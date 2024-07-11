PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, NATO'ya Gazze çağrısında bulunarak, " Kendi topraklarında acı çeken Filistin'in kendi devletlerini sahip olması gerçekleşmeden kalıcı barıştan bahsedilemez. Filistin'de kapsamlı, sürdürülebilir barış tesis edilene kadar, İsrail'le NATO nezdinde işbirliği yönündeki girişimler Türkiye tarafından onaylanmayacaktır. İttifakımızın temel değerlerini ayaklar altına alan İsrail yönetiminin NATO'yla ortaklık ilişkisini sürdürmesi mümkün değildir" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 01:11 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 02:19
Başkan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.


İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Zirve programımızı tamamladık. İttifakımızın 75. yılında tarihi bir zirveyi daha başarıyla neticelendirdik. Başkan Biden ve ABD makamlarına ev sahiplikleri için müteşekkiriz. Rusya Ukrayna savaşında uluslararası hukuktan yana bir duruş sergiliyoruz. Yeni somut adımlar üzerinde mutabık kaldık. NATO'nun Ukrayna'ya eğitim girişimini onayladık. Kiev'e NATO kıdemli temsilcisi atanmasını kararlaştırdık. Türkiye bu savaşın sona ermesine yönelik gayretlerini ilk günden bu yana devam ettirmektedir. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Bu değerlendirmelerimi zirve boyunca paylaştım.

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!


Krizlerin derinleştiği ve gerginliklerin arttığı bir dönemdeyiz. Türkiye'nin sorumluluklarını yerine getirdiğini vurguladım. İttifaka en fazla katkı sağlayan ülkelerden biriyiz. Alınan kararların tatbik edilmesi ittifakın bütünlüğü açından önem arz ediyor. Ülkemizin beklentilerini yeniden tekrarladım. Zirvelerde aldığımız kararları da takip etme fırsatımız oldu. NATO'nun terör ile mücadele belgesini geçen sene güncellenmiştik. Teröre karşı mücadelede müttefikler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini görüyoruz. DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz. NATO'nun tespit ettiği 2 temel tehditten biri olan terörle mücadelede müteffiklerimizden destek bekliyoruz.


İSRAİL'E ASKERİ DESTEĞİN SÜRDÜRÜLMESİ KABUL EDİLEMEZ

NATO'nun güneydeki ortaklarıyla çok daha yakın koordinasyon içinde bulunması gerektiği kanatindeyiz. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana büyük bir katliam yaşanıyor. 40 bine yakın masum insan İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti. Tüm temaslarımda buna dikkat çektim. İsrail Filistin meselesine kalıcı çözüm getirmeden barıştan söz edilemez. Netanyahu yönetimi, yayılmacı ve pervasız politikalarıyla sadece kendi vatandaşlarının değil, tüm bölgenin güvenliğini tehlikeye atmaktadır Karşımızda hiçbir hukuk nizam tanımayan bir yapı vardır. İsrail'e askeri desteğin sürdürülmesi kabul edilemez. Kendi topraklarında acı çeken Filistin'in kendi devletlerini sahip olması gerçekleşmeden kalıcı barıştan bahsedilemez. Filistin'de kapsamlı, sürdürülebilir barış tesis edilene kadar, İsrail'le NATO nezdinde işbirliği yönündeki girişimler Türkiye tarafından onaylanmayacaktır.



'GAZZE'YE HER TÜRLÜ YARDIMI YAPIYORUZ'

İlk günden itibaren İsrail Filistin meselesinde her türlü adımı attık. Gıda yardımı, hastanelerin devreye sokuklması gibi. 40 bine yakın insan burada öldü. Biz hastanelerimizi bu konuyla ilgili devreye soktuk.Biz İsrail'i Lahey adalet divanına da Güney Afrika ile birlikte şikayet ettik. Bununla ilgili Adalet Bakanlığı'mız başta olmak üzere bu çalışmayı takip ediyorlar, diğer ülkelerinde şikayetçi olmalarını biz kendilerinden talep ediyoruz. Bu çalışmalarımız da sürecek, zira İsrail'in anladığı dili kullanmamız lazım.


