Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi’nde | Miçotakis ile kritik görüşme | Kritik karar: 2026 NATO Liderler Zirvesi Türkiye’de!

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç yer aldı. Görüşme hakkında İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için gittiği Vaşington'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti. Başkan Erdoğan Miçotakis ile görüştü! Görüşmede Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; Türkiye'nin Yunanistan ile iyi komşuluk esasına dayalı, dayanışma ruhunu geliştirme gayretlerine devam ettiğini bunların artarak süreceğini ifade etti. UKRAYNA VE FİLİSTİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ve Filistin'deki çatışmaların sona ermesi için müspet çabaların artırılması gerektiğini, tüm bölge ülkelerinin bu coğrafyalarda barışın hakim olması için çalışmasının yararlı olacağını da belirtti. NATO SONUÇ BİLDİRGESİ AÇIKLANDI

NATO Sonuç Bildirgesi'nde müttefiklerin Ukrayna'ya gelecek yıl en az 40 milyar dolar fon sağlaması kararlaştırıldı. NATO Sonuç Bildirgesi'nde Çin'e, Rusya'nın Ukrayna'yla savaşına verdiği desteği sonlandırma çağrısı yapıldı. 2026 NATO LİDERLER ZİRVESİ TÜRKİYE'DE

NATO Sonuç Bildirgesi'nde, 2025'te Hollanda'da gerçekleşecek zirvenin ardından bir sonraki zirvenin Türkiye'de yapılacağı duyuruldu.

DÜNYA ERDOĞAN'IN MESAJINA KİLİTLENDİ

NATO Zirvesi'nde bir konuşma yapması beklenen Başkan Erdoğan'ın Gazze'de aylardır süren soykırımı bir kere daha dünyanın gözü önüne sermesi bekleniyor. Dünyanın bu konudaki sessizliğini eleştirmesi beklenen Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa da konuşmasında değineceği öğrenildi.

HANGİ LİDERLERLE GÖRÜŞECEK?

Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti ile ilgili olarak A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında bazı bilgiler aktardı. Akkuş, NATO'da düzenlenecek 3 oturumun yanı sıra Erdoğan'ın liderlerle de görüşeceğini söyledi. Akkuş, Erdoğan'ın Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmesi beklendiğini açıkladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ

Öte yandan Başkan Erdoğan'ı, dün ABD'de konaklayacağı otelin önünde Türk vatandaşları karşıladı. Otelin önünde Başkan Erdoğan'ı, Türkçe ve İngilizce "Hoş geldiniz" yazılı pankartlar ve Türk bayraklarıyla karşılayan vatandaşlar, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" sloganları attı. Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, makam aracından el sallayarak kendilerine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, makam aracından el sallayarak, kendilerine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı. ABDde Başkan Erdoğana sevgi seli: Reisimizi görmeye geldik OTEL ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Erdoğan'ın otele girişi sırasında Türk heyetinde yer alan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, otel önündeki vatandaşların yanına gelerek, bir süre sohbet etti. Erdoğan'ın konakladığı otelin önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Otelin çevresindeki bazı sokak ve caddeler kamyonlar da kullanılarak trafiğe kapatılırken, otel çevresinde beton ve demir bariyerler kullanıldı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN