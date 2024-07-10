Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamaya göre Kayseri'de yaşanan olaylarla ilgili provokatif ve dezenformasyon paylaşımda bulunan hesapların bazılarının PKK/KCK, bazılarının FETÖ/PDY müzahiri olduğu tespit edildi.
Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamaya göre Kayseri'de yaşanan olaylarla ilgili provokatif ve dezenformasyon paylaşımda bulunan hesapların bazılarının PKK/KCK, bazılarının FETÖ/PDY müzahiri olduğu tespit edildi.
Kayseri'den sonra Hatay, Gaziantep, Konya, Bursa ve İstanbul başta olmak üzere 22 ilde devam eden, Suriye'nin kuzeyinde Türk güçlerinin kontrolü altındaki bölgelerde halkın gerilmesine katkı sağlayan provokasyonlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Sosyal medya üzerinden başlatılan provokasyonda paylaşım yapan hesapların terör örgütleri ile bağlantıları tespit edildi.
FETÖ-PKK-ALMAN-CONİ İŞ BİRLİĞİ!
Güvenlik kaynakları tarafından yapılan çalışmalarda provokatif ve dezenformasyon paylaşımda bulunan hesapların bazılarının PKK/KCK, FETÖ/PDY ve Amerika ile Almanya bağlantılı isimler olduğu belirlendi. Bu kapsamda, sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan hesapların bağımsız olarak hareket etmedikleri, provokatif eylemlerin artmasını sağlayan bu hesapların bağlı oldukları örgütlerce maşa olarak kullanıldığı, terör örgütlerinin de Türkiye karşıtı hareketlerde başka dış odaklar tarafından yönetildiği değerlendirildi. Terör örgütlerinin, en küçük olayı sosyal medya aracılığı provokasyona dönüştürüp iç huzuru kaçırmayı hedefleyip, ülkede kargaşa ortamı yaratmayı hedeflendiği kaydedildi.
Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklama şu şekilde:
Kayseri'de Suriyeli bir kişinin Suriyeli bir çocuğa tecavüz etmesi ile çıkan olayları provoke eden sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edilmiştir.
Yapılan çalışmalar sonucunda provokatif ve dezenformasyon paylaşımda bulunan hesapların bazılarının PKK/KCK, bazılarının FETÖ/PDY müzahiri, bunların yanı sıra Amerika ve Almanya bağlantılı şahısların da bulunduğu ortaya çıkmıştır.
Kayseri'den sonra Hatay, Gaziantep, Konya, Bursa ve İstanbul başta olmak üzere 22 ilde devam eden, Suriye'nin kuzeyinde Türk güçlerinin kontrolü altındaki bölgelerde halkın gerilmesine katkı sağlayan Türkiye düşmanı unsurlar bir bir tespit edilmiştir. Sosyal medya üzerinden huzuru bozmaya yönelik hareket eden bu unsurların terör örgütleri ile bağlantıları tespit edilmiştir.
Bu kapsamda değerlendirildiğine, sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan hesapların bağımsız olarak hareket etmedikleri, provakatif eylemlerin artmasını sağlayan bu hesapların bağlı oldukları örgütlerce maşa olarak kullanıldığı, terör örgütlerinin de Türkiye karşıtı hareketlerde başka dış odaklar tarafından yönetildiği değerlendirilmiştir.
Terör örgütleri ve hasım odaklarca, en küçük olayın sosyal medya aracılığı ile halkı provoke ederek iç huzuru kaçırmaya yönelik kullanıldığı tespit edilmiştir. İnsanlar arasında kin ve nefret duyguları oluşturarak, ülkede kargaşa ortamı yaratmak hedefi doğrultusunda terör örgütlerinin aparat olarak kullanıldığı müşahede edilmiştir.
SOKAKLARI KARIŞTIRMAYA ÇALIŞTILAR
Olaylarda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, başta olmak üzere meselenin farklı bir yere çekilmesini amaçlayan sahada ve sosyal medyada Mossad'a çalışan etki ajanları da sokakları karıştırmaya çalıştı.
ÜMİT ÖZDAĞ'DAN PROVOKATİF PAYLAŞIM
'Milliyetçilik' maskesine bürünerek ırkçı söylemlerle, toplumun sinir uçlarına dokunarak algı operasyonları yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ olaylara ilişkin X hesabından açıklama yaptı.
