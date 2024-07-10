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AK Parti'de olağan kongre süreci başlıyor! Tarihler belli oldu

Son dakika haberi! AK Parti'nin olağan kongre süreci sonbaharda başlayacak. Eylül ya da ekim ayında kongre sürecini başlatacak olan parti, büyük kongresini ise 2025'te yapmayı planlıyor.

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 15:55 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 16:08
AK Parti’de olağan kongre süreci başlıyor! Tarihler belli oldu

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AK Parti'nin olağan kongre süreci sonbaharda başlayacak.

TAKVİM ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre, AK Parti'de kongre tarihine ilişkin takvim üzerinde çalışma sürüyor.

BÜYÜK KONGRE 2025'TE
Buna göre eylül veya ekim ayında kongre sürecini başlatacak olan parti, büyük kongresini de 2025'te yapmayı planlıyor.

Partide, kongre sürecine giderken il ve ilçe kongrelerine hazırlık toplantısı olarak düşünülen "Türkiye Buluşmaları" etkinliğinin yapılması da planlıyor.

Bu arada AK Parti'de 23 Temmuz'da Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı, 31 Temmuz'da il başkanları toplantısı yapılacak.

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