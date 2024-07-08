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TÜRKSAT 6A'nın uzaya fırlatılması için geri sayım başladı! Gözler saat 02.30'da! Başkan Erdoğan video mesaj yayınlayacak

Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A için tüm hazırlıklar tamamlandı. TÜRKSAT 6A, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımı ile bu gece saat 02.30’da SpaceX firmasının Amerika’nın Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden yörüngesine fırlatılacak. Fırlatma sonrası Başkan Erdoğan da bir video mesaj yayınlayacak. Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber ekranlarında fırlatmadan önce açıklamalarda bulundu. Peki TÜRKSAT 6A nasıl ortaya çıktı? İşte 10 yıllık çalışma ve milli gurur...

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 10:52 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 01:34
TÜRKSAT 6A’nın uzaya fırlatılması için geri sayım başladı! Gözler saat 02.30’da! Başkan Erdoğan video mesaj yayınlayacak

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TÜRKSAT 6A uydusunun fırlatılması öncesinde son durumu yerinde takip eden Bakan Uraloğlu, "Şu an fırlatma işlemleri için hazırlıklarımız sorunsuz devam ediyor. Bizler de ekibimiz ile birlikte fırlatma öncesi son hazırlıkları titizlikle takip ediyoruz. Bu gece inşallah bağımsızlığımızın sembolü TÜRKSAT 6A'nın fırlatma işlemlerini başarıyla gerçekleştirerek, kendi uydusunu üreten 11 ülkeden biri olacağız ve uzaya imzamızı atacağız." ifadelerini kullandı.

42 DERECE DOĞU BOYLAMI
Uydunun fırlatılmasından itibaren yaşanacak süreç hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Fırlatmanın ardından kimyasal itki sistemi ile yola çıkacak olan uydumuz 35 bin 786 kilometre uzaklıkta 42 derece Doğu boylamındaki kalıcı yörüngesine ulaşacak. Burada yörünge testlerine başlamayı planlıyoruz. Yaklaşık 1 ay sürecek testlerin ardından uydumuzu teslim alacağız ve faaliyete geçireceğiz." şeklinde konuştu.

TÜRKSAT 6A'nın uzaya fırlatılması için geri sayım başladı

5 MİLYAR İNSANA ULAŞACAK

TÜRKSAT 6A'nın Türkiye'nin en önemli Ar-Ge projelerinden biri olduğunu ve Türk mühendislerinin yoğun çalışmalarının sonucunda yüzde 80'in üzerinde bir yerlilik oranıyla üretildiğini anımsatan Uraloğlu, "Uydumuz TV yayıncılığı başta olmak üzere haberleşme hizmetleri ve geniş kapsama alanı ile Türkiye'nin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Ayrıca, mevcut uyduların hizmet vermediğimiz Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'nın da kapsama alanına girecek, 5 milyar insana hizmet verilecek." ifadelerini kullandı.



Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber ekranlarında bu uzay yolculuğuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu bu gece fırlatılması beklenen TÜRKSAT 6A'ya ilişkin "Daha kaliteli ve hızlı bir haberleşme imkanını ülkemize sunmuş olacağız. Kendimizi güvende hissederek uzay vatana sahip çıkacağız. Daha ileri teknoloji ve güvenilir." dedi.



FIRLATILDIKTAN 70 DAKİKA SONRA SİNYAL VERECEK?

Bakan Uraloğlu, uydunun 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece 00:20'de fırlatılacağını duyurmuştu. Ancak fırlatma saati 02.40 olarak güncellendi.

Öte yandan Uraloğlu, uydunun kapsülden ayrıldıktan 70 dakika sonra ilk sinyalini vereceğini ve bunun gerçekleşmesi ile uydunun başarılı bir fırlatma geçirdiğini anlayacaklarını belirtti.



TESTLERİ BAŞARI İLE GEÇTİ

TÜRKSAT 6A ise Türk mühendisleri eliyle TUSAŞ'taki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi USET'te üretildiğine dikkati çeken ve uydunun yapım aşamasını anlatan Bakan Uraloğlu şöyle konuştu:

