Gözler Başkan Erdoğan’da: Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı’na yerini aldı | Zelenski ile kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamındaki Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na iştirak etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamındaki Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na iştirak etti.
Başkan Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da temaslarına devam ediyor.
Sabah saatlerinde zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'a gelen Erdoğan, zirve kapsamında Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı.
Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.
Başkan Erdoğan, toplantı öncesinde bazı liderlerle sohbet etti.
KRİTİK GÖRÜŞME
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da temaslarına devam ediyor.
Zirve kapsamındaki Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'da bir araya geldi.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç yer aldı.
TAHIL KORİDORU İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Ukrayna-Rusya savaşının seyri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonuçlanması için gayretlerine devam ettiğini, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması için de çalışmalara başlandığını ifade etti.
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin barışa zemin oluşturmak adına arabuluculuk dâhil her türlü girişime hazır olduğunu da belirtti.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN PROGRAMINDA NELER VAR?
Peki, zirvenin artık sonların yaklaşırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü programında neler olacağını A Haber muhabiri Rüya Akkuş, ABD'den aktardı.
A Haber muhabiri Rüya Akkuş şu ifadeleri kullandı:
Artık yavaş yavaş NATO'nun sonuna geliyoruz. Bugün iki oturum düzenlenecek. Oturumlardan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bir basın toplantısı düzenlenecek. Sonrasında ise ABD'den ayrılacak ve Türkiye yolcuğu başlayacak.
Dün özellikle önemli görüşmeler yapıldı. Zaten kendi içerisinde oturumlar oldukça kıymetliydi. Çünkü ülkelerin savunma sanayii konusu ele alındı.
Bununla beraber Türkiye'nin elbette ki hassasiyetleri vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından beklentiler dile getirilmiş oldu.
Akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan diğer birçok NATO Zirvesi'nde olduğu gibi birçok özel görüşmeler gerçekleştirdi.
Bunlardan bir tanesi Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ti. Bir süredir olumlu giden bir ilişki hattı söz konusu. Mutabık olunan bir diğer konu ise beraber çalışma prensiplerinin devam edecek olması oldu. Bir yandan İsrail'in Gazze'deki katliamları gündemdeydi.
Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Bu görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile de görüşme gerçekleştirildi.
Bugün oturumlarda "Müttefik ve Ortak Devlet Hükümet Başkanları" toplantısı olacak. Burada sadece NATO ülkeleri değil davetli olan ülkeler de yer alacak.
NATO'nun somut bildirgesinde, Ukrayna'ya bir fon sağlanması konusunda bir anlaşma sağlandı. Bugün aynı zamanda bir Ukrayna oturumu olacak. Oturum kapsamında Zelenskiy bir konuşma yapacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN?
Türkiye saati ile gece yarısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de bir basın toplantısı düzenleyecek. Hem NATO'nun genelini hem de alınan kararları değerlendirecek hem de gazetecilerin sorularını yanıtlıyor olacak.