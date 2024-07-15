90 bin camide sela okunuyor! Türkiye 15 Temmuz Destanı’nın 8. yılında şehitlerini andı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da ülkeyi işgale kalkıştı.
FETÖ'nün darbe girişiminde 252 vatan evladı şehit olurken Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen millet ihaneti püskürttü.
Milletin devletle el ele vererek direniş destanı yazdığı o gecenin üzerinden 8 yıl geçti.
90 BİN CAMİDE SELA OKUNDU
Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, 90 bin camide gece saat 00.13'te sela okundu.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, yaptığı açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla ülke genelinde düzenleyecekleri programlara ilişkin bilgi verdi.
Şaban Kondi
81 İLE GENELGE GÖNDERİLDİ
15 Temmuz'un, Allah'ın yardımı, milletin cesareti ve ferasetiyle kazanılan destansı bir zafer olduğunu belirten Kondi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin "Ezanları Susturan Darbelerden Darbeleri Susturan Selalara" şiarıyla 81 il ve 922 ilçeye genelge gönderdiklerini aktardı.
Genelgede kapsamında, 90 bin camide, gençlik merkezlerinde, aile ve dini rehberlik bürolarında, gençlik ofislerinde, yaz Kur'an kurslarında bulunan 2,5 milyondan fazla öğrenci ve veliye yönelik programların yapılacağını bildiren Kondi, programlarla Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain yapılanmasını hatırlatmayı, 15 Temmuz'a yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını vurguladı.