"2015 yılında TÜRKSAT ve Savunma Sanayi Başkanlığı iş birliğiyle TUSAŞ tesislerinde kurduğumuz Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde işe başladık. 26 Aralık 2016 tarihinde ayrıntılı Kritik Gözden Geçirme Fazını yaptık. Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli'ni ise 2018 yılı sonunda tamamlayarak ikinci kritik gözden geçirme fazına geçtik. Bu fazı da 2018 yılının Kasım ayında tamamlayarak 2019 yılı başında Mühendislik Modeli'nin yapımını başlattık. 2022 yılında tamamladığımız Mühendislik Modeli'nin ardından yine 2022 yılının Haziran ayında Uçuş Modeli Başlangıç Fonksiyonel Testleri'ni gerçekleştirdik. 2015 yılında TÜRKSAT ve Savunma Sanayi Başkanlığı iş birliğiyle TUSAŞ tesislerinde kurduğumuz Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde işe başladık. 26 Aralık 2016 tarihinde ayrıntılı Kritik Gözden Geçirme Fazını yaptık. Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli'ni ise 2018 yılı sonunda tamamlayarak ikinci kritik gözden geçirme fazına geçtik. Bu fazı da 2018 yılının Kasım ayında tamamlayarak 2019 yılı başında Mühendislik Modeli'nin yapımını başlattık. 2022 yılında tamamladığımız Mühendislik Modeli'nin ardından yine 2022 yılının Haziran ayında Uçuş Modeli Başlangıç Fonksiyonel Testleri'ni gerçekleştirdik."

TÜRKSAT 6A için geri sayım başladı




Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Hali hazırda 5 uydumuz var. Hem bizim hem de dünyadaki 3 buçuk milyar insanın ihtiyacını karşılayabilen uydumuz var. TÜRKSAT 6A ile beraber bunu 5 milyara çıkaracağız, Hindistan'ın tamamı, Endonezya ve Malezya'yı ve Tayland'ı kapsayacağız, ve yüzde 65'e çıkaracağız. Öncelikle kendi ihtiyacımız, sivil ve haberleşme ihtiyacımız, televizyon yayıncılığımız karşılamak üzere yapacağız. Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla bunu yapacağız. En kıymetlisi mutlaka yazılımı. Ve kendimizi daha çok güvende hissederek uzay vatana sahip çıkmaya devam edeceğiz."



İHA VE SİHA KONUSUNDA OLDUKÇA KIYMETLİ

"Daha iyi ve güvenilir bir teknoloji. Daha kaliteli, hızlı bir haberleşme imkanını ülkemize sunmuş olacağız. Ve mutlaka İHA SİHA'ların da bu anlamda yönetilmesi, operasyonları ve dünyaya pazarlanması ve bu haberleşme hizmetinin de 6A ile 5B ile verilebilmesi bizim için kıymetli olacak."

'DÜNYADA 11 ÜLKEDEN BİRİYİZ'

"11 üretici ülkeden birisiyiz. Bunu sadece ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak için değil, bunu aynı zamanda üreterek satarak dünyaya uydu üretici bir ülke haline geldik. Ve önümüzdeki süreçte de yoğun bir şekilde pazarlayacağız."

ERTELEME BEKLENİYOR MU?

"Herhangi bir sıkıntı yok. Hava durumu gayet güzel. Ertelemeyi gerektirecek bir durum yok. 17.20 ile itibarı ile operasyon başlayacak. Yaklaşık birkaç saatlik dilim içinde fırlatılmasını bekliyoruz. İlk birkaç dakika kıymetli, hemen Falcon9 roketi ayrılacak. Sonra bir miktar daha devam edecek ve esas bulunduğu kapsülden ayrılacak."

Ve kanatlarını açacak ve artık güneş enerjisi depolamaya ve onunla harekete etmeye başlayacak. 70. dakikada sinyalini alacağız sonra yörüngesine doğru yolculuğuna devam ettireceğiz.

NE ZAMAN DEVREYE ALINACAK?

"Ne zaman devreye alacağız sorusu var. Bu senenin sonunda tam anlamıyla işletmeye almış olacağız. Hayırlı olsun diyelim.

10 YILLIK ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ

Türkiye'nin uydu çalışmaları devam ederken Bakanlık çatısı altında 15 Aralık 2014'te yerli ve milli Türksat 6A projesi resmi olarak başlatıldı. 21 Mayıs 2015'te Türksat ve Savunma Sanayi Başkanlığı işbirliğiyle TUSAŞ tesislerinde kurulan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezinin (USET) açılmasıyla çalışmalara başlandı.

TÜRKSAT 6A için geri sayım başladı

Ön Gözden Geçirme Fazı 31 Aralık 2015'te başlarken 26 Aralık 2016'da Kritik Gözden Geçirme Fazı-1'e adım atıldı. Bir sonraki yıla gelindiğinde Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli tamamlandı.

Kritik Gözden Geçirme Fazı-2'ye 29 Kasım 2018'de başlanırken mühendislik modeli uydusu yapımı çalışmaları için 2019'da harekete geçildi. Söz konusu modelin çalışmaları 2022'de tamamlandı.

