLANDIRILACAK! CAMİLERDEN SELA OKUNACAK

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından, ülke genelindeki havalimanlarında bulunan tüm uçuş bilgi ekranları ile İstanbul Atatürk, İzmir Adnan Menderes, Antalya ve Ankara Esenboğa Havalimanları'nın girişinde bulunan büyük ekranlarda video ve görseller gösterilecek. Ayrıca İstanbul Havalimanı'nın ödüllü kulesi Türk Bayrağı renklerinde ışıklandırılacak. Tüm camilerde de sela okunacak.

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