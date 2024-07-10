AK Parti MYK toplantısında neler konuşuldu? Başkan Erdoğan net mesaj verdi! Masada Suriyeli sığınmacılar, erken seçim tartışmaları vardı

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN UYARI

Kayseri ve Suriye'de yaşanan olayları da değerlendiren Erdoğan bu tür olayların uzamaması ve 13 yıllık emeğin heba olmaması için uyarılarda bulundu. Erdoğan konuyla ilgili, "Suriye ile ilişkilerde sığınmacıların geri dönüşlerini de planlayacak şekilde kardeşliğimize halel getirmeden süreci yöneteceğiz. Sokak çetelerinin 13 yıllık emeğimize leke bulaştırmasına müsaade etmeyeceğiz. 13 yıldır vicdanlı ve insani bir politika uyguladık. Bu süreci de basiretli, akıllı ve ferasetli adımlarla sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.