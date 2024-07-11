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Başkan Erdoğan görüşmesi sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den flaş tarihi konferans açıklaması

Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i kabul etti. Başkan Erdoğan Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması için çalışmaların başladığını Ukrayna liderine bildirirken Zelenskiy görüşmenin ardından flaş açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 22:26 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 22:26
Başkan Erdoğan görüşmesi sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den flaş tarihi konferans açıklaması

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü. Başkan Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da temaslarına devam ediyor.



Zirve kapsamındaki Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'da bir araya geldi.



TAHIL KORİDORU İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Ukrayna-Rusya savaşının seyri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonuçlanması için gayretlerine devam ettiğini, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması için de çalışmalara başlandığını ifade etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin barışa zemin oluşturmak adına arabuluculuk dâhil her türlü girişime hazır olduğunu da belirtti.


KONFERAS HAZIRLANIYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Türkiye'de gıda güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü odaklı bir konferans düzenlemeye hazırlanıyoruz" dedi.



ZELENSKİY: DESTEK İÇİN KENDİSİNE MÜTEŞEKKERİM

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'nin başkenti Washington DC'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdim. Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği sarsılmaz destek için kendisine müteşekkirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın insanlarımızı evlerine geri döndürme çabalarına dikkat çekti. Özellikle Kırım Tatarlarının dönüşünü takdir etti ve bu çabalar için minnettarlığını ifade etti. Kendisine ekibimizin bu çalışmaları sürdüreceği konusunda güvence verdim. Barış Zirvesi kararlarının uygulanması kapsamında Türkiye'de gıda güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü odaklı bir konferans düzenlemeye hazırlanıyoruz" dedi.

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