Başkan Erdoğan ABD’de! NATO Liderler Zirvesi’nde önce karşılama töreni sonra aile fotoğrafı

HANGİ LİDERLERLE GÖRÜŞECEK?

Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti ile ilgili olarak A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında bazı bilgiler aktardı. Akkuş, NATO'da düzenlenecek 3 oturumun yanı sıra Erdoğan'ın liderlerle de görüşeceğini söyledi. Akkuş, Erdoğan'ın Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmesi beklendiğini açıkladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ

Öte yandan Başkan Erdoğan'ı, dün ABD'de konaklayacağı otelin önünde Türk vatandaşları karşıladı. Otelin önünde Başkan Erdoğan'ı, Türkçe ve İngilizce "Hoş geldiniz" yazılı pankartlar ve Türk bayraklarıyla karşılayan vatandaşlar, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" sloganları attı. Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, makam aracından el sallayarak kendilerine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, makam aracından el sallayarak, kendilerine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı. ABDde Başkan Erdoğana sevgi seli: Reisimizi görmeye geldik OTEL ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Erdoğan'ın otele girişi sırasında Türk heyetinde yer alan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, otel önündeki vatandaşların yanına gelerek, bir süre sohbet etti. Erdoğan'ın konakladığı otelin önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Otelin çevresindeki bazı sokak ve caddeler kamyonlar da kullanılarak trafiğe kapatılırken, otel çevresinde beton ve demir bariyerler kullanıldı.

MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞECEK

Erdoğan'ın bugünkü temasları kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya gelmesi bekleniyor. Yunan medyasında yer alan bilgilere göre, iki lider arasında gerçekleştirilecek zirve arka planda günlerdir devam eden temasların ardından belli oldu. Hem Başkan Erdoğan hem de Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in yoğun programı nedeni ile görüşmenin oturum arasında gerçekleştirilmesi ve 10-15 dakika sürmesi bekleniyor. Çünkü iki lider görüşmenin hemen ardından Başkan Biden'ın ittifak liderlerine vereceği akşam yemeğine katılacak.

MİÇOTAKİS'TEN TÜRKİYE MESAJI: 16 AYDIR SAKİNİZ

Öte yandan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD'nin eski Atina büyükelçisi ve Corus International CEO'su Daniel Speckhardt ile yaptığı görüşmede, Yunan-Türk ilişkilerine de şu ifadelerle değindi: "Türkiye ile üç yıl zor günler geçirdik. Son bir buçuk yılda işler önemli ölçüde gelişti ve bunu kabul etmemiz gerekiyor." diyen Miçotakis iki ülke arasında atılan adımların olumlu olduğunu vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti: "Her ne kadar Doğu Akdeniz'deki duruma ilişkin bazı temel Türk pozisyonları radikal bir şekilde değişmemiş olsa da 16 aydır sakiniz.Göç alanında yaptığımız çalışmalar, Türk vatandaşlarına yapılan vize kolaylığı gibi hamleler olumlu adımlardır. NATO içinde önemli zorluklarla karşı karşıya olduğumuz bir dönemde bunlar ibreyi olumlu yönde hareket ettiren şeyler" ERDOĞAN'IN TEMASLARI

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanları toplantısına katılacak olan Erdoğan, bugün NATO'nun 75. Yıl Anma Etkinliği'ne iştirak edecek. Başkan Erdoğan, bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. BAŞKAN ERDOĞAN GAZZE'DEKİ KATLİAMI NATO GÜNDEMİNE TAŞIYACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'ye hareket etmeden önce Türkiye'nin NATO'nun misyonlarına ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk beş müttefikten biri olduğuna dikkat çekti.