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Başkan Erdoğan ABD'de! NATO Liderler Zirvesi'nde önce karşılama töreni sonra aile fotoğrafı

ABD, 25 yıl aradan sonra ilk kez bir NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor. NATO üyesi 32 ülkenin liderlerini bir araya getiren NATO Zirvesi, ittifakın 75. yıl dönümünün kutlandığı törenle başladı. Törene katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konakladığı otelde Macaristan Başbakanı Victor Orban ile bir araya geldi. NATO Zirvesi'nde Türkiye saatiyle 19:15'te bir resmi karşılama töreni başladı. Joe Biden ve Stoltenberg tüm liderleri önce karşıladı. Daha sonra birlikte bir aile fotoğrafı çekildi.

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 18:54 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 20:49
Başkan Erdoğan ABD’de! NATO Liderler Zirvesi’nde önce karşılama töreni sonra aile fotoğrafı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile dün gece saatlerinde ABD'nin başkenti Washington'a geldi.

Başkan Erdoğan, NATO zirvesinde liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı!

ÖNCE RESMİ KARŞILAMA SONRA AİLE FOTOĞRAFI
Erdoğan'ın, zirve kapsamında katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye saatiyle 19:15'te resmi bir karşılama töreni gerçekleşti.

NATO'nun mevcut Genel Sekreteri Stoltenberg ve ev sahibi ABD Başkanı Joe Biden, liderleri tek tek karşıladı.

Joe Biden'den Başkan Erdoğan'a samimi karşılama!

ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Erdoğan'ı karşılarken kollarını iki yana açarak samimi bir tavır sergilemesi dikkatlerden kaçmadı.

Karşılamanın ardından, NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları aile fotoğrafı çektirdi.

Aile fotoğrafında Erdoğan'ın yanında İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer yer aldı.

Başkan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi toplantısına katıldı!

Başkan Erdoğan daha sonra, NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu'na katıldı.

DÜNYA ERDOĞAN'IN MESAJINA KİLİTLENDİ
NATO Zirvesi'nde bir konuşma yapması beklenen Başkan Erdoğan'ın Gazze'de aylardır süren soykırımı bir kere daha dünyanın gözü önüne sermesi bekleniyor. Dünyanın bu konudaki sessizliğini eleştirmesi beklenen Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa da konuşmasında değineceği öğrenildi.

HANGİ LİDERLERLE GÖRÜŞECEK?
Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti ile ilgili olarak A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında bazı bilgiler aktardı. Akkuş, NATO'da düzenlenecek 3 oturumun yanı sıra Erdoğan'ın liderlerle de görüşeceğini söyledi. Akkuş, Erdoğan'ın Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmesi beklendiğini açıkladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ
Öte yandan Başkan Erdoğan'ı, dün ABD'de konaklayacağı otelin önünde Türk vatandaşları karşıladı. Otelin önünde Başkan Erdoğan'ı, Türkçe ve İngilizce "Hoş geldiniz" yazılı pankartlar ve Türk bayraklarıyla karşılayan vatandaşlar, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" sloganları attı. Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, makam aracından el sallayarak kendilerine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, makam aracından el sallayarak, kendilerine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

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OTEL ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Erdoğan'ın otele girişi sırasında Türk heyetinde yer alan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, otel önündeki vatandaşların yanına gelerek, bir süre sohbet etti.

Erdoğan'ın konakladığı otelin önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Otelin çevresindeki bazı sokak ve caddeler kamyonlar da kullanılarak trafiğe kapatılırken, otel çevresinde beton ve demir bariyerler kullanıldı.

MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞECEK
Erdoğan'ın bugünkü temasları kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya gelmesi bekleniyor. Yunan medyasında yer alan bilgilere göre, iki lider arasında gerçekleştirilecek zirve arka planda günlerdir devam eden temasların ardından belli oldu.

Hem Başkan Erdoğan hem de Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in yoğun programı nedeni ile görüşmenin oturum arasında gerçekleştirilmesi ve 10-15 dakika sürmesi bekleniyor. Çünkü iki lider görüşmenin hemen ardından Başkan Biden'ın ittifak liderlerine vereceği akşam yemeğine katılacak.

MİÇOTAKİS'TEN TÜRKİYE MESAJI: 16 AYDIR SAKİNİZ
Öte yandan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD'nin eski Atina büyükelçisi ve Corus International CEO'su Daniel Speckhardt ile yaptığı görüşmede, Yunan-Türk ilişkilerine de şu ifadelerle değindi:

"Türkiye ile üç yıl zor günler geçirdik. Son bir buçuk yılda işler önemli ölçüde gelişti ve bunu kabul etmemiz gerekiyor." diyen Miçotakis iki ülke arasında atılan adımların olumlu olduğunu vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti: "Her ne kadar Doğu Akdeniz'deki duruma ilişkin bazı temel Türk pozisyonları radikal bir şekilde değişmemiş olsa da 16 aydır sakiniz.Göç alanında yaptığımız çalışmalar, Türk vatandaşlarına yapılan vize kolaylığı gibi hamleler olumlu adımlardır. NATO içinde önemli zorluklarla karşı karşıya olduğumuz bir dönemde bunlar ibreyi olumlu yönde hareket ettiren şeyler"

ERDOĞAN'IN TEMASLARI
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanları toplantısına katılacak olan Erdoğan, bugün NATO'nun 75. Yıl Anma Etkinliği'ne iştirak edecek.