Özdağ, olaya ilişkin dayanağı olmayan bir açıklamada bulunarak gerilimi artırmayı hedefledi. Özdağ, olayların nedeninin şımartılan Suriyelilerin tecavüzcüyü polise vermeyip, direnmesi olduğunu iddia etti.
RESMİ OLMAYAN MOSSAD HESABI BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
Mavi tike sahip ancak resmi bir hesap olmayan Mossad Commentary isimli, 368 bin takipçisi olan bir X hesabı da konuyla ilgili Başkan Erdoğan'ı açıkça hedef gösteren bir paylaşımda bulundu.
Söz konusu paylaşımda "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın istifası isteniyor" yazdığı görüldü.
SOHBET ODALARI AÇTILAR
X'te sohbet odalarında FETÖ'cüler halkı galeyana getirmek için sohbet odaları açtı.
FETÖ'Cü Emre Uslu'nun "Kayseri'den son aldığım bilgileri ileteyim. Kayseri'deki bütün ülkü ocaklarındakileri gençler Eskişehir bağları bölgesine gelmişler İkiye ayrılmışlar bir kısmı yolları kapatmış kimse geçmesin diye diğer grup ise yakıp yıkıyorlar" paylaşımına ise MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy cevap verdi.
Ersoy, "FETÖ'CÜ hain sana buradan ekmek çıkmaz,biz Şehrimizdeki hemşerilerimizin her zaman yanında olduk,yanında olmaya devam edeceğiz.Onları dinledik,taleplerini aldık,elimizden geleni fazlasıyla yapacağız.Onlar bizi tanır biz onları Sen Pensilvanya'dan iftira atma..!" ifadelerini kullandı.
63 HESABA SORUŞTURMA BAŞLADI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'deki olaylar sonrası sosyal medya paylaşımlarının yüzde 68'inin provokatif amaçlı olduğunu, 63 hesapla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirmişti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kayseri'deki provokasyonlar hakkında 1065 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Yerlikaya açıklamasının devamında "30 Haziran günü, Kayseri'de çirkin bir olay yaşandı. Bunun üzerine Kayseri'de bazı eylemler meydana geldi. Bu olaylar sonrası 855 şahıs gözaltına alındı. Bunların 13'ü tutuklandı, 145'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Kayseri'de gözaltına alınan şahıslardan 468'inin 50 farklı suçtan adli kaydı bulunuyor. Bu suçlar arasında 'göçmen kaçakçılığı', 'kasten yaralama', 'yağma', 'hırsızlık', 'cinsel istismar', 'tehdit-hakaret', 'uyuşturucu, mala zarar verme', 'dolandırıcılık' ve şantaj gibi suçlar da var. Türkiye genelinde ise benzer olaylar nedeniyle toplam 1065 şahıs gözaltına alındı. Bunların 28'i tutuklandı, 187'si hakkında adli kontrol kararı verildi" diye konuşmuştu.
MİKSERLERE DEVLETİN TOKADINI ATTIK
Almanya dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan ise şunları söylemişti:
Muhakkak ortada bir mikser var. Yani bu tür olaylarda bir siyasi mikserin olmaması mümkün değil. Onlar ne kadar bu işi karıştırmaya gayret ederlerse etsinler zaten biz güçlü bir devlet olarak bunlara gereken tokadı anında attık. Bundan sonra da atmaya devam ederiz. Türkiye'nin gücü sayesinde nasıl ki PKK'yı, PYD'yi, KCK'yı, FETÖ'yü çökerttiysek, aynı şekilde bunları da çökertiriz. Ama yeter ki bizim içimizdeki siyasetçiler bu noktada akıllı hareket etsin. Artık biliyorsunuz ana muhalefet diye bir şey kalmadı. Bu muhalefet sürekli kışkırtıcılık yapmaya devam ediyor, rahat durmuyor. Hala kalkıyor, mültecilerle uğraşıyor. Şu anda Suriye'den 3 milyonu aşan mülteci ülkemizde. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki, Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki, biz Esed ile ailece görüşüyorduk. Biz davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir. Türkiye'de görüşme olması konusunda ise Sayın Putin'in yaklaşımları var. Irak Başbakanı'nın bu konuda yaklaşımları var. Biz her yerde arabuluculuktan bahsediyoruz da sınırımızdakiyle, komşumuzla niye olmasın?