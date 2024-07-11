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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan NATO'da dünyaya net mesaj! 'Suriye' vurgusu 'İsrail' uyarısı: Terör devleti hayaldir gerçekleşmeyecek

NATO Zirvesi için Washington'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünyaya net mesaj verdi. Suriye'nin kuzeyinde bir 'teröristan'a asla müsaade etmeyeceklerini yineleyen Erdoğan, "Bölgemizde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayaldir ve asla gerçekleşmeyecektir" ifadelerini kullandı. İsrail'in çatışmayı yayma girişiminin sona ermesi gerektiğini dile getiren Erdoğan, "Daha derin çatışmalar ve hatta savaş riski var" uyarısında bulundu. Erdoğan, Rusya, ŞİÖ ve BRICS konu başlıklarında önemli mesajlar verdi.

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 13:37 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 13:56
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan NATO’da dünyaya net mesaj! ’Suriye’ vurgusu ’İsrail’ uyarısı: Terör devleti hayaldir gerçekleşmeyecek

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'da NATO Liderler Zirvesi kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

(NATO'da) Müttefiklerimizden temel beklentimiz benzer bir terörle mücadele yaklaşımı benimsemeleridir.

NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma ihtimali kuşkusuz endişe vericidir. Bu sonuca yol açabilecek her türlü adımdan bilinçli olarak kaçınılmalıdır.



Şanghay İşbirliği Örgütünün de NATO'ya alternatif olduğunu düşünmüyoruz. Benzer şekilde BRICS'i de başka herhangi bir yapıya alternatif olarak görmüyoruz.

"BÖLGEMİZ SAVAŞ RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA"

İsrail'in tehditleri ve çatışmayı yayma girişimleri sona ermeli. Aksi takdirde bölgemiz daha derin çatışmalar ve hatta savaş riskiyle karşı karşıya kalacak.

Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmış ve Suriyeliler tarafından yönetilen müreffeh bir devlet olması temel arzumuzdur.



"TERÖR DEVLETİ HAYALDİR ASLA GERÇEKLEŞMEYECEK"

Bölgemizde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayaldir ve asla gerçekleşmeyecektir.

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