Başkan Erdoğan ABD’de! Kritik NATO Zirvesi başladı

NATO üyesi 32 ülke liderini Washington'da 3 günlüğüne bir araya getiren zirve, bugün NATO'nun 75. yıl dönümünü kutlama töreniyle başladı.
NATO üyesi 32 ülke liderini Washington'da 3 günlüğüne bir araya getiren zirve, bugün NATO'nun 75. yıl dönümünü kutlama töreniyle başladı.
Başkan Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarına başladı.
ORBAN'I KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti.
Görüşmede, Türkiye ve Macaristan ikili ilişkileri, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin, Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi için barışçıl çabalarını sürdürdüğünü, uluslararası kamuoyunun bu bölgelerde barışın tesisi için gayretlerini artırması gerektiğini belirtti.
Erdoğan, Macaristan'ın dönem başkanlığında Türkiye'nin, AB'ye katılım sürecinin canlandırılması ve ilişkilerin ilerletilmesi noktasında destek beklediğini de ifade etti.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da yer aldı.
Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Andrew W. Mellon Auditorium'da düzenlenen NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliğine katıldı.
Zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları, etkinliğin başlangıcında toplu fotoğraf çektirdi.
Tören, 1949 yılında "Kuzey Atlantik Anlaşması"nın 12 ülke tarafından imzalanarak NATO'nun kurulduğu Washington'daki "Andrew W. Mellon Oditoryumu"nda gerçekleştirildi.
Önce liderlerin eşlerinin giriş yaptığı törene, daha sonra davet edilen Ukrayna, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore liderleri katıldı.
NATO üyesi 32 lider ise NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile tören alanına gelerek sahneye çıktı.
Törende, İkinci Dünya Savaşı, NATO'nun kuruluşu, Bosna Savaşı, Kırım'ın ilhakı ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi farklı olaylara ilişkin görüntülerin yer aldığı video gösterildi.
"EN BÜYÜK RİSK RUSYA'NIN UKRAYNA'DA KAZANMASI OLUR"
Törenin açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Kuzey Atlantik Anlaşması"na büyük saygı duyduğunu belirterek, anlaşma sayesinde barışın korunduğunu vurguladı.
Stoltenberg, böylelikle NATO'nun tarihin en başarılı ittifakı olarak ön plana çıktığını ifade ederek, "75. yıl dönümümüzde rahatlıkla şunu söyleyebiliriz, NATO sadece en başarılı ve güçlü ittifak değil, aynı zamanda tarihin en uzun ömürlü ittifakıdır." diye konuştu.
NATO'nun genişleme kararının ardından Avrupa tarihinin değiştiğine dikkati çeken Stoltenberg "Müttefikler o dönemde netlik ve kararlılık gösterdi. Şimdi de bunu yapmaya devam etmeliyiz." dedi.
Stoltenberg "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı nesillerdir meydana gelen en büyük güvenlik krizidir." değerlendirmesinde bulundu.
NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya eşi benzeri görülmemiş düzeyde destek sağladığını ifade eden Stoltenberg, desteğin bazı risk ve maliyetleri olduğunu ifade etti.
Stoltenberg, "Ancak en büyük risk Rusya'nın Ukrayna'da kazanması olur. Buna izin veremeyiz. Bu savaşın sonucu onlarca yıl boyunca küresel güvenliği şekillendirecek. Şimdi demokrasiye sahip çıkma zamanı ve bunu Ukrayna'da yapmalıyız." dedi.
Rusya'nın kazanmasının sadece Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i değil, İran, Kuzey Kore ve Çin gibi "otoriter liderleri" cesaretlendireceğini kaydeden Stoltenberg, bu ülkelerin Rusya'yı desteklediğini ve NATO'nun başarısız olmasını istediğini söyledi.
Stoltenberg, 75 yıl boyunca NATO'nun "çok büyük fırtınalardan" geçtiğini belirterek, müttefiklerin çıkar, tarih, gelenekler ve değerlerle birbirine bağlı olduğunu, tüm üyelerin ittifakın değerini bilmesi gerektiğini dile getirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN ABD'DE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile ABD'nin başkenti Washington'a geldi.
Erdoğan'ı Andrews Askeri Hava Üssü'nde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve diğer ilgililer karşıladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da Washington'a geldi.
ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ
Başkan Erdoğan, Andrews Askeri Hava Üssü'nden konaklayacağı otele geçti.
Otelin önünde Erdoğan'ı, Türkçe ve İngilizce "hoş geldiniz" yazılı pankartlar ve Türk bayraklarıyla karşılayan vatandaşlar, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" sloganları attı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, makam aracından el sallayarak, kendilerine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.
OTEL ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Erdoğan'ın otele girişi sırasında Türk heyetinde yer alan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, otel önündeki vatandaşların yanına gelerek, bir süre sohbet etti.
Erdoğan'ın konakladığı otelin önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Otelin çevresindeki bazı sokak ve caddeler kamyonlar da kullanılarak trafiğe kapatılırken, otel çevresinde beton ve demir bariyerler kullanıldı.
ERDOĞAN'IN TEMASLARI
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanları toplantısına katılacak olan Erdoğan, bugün NATO'nun 75. Yıl Anma Etkinliği'ne iştirak edecek.
Başkan Erdoğan, bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.
