Başkan Erdoğan ABD’de! Kritik NATO Zirvesi başladı

Önce liderlerin eşlerinin giriş yaptığı törene, daha sonra davet edilen Ukrayna, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore liderleri katıldı.

"EN BÜYÜK RİSK RUSYA'NIN UKRAYNA'DA KAZANMASI OLUR"

Törenin açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Kuzey Atlantik Anlaşması"na büyük saygı duyduğunu belirterek, anlaşma sayesinde barışın korunduğunu vurguladı.

Stoltenberg, böylelikle NATO'nun tarihin en başarılı ittifakı olarak ön plana çıktığını ifade ederek, "75. yıl dönümümüzde rahatlıkla şunu söyleyebiliriz, NATO sadece en başarılı ve güçlü ittifak değil, aynı zamanda tarihin en uzun ömürlü ittifakıdır." diye konuştu.

NATO'nun genişleme kararının ardından Avrupa tarihinin değiştiğine dikkati çeken Stoltenberg "Müttefikler o dönemde netlik ve kararlılık gösterdi. Şimdi de bunu yapmaya devam etmeliyiz." dedi.