Başıboş köpek düzenlemesi Meclis’te! TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı! Hangi hayvanlar uyutulacak?

BELEDİYELERE CEZA GELİYOR

Sokaklardaki bu konudaki tüm yetki belediyelerindir. Çok iyi uygulamaları olan belediyeler var. Ancak maalesef yeterli çalışma yapmayan mahalli idareler de var. Yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 6 aydan 2 yıla kadar yaptırımı öngören hapis cezası verilecek. Bu sorunun büyümesine neden olan belediye başkanları, meclis üyeleri, idari bürolar hakkında da 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.

60 BİN TL CEZASI VAR

Evcil hayvan sahiplerine de yeni sorumluluk getiriliyor. Evcil hayvanını, bu hayvandan olan yavruları, yasaklı ırkların üretimini yapanlara hayvan başına 60 bin lira para cezası verilecek.

Ayrıca bu hayvanları başka bir ilçenin sınırları içine atan kişilere de 50 bin TL ceza verilecek.

Bu konuda çok iyi örnekler olduğu kadar, çok kötü örnekler de var. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bu konuda çok doğru bir örnektir.