BAŞKAN ERDOĞAN GAZZE'DEKİ KATLİAMI NATO GÜNDEMİNE TAŞIYACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'ye hareket etmeden önce Türkiye'nin NATO'nun misyonlarına ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk beş müttefikten biri olduğuna dikkat çekti.
Tehditlerin çeşitlenerek arttığı bu dönemde ittifaka Türkiye'nin verdiği önemin açık olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, "Ortak değerlerimizin samimiyet testinden geçmekte olduğu Gazze'de Filistin halkına yönelik süregiden katliamları gündeme taşıyacağız. Bu vahim tablo karşısında uluslararası camianın İsrail'i durdurmakta yetersiz kaldığını ve Filistin'de adil, kalıcı barış tesis edilmeden küresel vicdanın rahat bir nefes almasının mümkün olmayacağını vurgulayacağız. Bütün bu meseleleri en yüksek derecede gündeme getirirken, değerlendirmelerimizi müttefik devlet ve hükümet başkanlarıyla yapacağım ikili görüşmelerde de ele alacağım." bilgisini verdi.
TERÖRLE MÜCADELE GÜNDEMDE
Başkan Erdoğan'ın bir diğer günde mi terörle mücadele... Erdoğan, "Zirveden beklentimiz, müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten, ittifak dayanışmasını ve birlik ruhunu güçlendiren neticelerin elde edilmesidir. Terörle mücadele ve müttefikler arasında savunma sanayi ticareti önündeki engellerin kaldırılması konusunda Vilnius'da aldığımız kararların uygulanması bu bakımdan mühimdir. Yapacağımız görüşmelerde başta yakın çevremiz olmak üzere dünyada artan terör tehdidine dikkati çekeceğiz. Terör örgütleriyle kararlı ve bütüncül bir mücadele yürütülmesi noktasında NATO'nun gayretlerinin artırılması gerektiğinin de altını çizeceğiz." ifadelerini kullandı.
"GELİR GELMEZ BAŞLAYACAK"
ABD'de bulunan A Haber muhabiri Rüya Akkuş Başkan Erdoğan'ın programının detaylarını aktardı.
Akkuş şunları söyledi:
"NATO'da 3 farklı oturum düzenlenecek. Her oturumun konusun farklı olacak. Tüm bu oturumların yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Washington'a gelir gelmez, ikili görüşmelerine başlayacak.
BIDEN'IN RESEPSİYONUNA KATILACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan gelir gelmez ABD Başkan Joe Biden'ın vereceği resepsiyona katılacak. Protokolün ilk imzalandığı yerde gelen tüm liderler orada olacak.
HANGİ LİDERLER İLE GÖRÜŞECEK?
Daha sonrasında Macaristan lideri Victor Orban ile bir görüşme gerçekleştirmesini bekliyoruz. Özellikle iki liderin de programına uygun bir saat aralığı belirlenecek ve bir araya gelmiş olacaklar.
Macaristan liderinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de Almanya Şansölyesi, Yunanistan Başbakanı, İngiltere Başbakanı ile görüşeceği biliniyor.
Bunun yanı sıra, yol üzerinde belirlenecek olan bazı isimlerde var. Liderlerin programı belli oldukça görüşmelerin netleşeceğini söyleyebiliriz.
NATO oturumlarında Türkiye'nin vereceği mesajlar oldukça önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle Savunma Sanayii'nde Türkiye'ye uygulanan ambargolara dikkat çekecek. Bunu da NATO müttefiki olan ülkelerin birbirlerine ambargo uygulamaması gerektiği üzerinden yapacak.
Yine aynı şekilde NATO müttefiği olduğu halde terörizme destek veren ülkeler söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada buna dikkat çekeceğini söylebiliriz.
İkili görüşmelerde öne çıkacak başlıklar; Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Gazze savaşı olacak."
NATO ZİRVESİ
1949'da 12 ülkenin Washington'da "Kuzey Atlantik Anlaşması"nı imzalamasıyla kurulan NATO'nun 75. yıl dönümünü kutlamak için liderler bugün (9 Temmuz) "Andrew W. Mellon Oditoryumu"nda bir araya gelecek.
Liderler, 10 Temmuz'da ise aile fotoğrafının ardından ilk oturumda, NATO'nun savunma ve caydırıcılık kabiliyetini geliştirmeye ilişkin konuları ele alacak.
Zirvenin önemli gündem maddelerinden birini oluşturan Ukrayna'ya destek konusunun da ilk gün toplantılarında gündeme gelmesi bekleniyor.
BIDEN'IN RESEPSİYONU
Liderler, zirve kapsamındaki görüşmelerinin ardından ABD Başkanı Joe Biden ve eşi tarafından düzenlenecek resepsiyona katılacak.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken üye ülkelerin dışişleri bakanlarını, Savunma Bakanı Lloyd Austin ise savunma bakanlarını ayrı resepsiyonlarda ağırlayacak.
ORTAKLIKLARI GÜÇLENDİRME GÜNDEMDE
NATO üyesi ülkelerin liderleri, Avrupa Birliği (AB) temsilcileri ile zirveye davet edilen Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore liderleriyle 11 Temmuz'da yapılacak ilk oturumda ortaklıkları güçlendirmeyi ele alacak.
Zirve kapsamında düzenlenecek son oturumda ise NATO-Ukrayna Konseyi liderler düzeyinde toplanacak.