'F-16 KONUSUNU BIDEN İLE KONUŞTUK'

Dün akşam ve bugün Sayın Biden ile konuştuk. 3-4 hafta içinde bu problemi çözeceğim dedi. Bugün ayrılırken yeniden hatırlattım. Aramızda bazı nükteler de oldu. Parçalarla ilgili konu da aramızda görüştüğümüz konular.

Başkan Erdoğan'dan Esad açıklaması!

'ESED İLE DARGINLIK AŞILACAK'

Sayın Esed'e ya ülkemde, ya 3. bir ülkede görüşme yapalım çağrımı 2 hafta önce yaptım. Dışişleri Bakanımız da mevkidaşları ile temasa geçti. Dargınlığı kırgınlığı aşmak suretiyle yeni bir süreci başlatalım istiyoruz.


'ŞANGHAY'A DAİMİ ÜYE OLMAK İSTİYORUZ'

Bizim amacımız Şanghay 5'lisine gözlemci değil, daimi üye olarak katılmak. Bununla ilgili de gerek Sayın Putin gerekse diğer liderlerden destek istedim.

ABD SEÇİMLERİ

Şu anda buradaki yarışın tarafı değiliz. Yarış içinde kalan 4 aylık sürede kararı Amerika'daki halk verecek. Eyaletlerin vereceği karar çok önemli. Türkiye olarak bizler de en hayırlı kararı verecek olan ABD delegesinin kararını izleyeceğiz. Kasım ola hayrola.



'ŞANGHAY'A DAİMİ ÜYE OLMAK İSTİYORUZ'

Gözlemci üye olarak değil, hedefimiz orada daimi üye olmaktır. Türkiye, artık Şangay Beşlisi'ne daimi üye olarak katılmalıdır.


'NATO ZİRVESİ İSTANBUL'A YAKIŞIR'

Hangi şehirde olacağı konusunda bir karar henüz yok. Büyük ihtimalle bu zirve İstanbul'a yakışır. Yine işallah İstanbul'da böyle bir zirveyi yapar dünyaya selamımı çakarız.

'EUROFIGHTER'DA OLUMSUZ BİR DURUM YOK'

Eurofighter konusunu görüştük. Sayın Scholz olumsuz yaklaşımda bulunmadı. Almanya ve İngiltere tarafında olumlu gelişmeler var. Takipçisi olacağız.


TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu
Gözler Başkan Erdoğan’da! NATO Zirvesinde liderlerle peş peşe kritik temaslar
Anadolu Ajansı
ABD Başkanı Joe Biden’dan bir gaf daha! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’yi kürsüye Putin olarak davet etti
Beşiktaş’ın istediği Angel Di Maria kararını verdi! Transferde dengeler değişebilir...
Başkan Erdoğan görüşmesi sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den flaş tarihi konferans açıklaması
Başkan Erdoğan NATO Zirvesi’nde! Liderlerle peş peşe temaslar I İşte dikkat çeken kareler...
Suriye’den Şam’a gideceğiz Esad’la görüşeceğiz diyen CHP’ye yalanlama | CHP’den ’pürüz çıktı’ itirafı
Galatasaray’dan orta sahaya çifte hamle! Okan Buruk isimlerini verdi yönetim transferde bombaları patlatmak istiyor!
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan NATO’da dünyaya net mesaj! ’Suriye’ vurgusu ’İsrail’ uyarısı: Terör devleti hayaldir gerçekleşmeyecek
CHP’de 50 vekil kavgası! Tanju Özcan’ın çıkışı Kemal Kılıçdaroğlu’nu çileden çıkardı: Cenazeme gelme
Wanda Nara ile Icardi ayrıldı gözler Simge’ye çevrildi! İmalı paylaşım ortalığı karıştırdı! Şimdi değilse ne zaman?
TÜSİAD yine haddini aştı! Orhan Turan’dan kayyum skandalı
Transfer bitti derken Fenerbahçe’nin keyfini kaçıran teklif! Jose Mourinho onu bekliyordu...
EMEKLİYE EK ZAM ZİRVESİ | SSK ve Bağ-Kurlunun taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
SON DAKİKA