Başkan Erdoğan ABD’de! NATO Liderler Zirvesi’nde önce karşılama töreni sonra aile fotoğrafı

BIDEN'IN RESEPSİYONUNA KATILACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan gelir gelmez ABD Başkan Joe Biden'ın vereceği resepsiyona katılacak. Protokolün ilk imzalandığı yerde gelen tüm liderler orada olacak.
HANGİ LİDERLER İLE GÖRÜŞECEK?
Daha sonrasında Macaristan lideri Victor Orban ile bir görüşme gerçekleştirmesini bekliyoruz. Özellikle iki liderin de programına uygun bir saat aralığı belirlenecek ve bir araya gelmiş olacaklar.
Macaristan liderinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de Almanya Şansölyesi, Yunanistan Başbakanı, İngiltere Başbakanı ile görüşeceği biliniyor.
Bunun yanı sıra, yol üzerinde belirlenecek olan bazı isimlerde var. Liderlerin programı belli oldukça görüşmelerin netleşeceğini söyleyebiliriz.
NATO oturumlarında Türkiye'nin vereceği mesajlar oldukça önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle Savunma Sanayii'nde Türkiye'ye uygulanan ambargolara dikkat çekecek. Bunu da NATO müttefiki olan ülkelerin birbirlerine ambargo uygulamaması gerektiği üzerinden yapacak.
Yine aynı şekilde NATO müttefiği olduğu halde terörizme destek veren ülkeler söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada buna dikkat çekeceğini söylebiliriz.
İkili görüşmelerde öne çıkacak başlıklar; Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Gazze savaşı olacak."
NATO ZİRVESİ
1949'da 12 ülkenin Washington'da "Kuzey Atlantik Anlaşması"nı imzalamasıyla kurulan NATO'nun 75. yıl dönümünü kutlamak için liderler bugün (9 Temmuz) "Andrew W. Mellon Oditoryumu"nda bir araya gelecek.
Liderler, 10 Temmuz'da ise aile fotoğrafının ardından ilk oturumda, NATO'nun savunma ve caydırıcılık kabiliyetini geliştirmeye ilişkin konuları ele alacak.
Zirvenin önemli gündem maddelerinden birini oluşturan Ukrayna'ya destek konusunun da ilk gün toplantılarında gündeme gelmesi bekleniyor.
BIDEN'IN RESEPSİYONU
Liderler, zirve kapsamındaki görüşmelerinin ardından ABD Başkanı Joe Biden ve eşi tarafından düzenlenecek resepsiyona katılacak.
Başkan Erdoğan ile Biden
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken üye ülkelerin dışişleri bakanlarını, Savunma Bakanı Lloyd Austin ise savunma bakanlarını ayrı resepsiyonlarda ağırlayacak.
ORTAKLIKLARI GÜÇLENDİRME GÜNDEMDE
NATO üyesi ülkelerin liderleri, Avrupa Birliği (AB) temsilcileri ile zirveye davet edilen Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore liderleriyle 11 Temmuz'da yapılacak ilk oturumda ortaklıkları güçlendirmeyi ele alacak.
Zirve kapsamında düzenlenecek son oturumda ise NATO-Ukrayna Konseyi liderler düzeyinde toplanacak.