Başkan Erdoğan, bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

BAŞKAN ERDOĞAN GAZZE'DEKİ KATLİAMI NATO GÜNDEMİNE TAŞIYACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'ye hareket etmeden önce Türkiye'nin NATO'nun misyonlarına ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk beş müttefikten biri olduğuna dikkat çekti.

Başkan Erdoğan ABD'ye hareket etmeden önce Ankara'da açıklamalarda bulunduBaşkan Erdoğan ABD'ye hareket etmeden önce Ankara'da açıklamalarda bulundu

Tehditlerin çeşitlenerek arttığı bu dönemde ittifaka Türkiye'nin verdiği önemin açık olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, "Ortak değerlerimizin samimiyet testinden geçmekte olduğu Gazze'de Filistin halkına yönelik süregiden katliamları gündeme taşıyacağız. Bu vahim tablo karşısında uluslararası camianın İsrail'i durdurmakta yetersiz kaldığını ve Filistin'de adil, kalıcı barış tesis edilmeden küresel vicdanın rahat bir nefes almasının mümkün olmayacağını vurgulayacağız. Bütün bu meseleleri en yüksek derecede gündeme getirirken, değerlendirmelerimizi müttefik devlet ve hükümet başkanlarıyla yapacağım ikili görüşmelerde de ele alacağım." bilgisini verdi.

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TERÖRLE MÜCADELE GÜNDEMDE
Başkan Erdoğan'ın bir diğer günde mi terörle mücadele... Erdoğan, "Zirveden beklentimiz, müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten, ittifak dayanışmasını ve birlik ruhunu güçlendiren neticelerin elde edilmesidir. Terörle mücadele ve müttefikler arasında savunma sanayi ticareti önündeki engellerin kaldırılması konusunda Vilnius'da aldığımız kararların uygulanması bu bakımdan mühimdir. Yapacağımız görüşmelerde başta yakın çevremiz olmak üzere dünyada artan terör tehdidine dikkati çekeceğiz. Terör örgütleriyle kararlı ve bütüncül bir mücadele yürütülmesi noktasında NATO'nun gayretlerinin artırılması gerektiğinin de altını çizeceğiz." ifadelerini kullandı.

"GELİR GELMEZ BAŞLAYACAK"
ABD'de bulunan A Haber muhabiri Rüya Akkuş Başkan Erdoğan'ın programının detaylarını aktardı.

Akkuş şunları söyledi:

"NATO'da 3 farklı oturum düzenlenecek. Her oturumun konusun farklı olacak. Tüm bu oturumların yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Washington'a gelir gelmez, ikili görüşmelerine başlayacak.

BIDEN'IN RESEPSİYONUNA KATILACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan gelir gelmez ABD Başkan Joe Biden'ın vereceği resepsiyona katılacak. Protokolün ilk imzalandığı yerde gelen tüm liderler orada olacak.

HANGİ LİDERLER İLE GÖRÜŞECEK?
Daha sonrasında Macaristan lideri Victor Orban ile bir görüşme gerçekleştirmesini bekliyoruz. Özellikle iki liderin de programına uygun bir saat aralığı belirlenecek ve bir araya gelmiş olacaklar.

Macaristan liderinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de Almanya Şansölyesi, Yunanistan Başbakanı, İngiltere Başbakanı ile görüşeceği biliniyor.

Bunun yanı sıra, yol üzerinde belirlenecek olan bazı isimlerde var. Liderlerin programı belli oldukça görüşmelerin netleşeceğini söyleyebiliriz.

NATO oturumlarında Türkiye'nin vereceği mesajlar oldukça önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle Savunma Sanayii'nde Türkiye'ye uygulanan ambargolara dikkat çekecek. Bunu da NATO müttefiki olan ülkelerin birbirlerine ambargo uygulamaması gerektiği üzerinden yapacak.

Yine aynı şekilde NATO müttefiği olduğu halde terörizme destek veren ülkeler söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada buna dikkat çekeceğini söylebiliriz.

İkili görüşmelerde öne çıkacak başlıklar; Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Gazze savaşı olacak."

NATO ZİRVESİ
1949'da 12 ülkenin Washington'da "Kuzey Atlantik Anlaşması"nı imzalamasıyla kurulan NATO'nun 75. yıl dönümünü kutlamak için liderler bugün (9 Temmuz) "Andrew W. Mellon Oditoryumu"nda bir araya gelecek.

Liderler, 10 Temmuz'da ise aile fotoğrafının ardından ilk oturumda, NATO'nun savunma ve caydırıcılık kabiliyetini geliştirmeye ilişkin konuları ele alacak.

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Zirvenin önemli gündem maddelerinden birini oluşturan Ukrayna'ya destek konusunun da ilk gün toplantılarında gündeme gelmesi bekleniyor.

BIDEN'IN RESEPSİYONU
Liderler, zirve kapsamındaki görüşmelerinin ardından ABD Başkanı Joe Biden ve eşi tarafından düzenlenecek resepsiyona katılacak.

Başkan Erdoğan ile BidenBaşkan Erdoğan ile Biden

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken üye ülkelerin dışişleri bakanlarını, Savunma Bakanı Lloyd Austin ise savunma bakanlarını ayrı resepsiyonlarda ağırlayacak.

ORTAKLIKLARI GÜÇLENDİRME GÜNDEMDE
NATO üyesi ülkelerin liderleri, Avrupa Birliği (AB) temsilcileri ile zirveye davet edilen Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore liderleriyle 11 Temmuz'da yapılacak ilk oturumda ortaklıkları güçlendirmeyi ele alacak.

Zirve kapsamında düzenlenecek son oturumda ise NATO-Ukrayna Konseyi liderler düzeyinde toplanacak.

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