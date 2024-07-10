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Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nde | Miçotakis ile kritik görüşme | Kritik karar: 2026 NATO Liderler Zirvesi Türkiye'de!

ABD, 25 yıl aradan sonra ilk kez bir NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor. NATO üyesi 32 ülkenin liderlerini bir araya getiren NATO Zirvesi, ittifakın 75. yıl dönümünün kutlandığı törenle başladı. Törene katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konakladığı otelde Macaristan Başbakanı Victor Orban ile bir araya geldi. NATO Zirvesi'nde Türkiye saatiyle 19:15'te bir resmi karşılama töreni başladı. Joe Biden ve Stoltenberg tüm liderleri önce karşıladı. Daha sonra birlikte bir aile fotoğrafı çekildi. Oturuma katılan Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile de bir araya geldi. Öte yandan gelen son dakika haberine göre NATO Sonuç Bildirgesi'nde, 2025'te Hollanda'da gerçekleşecek zirvenin ardından bir sonraki zirvenin Türkiye'de yapılacağı duyuruldu.

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 18:54 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 23:54
Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi’nde | Miçotakis ile kritik görüşme | Kritik karar: 2026 NATO Liderler Zirvesi Türkiye’de!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile dün gece saatlerinde ABD'nin başkenti Washington'a geldi.

Başkan Erdoğan, NATO zirvesinde liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı!

ÖNCE RESMİ KARŞILAMA SONRA AİLE FOTOĞRAFI
Erdoğan'ın, zirve kapsamında katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye saatiyle 19:15'te resmi bir karşılama töreni gerçekleşti.

NATO'nun mevcut Genel Sekreteri Stoltenberg ve ev sahibi ABD Başkanı Joe Biden, liderleri tek tek karşıladı.

Joe Biden'den Başkan Erdoğan'a samimi karşılama!

ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Erdoğan'ı karşılarken kollarını iki yana açarak samimi bir tavır sergilemesi dikkatlerden kaçmadı.

Karşılamanın ardından, NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları aile fotoğrafı çektirdi.

Aile fotoğrafında Erdoğan'ın yanında İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer yer aldı.

Başkan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi toplantısına katıldı!

Başkan Erdoğan daha sonra, NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu'na katıldı.

MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞME
Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile NATO Liderler Zirvesi kapsamında görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç yer aldı.

Görüşme hakkında İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için gittiği Vaşington'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti.

Başkan Erdoğan Miçotakis ile görüştü!

Görüşmede Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; Türkiye'nin Yunanistan ile iyi komşuluk esasına dayalı, dayanışma ruhunu geliştirme gayretlerine devam ettiğini bunların artarak süreceğini ifade etti.

UKRAYNA VE FİLİSTİN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ve Filistin'deki çatışmaların sona ermesi için müspet çabaların artırılması gerektiğini, tüm bölge ülkelerinin bu coğrafyalarda barışın hakim olması için çalışmasının yararlı olacağını da belirtti.

NATO SONUÇ BİLDİRGESİ AÇIKLANDI
NATO Sonuç Bildirgesi'nde müttefiklerin Ukrayna'ya gelecek yıl en az 40 milyar dolar fon sağlaması kararlaştırıldı. NATO Sonuç Bildirgesi'nde Çin'e, Rusya'nın Ukrayna'yla savaşına verdiği desteği sonlandırma çağrısı yapıldı.

2026 NATO LİDERLER ZİRVESİ TÜRKİYE'DE
NATO Sonuç Bildirgesi'nde, 2025'te Hollanda'da gerçekleşecek zirvenin ardından bir sonraki zirvenin Türkiye'de yapılacağı duyuruldu.

DÜNYA ERDOĞAN'IN MESAJINA KİLİTLENDİ
NATO Zirvesi'nde bir konuşma yapması beklenen Başkan Erdoğan'ın Gazze'de aylardır süren soykırımı bir kere daha dünyanın gözü önüne sermesi bekleniyor. Dünyanın bu konudaki sessizliğini eleştirmesi beklenen Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa da konuşmasında değineceği öğrenildi.

HANGİ LİDERLERLE GÖRÜŞECEK?
Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti ile ilgili olarak A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında bazı bilgiler aktardı. Akkuş, NATO'da düzenlenecek 3 oturumun yanı sıra Erdoğan'ın liderlerle de görüşeceğini söyledi. Akkuş, Erdoğan'ın Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmesi beklendiğini açıkladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ
Öte yandan Başkan Erdoğan'ı, dün ABD'de konaklayacağı otelin önünde Türk vatandaşları karşıladı. Otelin önünde Başkan Erdoğan'ı, Türkçe ve İngilizce "Hoş geldiniz" yazılı pankartlar ve Türk bayraklarıyla karşılayan vatandaşlar, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" sloganları attı. Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, makam aracından el sallayarak kendilerine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, makam aracından el sallayarak, kendilerine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

ABDde Başkan Erdoğana sevgi seli: Reisimizi görmeye geldikABDde Başkan Erdoğana sevgi seli: Reisimizi görmeye geldik

OTEL ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Erdoğan'ın otele girişi sırasında Türk heyetinde yer alan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, otel önündeki vatandaşların yanına gelerek, bir süre sohbet etti.

Erdoğan'ın konakladığı otelin önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Otelin çevresindeki bazı sokak ve caddeler kamyonlar da kullanılarak trafiğe kapatılırken, otel çevresinde beton ve demir bariyerler kullanıldı.

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