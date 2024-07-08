TÜRKSAT 6A’nın uzaya fırlatılması için geri sayım başladı! Gözler saat 02.30’da! Başkan Erdoğan video mesaj yayınlayacak

Öte yandan Uraloğlu, uydunun kapsülden ayrıldıktan 70 dakika sonra ilk sinyalini vereceğini ve bunun gerçekleşmesi ile uydunun başarılı bir fırlatma geçirdiğini anlayacaklarını belirtti.

"Hali hazırda 5 uydumuz var. Hem bizim hem de dünyadaki 3 buçuk milyar insanın ihtiyacını karşılayabilen uydumuz var. TÜRKSAT 6A ile beraber bunu 5 milyara çıkaracağız, Hindistan'ın tamamı, Endonezya ve Malezya'yı ve Tayland'ı kapsayacağız, ve yüzde 65'e çıkaracağız. Öncelikle kendi ihtiyacımız, sivil ve haberleşme ihtiyacımız, televizyon yayıncılığımız karşılamak üzere yapacağız. Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla bunu yapacağız. En kıymetlisi mutlaka yazılımı. Ve kendimizi daha çok güvende hissederek uzay vatana sahip çıkmaya devam edeceğiz."

"2015 yılında TÜRKSAT ve Savunma Sanayi Başkanlığı iş birliğiyle TUSAŞ tesislerinde kurduğumuz Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde işe başladık. 26 Aralık 2016 tarihinde ayrıntılı Kritik Gözden Geçirme Fazını yaptık. Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli'ni ise 2018 yılı sonunda tamamlayarak ikinci kritik gözden geçirme fazına geçtik. Bu fazı da 2018 yılının Kasım ayında tamamlayarak 2019 yılı başında Mühendislik Modeli'nin yapımını başlattık. 2022 yılında tamamladığımız Mühendislik Modeli'nin ardından yine 2022 yılının Haziran ayında Uçuş Modeli Başlangıç Fonksiyonel Testleri'ni gerçekleştirdik. 2015 yılında TÜRKSAT ve Savunma Sanayi Başkanlığı iş birliğiyle TUSAŞ tesislerinde kurduğumuz Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde işe başladık. 26 Aralık 2016 tarihinde ayrıntılı Kritik Gözden Geçirme Fazını yaptık. Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli'ni ise 2018 yılı sonunda tamamlayarak ikinci kritik gözden geçirme fazına geçtik. Bu fazı da 2018 yılının Kasım ayında tamamlayarak 2019 yılı başında Mühendislik Modeli'nin yapımını başlattık. 2022 yılında tamamladığımız Mühendislik Modeli'nin ardından yine 2022 yılının Haziran ayında Uçuş Modeli Başlangıç Fonksiyonel Testleri'ni gerçekleştirdik."

TÜRKSAT 6A ise Türk mühendisleri eliyle TUSAŞ'taki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi USET'te üretildiğine dikkati çeken ve uydunun yapım aşamasını anlatan Bakan Uraloğlu şöyle konuştu:





İHA VE SİHA KONUSUNDA OLDUKÇA KIYMETLİ

"Daha iyi ve güvenilir bir teknoloji. Daha kaliteli, hızlı bir haberleşme imkanını ülkemize sunmuş olacağız. Ve mutlaka İHA SİHA'ların da bu anlamda yönetilmesi, operasyonları ve dünyaya pazarlanması ve bu haberleşme hizmetinin de 6A ile 5B ile verilebilmesi bizim için kıymetli olacak."

'DÜNYADA 11 ÜLKEDEN BİRİYİZ'



"11 üretici ülkeden birisiyiz. Bunu sadece ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak için değil, bunu aynı zamanda üreterek satarak dünyaya uydu üretici bir ülke haline geldik. Ve önümüzdeki süreçte de yoğun bir şekilde pazarlayacağız."

ERTELEME BEKLENİYOR MU?

"Herhangi bir sıkıntı yok. Hava durumu gayet güzel. Ertelemeyi gerektirecek bir durum yok. 17.20 ile itibarı ile operasyon başlayacak. Yaklaşık birkaç saatlik dilim içinde fırlatılmasını bekliyoruz. İlk birkaç dakika kıymetli, hemen Falcon9 roketi ayrılacak. Sonra bir miktar daha devam edecek ve esas bulunduğu kapsülden ayrılacak."

Ve kanatlarını açacak ve artık güneş enerjisi depolamaya ve onunla harekete etmeye başlayacak. 70. dakikada sinyalini alacağız sonra yörüngesine doğru yolculuğuna devam ettireceğiz.

NE ZAMAN DEVREYE ALINACAK?

"Ne zaman devreye alacağız sorusu var. Bu senenin sonunda tam anlamıyla işletmeye almış olacağız. Hayırlı olsun diyelim.