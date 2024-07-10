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AK Parti MYK toplantısında neler konuşuldu? Başkan Erdoğan net mesaj verdi! Masada Suriyeli sığınmacılar, erken seçim tartışmaları vardı

AK Parti MYK’da Başkan Erdoğan, sokak hayvanları sorunu, Suriyeli sığınmacılar gibi meseleleri ele aldı. Muhalefetin gündeme taşıdığı erken seçim tartışmalarıyla ilgili de konuşan Başkan Erdoğan, “Erken seçim tartışmaları havanda su dövmektir” diyerek net mesaj verdi.

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 07:20 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 07:36
AK Parti MYK toplantısında neler konuşuldu? Başkan Erdoğan net mesaj verdi! Masada Suriyeli sığınmacılar, erken seçim tartışmaları vardı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen AK Parti MYK' da sokak hayvanları sorunu, Suriyeli sığınmacılar gibi meseleler ele alındı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN UYARI
Kayseri ve Suriye'de yaşanan olayları da değerlendiren Erdoğan bu tür olayların uzamaması ve 13 yıllık emeğin heba olmaması için uyarılarda bulundu. Erdoğan konuyla ilgili, "Suriye ile ilişkilerde sığınmacıların geri dönüşlerini de planlayacak şekilde kardeşliğimize halel getirmeden süreci yöneteceğiz. Sokak çetelerinin 13 yıllık emeğimize leke bulaştırmasına müsaade etmeyeceğiz. 13 yıldır vicdanlı ve insani bir politika uyguladık. Bu süreci de basiretli, akıllı ve ferasetli adımlarla sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARINA NET YANIT
Son günlerde muhalefetin sıklıkla gündeme taşıdığı erken seçim tartışmalarına da son noktayı koyan Erdoğan'ın kurmaylarına "Erken seçim tartışmaları havanda su dövmektir" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Kabine ve partideki yaşanan değişimlere işaret eden Erdoğan'ın, "2 bakan ve 7 il başkanı ile değişim sürecine dair başlangıç yaptık. Kimseyi kırmadan, dökmeden gerektiği zaman bayrak değişimi devam edecek. Bayrak değişimine gitmeyi planladığımız iller var" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Başıboş sokak hayvanı sorununa çözüm için TBMM grubunun yaptığı çalışmanın son hâli Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan da bu çalışmanın bir an evvel nihayete erdirilmesi gerektiğini belirtti. Adana'da 5 yaşındaki Abbas Haşmet'in sokak köpekleri saldırısına uğradığı görüntülere çok üzüldüğünü söyleyen Erdoğan'ın, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'ya konu ile yakından ilgilenmesi talimatını verdiği öğrenildi.

TALİMAT VERİLDİ
Muhalefetin 'gölge bakan' terimine yönelik bakanlara uyarılarda bulunduklarını ifade eden Erdoğan'ın "Bakanlara, muhalefetle ilişkilerle ilgili dikkatli olmaları noktasında gerekli talimatları verdik" dediği kaydedildi.

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