Gözler Başkan Erdoğan’da: Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı’na yerini aldı | Zelenski ile kritik görüşme

Zirve kapsamındaki Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'da bir araya geldi.

TAHIL KORİDORU İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Ukrayna-Rusya savaşının seyri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonuçlanması için gayretlerine devam ettiğini, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması için de çalışmalara başlandığını ifade etti. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin barışa zemin oluşturmak adına arabuluculuk dâhil her türlü girişime hazır olduğunu da belirtti.

A Haber muhabiri Rüya Akkuş şu ifadeleri kullandı: Artık yavaş yavaş NATO'nun sonuna geliyoruz. Bugün iki oturum düzenlenecek. Oturumlardan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bir basın toplantısı düzenlenecek. Sonrasında ise ABD'den ayrılacak ve Türkiye yolcuğu başlayacak. Dün özellikle önemli görüşmeler yapıldı. Zaten kendi içerisinde oturumlar oldukça kıymetliydi. Çünkü ülkelerin savunma sanayii konusu ele alındı.

Bununla beraber Türkiye'nin elbette ki hassasiyetleri vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından beklentiler dile getirilmiş oldu. Akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan diğer birçok NATO Zirvesi 'nde olduğu gibi birçok özel görüşmeler gerçekleştirdi.





Bunlardan bir tanesi Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ti. Bir süredir olumlu giden bir ilişki hattı söz konusu. Mutabık olunan bir diğer konu ise beraber çalışma prensiplerinin devam edecek olması oldu. Bir yandan İsrail'in Gazze'deki katliamları gündemdeydi.



Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile bir görüşme gerçekleştirdi.



Bu görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile de görüşme gerçekleştirildi.

Bugün oturumlarda "Müttefik ve Ortak Devlet Hükümet Başkanları" toplantısı olacak. Burada sadece NATO ülkeleri değil davetli olan ülkeler de yer alacak.