Uçuş Modeli Başlangıç Fonksiyonel Testleri, Haziran 2022'de sona erdi. Uçuş Modeli Isıl Vakum Testleri ise Aralık 2022'de sonuca ulaştı.

Uçuş Modeli Titreşim ve Akustik Testleri Ağustos 2023'te yapılırken Kasım 2023'te Uçuş Modeli Şok Testi (Fit Check) tamamlandı.

Uçuş Modeli Son Fonksiyonel Testleri de Ocak 2024'te bitirilerek, uçuş modeli CATR testleri yapıldı.

Nisan 2024'e gelindiğinde uçuş modeli kütle özellikleri ölçümü yapıldı, geçen ay da uçuş modeli yerde teslim ve paketleme işlemine geçildi. Uydu, 4 Haziran'da Space X'in, ABD'nin Florida Eyaleti'ndeki Cape Canaveral Uzay Üssü'ne yollandı.

TÜRKSAT 6A FIRLATMA ÖNCESİ KAPSÜLE YERLEŞTİRİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın fırlatılma hazırlıkları kapsamında kapsülün içine yerleştirildiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, X sosyal medya hesabından Türksat 6A'nın fırlatma hazırlıklarına ilişkin paylaşımda bulundu.

''UZAYDA TÜRK İZİ''

Bakan Uraloğlu paylaşımında #UzaydaTürkizi etiketini kullanarak ''İlk yerli ve millî haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A kapsülün içine yerleştirildi. SpaceX'in Falcon 9 Roketi ile uzay yolculuğu başlıyor…'' ifadelerini kullandı.

TARİHİ GÜN
Türksat 6A uydusu yapım çalışmalarında Türkiye Uzay Ajansı, TÜBİTAK UZAY, Türksat AŞ, ASELSAN, C2Tech ve TUSAŞ sürece katkı sağladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin, Milli Uzay Programı doğrultusunda uydu geliştirme alanında kamudaki kapasiteyi tek çatı altında toplayarak küresel rekabet gücüne sahip milli uydu markasını oluşturacağını belirtti.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın fırlatılması öncesinde düzenlenen tören, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Bakan Kacır'ın katılımıyla Türksat'ın Gölbaşı tesislerinde gerçekleştirildi.

Törene, ABD'de bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da canlı bağlantı ile katıldı.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda kritik teknolojilerde tam bağımsızlık yürüyüşünü emin adımlarla sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye'nin milli ve özgün savunma sanayisi ürünlerinin, dünyada savaş paradigmasını ve jeopolitik dengeleri değiştirici unsurlar olduğuna işaret eden Kacır, benzer bir fırsat penceresini şimdi uzay teknolojilerinde gördüklerini bildirdi.

Mehmet Fatih Kacır, fırlatma maliyetlerinde son 20 yılda yaşanan hızlı düşüşün, küresel uzay sektörünün hızla ilerlemesine kapı araladığını aktararak, uzayın tarımdan sağlığa, haberleşmeden bilgi teknolojilerine farklı alanlarda yeni buluşların ve teknolojilerin öncüsü olmasını hızlandırdığını belirtti.

Teknoloji geliştirmede ve yüksek teknoloji üretiminde Türkiye'nin küresel ölçekte iddia sahibi bir ülke olduğunun altını çizen Kacır, uzayın sunduğu fırsatlardan yararlanmayı ve Türkiye'nin uzaydaki hak ve menfaatlerinin korunmasını bir tercihten öte zorunluluk olarak gördüklerini dile getirdi.

"TÜRKİYE UYDU TEKNOLOJİLERİNDE A TAKIMINDA İLK 11'DE"
Kacır, insan kaynağı, tasarım ve mühendislik kabiliyetleri açısından Türkiye'yi adım adım ileriye taşıdıklarına dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Uzay alanındaki yetkinliklerimizin büyük ölçekte toplandığı uydu teknolojilerinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımla ülkemizin kendi uydularını geliştirebilen, üretebilen, test edebilen bir seviyeye ulaştırdık. Geçtiğimiz yıl uzaya fırlattığımız metre altı çözünürlüklü milli gözlem uydumuz İMECE ile artık dünyanın her yerinden hiçbir kısıt olmadan görüntü alabiliyoruz. Haberleşme uydularımızın kapsama alanını yaklaşık 5 milyar nüfusa eriştirecek Türksat 6A projesiyle de haberleşme uydularının üretimi ve geliştirilmesinde elde ettiğimiz kazanımlardan, bugüne kadar yurt dışından temin ettiğimiz görüntüleme uydularına nazaran daha sofistike teknolojileri bünyesinde barındıran haberleşme uydularının üretiminde yararlandık.

