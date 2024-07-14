15 Temmuz köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 15 Temmuz köprüler açık mı? FSM, 15 Temmuz, Yavuz Sultan Selim...

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün bu yıl Pazartesi gününe denk gelmesiyle birlikte, birçok kişi tatil planlarını yaparken köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin durumu merak konusu oldu.

15 TEMMUZ'DA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilinde seyahat planlayanların merakla beklediği köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da belirli köprü ve otoyolların ücretsiz olması bekleniyor.