Başıboş köpek düzenlemesi Meclis’te! TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı! Hangi hayvanlar uyutulacak?

AK Parti, bir süredir başıboş sokak köpek sorununa ilişkin çalışma yürütüyor.
Bu kapsamda sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
AK Parti, bir süredir başıboş sokak köpek sorununa ilişkin çalışma yürütüyor.
Bu kapsamda sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
17 MADDELİK YASA TEKLİFİ HAZIRLANDI
Konuya ilişkin konuşan TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemenin 17 maddeden oluştuğunu açıkladı.
Güler, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
Öneriler, beklentiler bir rapor haline getirildi. Sayın cumhurbaşkanımıza sunuldu.
Kanun teklifinde hangi başlıklar ön plana çıkıyor?
Biliyorsunuz taraf olduğumuz ve 2003 yılında TBMM'de kabul edilen ev hayvanları ve evcil hayvanların korunmasına dair uluslararası sözleşme var. Yine iç hukukumuzda hükme bağlanmış pek çok karar var. 5199 sayılı kanun halihazırda sokak hayvanlarının yerinden alınarak bakımevlerine alınarak kısırlaştırılması gibi bir uygulama var. Fakat bunun yetersiz kaldığı ortadadır.
Bu uygulamanın raporlarına baktığımızda 2,5 milyona yakın sokak köpeğinin kısırlaştırıldığı görülüyor. Ancak ülkemizin birçok bölgesinde bu durumun yetersiz kaldığı görülüyor.
Geçmiş yıllara oranla ülkemizde kuduz temasları riski artmış durumda. Bazı bölgelerimizde karantina yapılıyor.
Binlerce vatandaşımız sokak hayvanlarının sebep olduğu trafik kazaları ile yaralanmış durumda.
Hayvan dışkılarından kaynaklı hastalıklar toplumu tehdit etmektedir.
Kanunumuzun amacı toplum sağlığını korumak.
Sahipsiz sokak köpekleri için barınaklarda sağlıklı bir yaşam alanı oluşturulacak. Sahiplendirme için çok güçlü bir destek verilecek.
HANGİ HAYVANLARA ÖTANAZİ UYGULANACAK?
Kuduz riski taşıyan, saldırganlaşmış, rehabilite imkanı olmayan, anatomik yapısı bozulmuş, ırksal özelliği itibarıyla sahiplendirilme imkanı olmayan hayvanlar için barınakların niteliğinin artırılması için ötanazi uygulanacaktır.
BELEDİYELERE CEZA GELİYOR
Sokaklardaki bu konudaki tüm yetki belediyelerindir. Çok iyi uygulamaları olan belediyeler var. Ancak maalesef yeterli çalışma yapmayan mahalli idareler de var. Yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 6 aydan 2 yıla kadar yaptırımı öngören hapis cezası verilecek. Bu sorunun büyümesine neden olan belediye başkanları, meclis üyeleri, idari bürolar hakkında da 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.
60 BİN TL CEZASI VAR
Evcil hayvan sahiplerine de yeni sorumluluk getiriliyor. Evcil hayvanını, bu hayvandan olan yavruları, yasaklı ırkların üretimini yapanlara hayvan başına 60 bin lira para cezası verilecek.
Ayrıca bu hayvanları başka bir ilçenin sınırları içine atan kişilere de 50 bin TL ceza verilecek.
Bu konuda çok iyi örnekler olduğu kadar, çok kötü örnekler de var. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bu konuda çok doğru bir örnektir.