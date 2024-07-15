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15 Temmuz şehidi Fatih Satır’ın babası Turan Satır'ın acısı hiç dinmedi!

15 Temmuz şehidi Fatih Satır’ın babası Turan Satır, oğlunun kanlı ayakkabısına sarıldı. “Pilot olacak, bizi uçuracaktı. Kendisi uçtu ama bizi geride bıraktı” diyerek ağladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 06:59
15 Temmuz şehidi Fatih Satır’ın babası Turan Satır’ın acısı hiç dinmedi!

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FETÖ'nün hain darbe girişiminde, 28 yaşındaki Fatih Satır da sokağa çıktı. Teröristlerle karşılaştı. Borsa İstanbul'un hain kurşunlarla önünde hayattan koparıldı. Gözü yaşlı baba Turan Satır, o gece yaşananları ve oğlunu anlattı: "O gece neler yaşandı? Neler yaşanmadı ki. O gece ben biraz keyifsizdim, önceden eve çıktım. O ise annesi ile beraberdi. Bir yere gitmişlerdi, oradan dönüp geldiler. Evde abdest aldı, 'Maça gidiyorum' dedi. O ara ablası geldi ve 'Kalkışma olmuş, ihtilal olmuş' dedi. TRT 1'deki spikerin konuşmasından sonra, 'Baba ben gidiyorum. Şehit olmaya gidiyorum. Ölmek var dönmek yok. Geri gelmeyeceğim' dedi. Tarabya'ya gitmiş. Daha sonra Borsa'yı basmışlar diye anlatıyorlar bana. Ardından 'Ben Borsa'ya gidiyorum' dedi. Borsa İstanbul'un önünde 36 gazi, 2 şehidimiz var. Oraya geldiğinde onunla aynı, Fatih isminde olan bir vatandaş yaralanmış. Yaralanınca kimse onu almaya cesaret edememiş. Bizim koç yiğidimiz, şehidimiz gidiyor ve ona sarılıyor ve adını soruyor. O da Fatih deyince, 'Benim de adım Fatih, korkma sen ölmeyeceksin. Allah benim günümü sana versin' diyor. Onu kucaklayıp arabasına koyuyor ve İstinye Devlet Hastanesi'ne götürüp bırakıyor. Dönüşte İstinye bayırından çıkarken 01.43'te beni aradı, 'Baba hakkını helal et. Sizi de çok seviyorum. Ölmek var, dönmek yok. Şehit olmadan geri dönmeyeceğim' dedi. Saat 02.13'te onu aradım ama telefona bakmadı, telefonuma cevap vermedi. Sonra ağabeyi beni aradı, 'Baba, kardeşimi vurmuşlar' dedi ve dediği anda yaşadıklarımı ancak yaşayan bilir".

PİLOT OLACAKTI ERKEN UÇTU
Oğlunun pilot olma hayalinden bahseden Turan Satır, "Pilotluk eğitimine başlayacaktı. Pilot olacak, bizi uçuracaktı. Kendisi uçtu ama bizi geride bıraktı. Bizi almadan gitti. Ben evladımla gurur duyuyorum. Bana ömür boyu, hayatta kazanamayacağım bir madalya taktı. Ben onunla her zaman gurur duyuyorum. İşte ayağındaki ayakkabılar ve kanları hala burada. Kokusu hala üzerinde. Bu, göğsündeki bayrağı. Bayrak göğsündeyken şehit düştü. Bunu ben yaşadım, ben bilirim. Yaşamayan bilmez. Ne mutlu Türk'üm diyene. Kanla yoğrulmuş bayrağımız" diye ağladı.

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