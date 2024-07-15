’Milletin Zaferi’ 8 yaşında! Başkan Erdoğan’ın ilk durağı 15 Temmuz Şehitler Makamı... TBMM’de tören Beştepe’de anma programı





LONDRA'DAN NEW YORK'A DÜNYADA ANMA PROGRAMLARI

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yurtdışında da dünyanın dört bir yanındaki temsilcilikler aracılığıyla "Victory of Democracy" söylemiyle anılacak. 15 Temmuz darbe girişimini anlatan fotoğraf sergileri düzenlenecek ve FETÖ'yü tüm yönleriyle anlatan, milletin direnişini ve demokrasi zaferini vurgulayan film, video, belgeseller gösterilecek.

Darbe girişimini anlatan içeriklerin yer aldığı led ekranlı kamyonetler de New York'un kalabalık cadde ve sokaklarında dolaştırılacak. Londra'da da "Türkiye's Victory of Democracy" başlıklı panel düzenlenecek. Ayrıca Londra Köprüsü'ne yerleştirilecek led ekranlarda darbe girişimini anlatan içerikler paylaşılacak.