Tüm aşamalarını yerli olarak gerçekleştirdiğimiz proje sürecinde uydumuzun uçuş bilgisayarları, güç dağıtım ve düzenleme birimleri, yıldız izler, tepki tekeri, elektrikli itki sistemi gibi 23 farklı çeşitte toplam 84 ekipmanı yerli olarak üreterek yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranını yakaladık. Sistem entegrasyonu sonrasında gerçekleştirilen 396 çevresel ve fonksiyonel testle uydumuzun uzay şartlarına ve fırlatma koşullarına uygunluğunu doğruladık. Tüm bu kabiliyetlere sahip kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olduk. Türkiye uydu teknolojilerinde A takımında ilk 11'dedir. 4 Haziran'da uydumuzun fırlatma alanına nakliyesini gerçekleştirerek arkadaşlarımız fırlatma öncesi kontrol testlerini, yakıt dolum faaliyetlerini ve fırlatma aracı ile entegrasyon çalışmalarını tamamladı."

MİLLİ UYDU MARKASI YOLDA
TÜBİTAK Uzay, TUSAŞ, ASELSAN ve CTech ekiplerinin başarılı ortak çalışmasıyla bugünlere gelen projede kritik bir eşiğe hep birlikte şahitlik edeceklerini vurgulayan Kacır, "Fırlatma sonrasında bir ilki daha gerçekleştireceğiz. Uydumuzun yörüngeye yerleşme operasyonu ilk kez bizim mühendislerimiz tarafından yürütülecek. Bu bize daha iddialı projeler için önemli bir tecrübe kazandıracak. Bu tarihi misyonunun ardından Milli Uzay Programı'mız doğrultusunda uydu geliştirme alanında kamudaki kapasiteyi tek çatı altında toplayarak küresel rekabet gücüne sahip milli uydu markamızı oluşturacağız. Bugüne kadar uydu üretimi ve geliştirme sürecinde elde ettiğimiz teknolojik yetkinliklerin ekonomik değere dönüşmesini hızlandıracağız. AR-GE ve üretim kabiliyetlerimizden yeni uydu projelerimizde ve Ay Programı'mızda en üst düzeyde istifade edeceğiz. Ülkemizin uzaydaki vizyonu ve iddiasını ortayı koyan Milli Uzay Programı'mız doğrultusunda güçlü ve bağımsız bir Türkiye'nin yerini uzayda da tahkim edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

UZAY ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK
Bakan Kacır, Türk Astronot ve Bilim Misyonu kapsamında Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir Türk vatandaşı olan Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 bilimsel deneyi başarıyla yürüttüğünü, ardından ikinci astronot Tuva Cihangir Atasever'in 7 bilimsel deneyi icra ettiği bir yörünge altı uçuşu gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Gelecek uzay programlarına ilişkin bilgi veren Kacır, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde Ankara'da kuracağımız uzay teknoloji geliştirme bölgesiyle, teknoloji girişimciliğinde Avrupa'nın yıldızı haline gelmiş ülkemizden uzay alanında yeni teknoloji girişimlerinin çıkmasını tetikleyeceğiz. Ay Programı çerçevesinde kendi mühendislerimiz ve bilim insanlarımız tarafından tasarlanan ve üretilen, milli imkanlarla geliştirilmiş itki sistemine sahip uzay aracıyla Ay'a erişeceğiz. Uluslararası işbirlikleriyle kuracağımız uzay limanıyla ülkemizin uzaya bağımsız erişimini temin edeceğiz.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, gökyüzü şenlikleriyle, eğitim ve girişimci destek programlarıyla uzay bilimi ve teknolojilerinde ülkemizin en kıymetli hazinesi insan kaynağımıza yatırım yapmayı hız kesmeden sürdüreceğiz. 'Türkiye Yüzyılı'nda küresel uzay ekonomisinden pay alan, uzayın sunduğu fırsatlardan en üst düzeyde yararlanan, uzay bilimi ve teknolojilerinde varlığını ispat eden bir Türkiye'yi hep birlikte yükselteceğiz. Milli Teknoloji Hamlemizin sahibi, ısrarı, iddiası ve liderliğiyle Türkiye'nin teknoloji geliştirmede asırlık kazanımlar elde etmesine öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Mühendislerimiz, teknisyenlerimiz başta olmak üzere projenin hayata geçmesi için alın ve akıl teri döken, bu gururu bizlere yaşatan herkese teşekkür ediyorum. Yükselsin Milli Teknoloji Hamlesi, yaşasın tam bağımsız Türkiye, başlasın Türkiye Yüzyılı."

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