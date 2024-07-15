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Çeşme'de orman yangını: 3 kişi hayatını kaybetti!

İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangının yaklaştığı arazide bulunan bir kadın ve iki çocuğu da jandarma ekibi tarafından bölgeden çıkarıldı. Orman yangınında alevler, Deliklikoy'a kadar ilerledi. Alevlerin arasında kalan 3 kişi, hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 16:38 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 17:07
Çeşme’de orman yangını: 3 kişi hayatını kaybetti!

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İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.

ALAÇATI'DA ORMAN YANGINI: 3 ÖLÜ


Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık, makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi sevk edildi.

BAZI EV VE İŞ YERLERİ TAHLİYE EDİLDİ
Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangının yaklaştığı arazide bulunan bir kadın ve iki çocuğu da jandarma ekibi tarafından bölgeden çıkarıldı.

ALEVLERİN ARASINDA KALAN 3 KİŞİ ÖLDÜ
Yangın bölgesinde kaybolduğu belirtilen 3 kişinin ise cansız bedenlerine ulaşıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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