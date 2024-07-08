Başkan Erdoğan’dan Washington çıkarması! Türkiye NATO zirvesinde Gazze’nin sesi olacak: ’Teröristan’a asla müsaade yok

UKRAYNA'DA BARIŞ
NATO Zirvesi'nde Ukrayna-Rusya savaşı da gündeme gelecek. Başkan Erdoğan'ın iki ülke arasında barışın bir an evvel sağlanması için mesajlar vermesi bekleniyor.
Erdoğan, son olarak Kazakistan dönüşü yaptığı açıklamada, "Bu savaş ne Rusya'ya ne Ukrayna'ya kazandırıyor. Savaşın tek kazananı kan ve ölüm tüccarlarıdır. Ben artık tansiyonun düşürüleceğine ve barış zemininin inşa edilebileceğine inanmak istiyorum. Biz o zemini oluşturmak ve korumak noktasında, bugüne kadar olduğu gibi, üzerimize düşeni yapmaya hazırız." ifadelerini kullanmıştı.
Gazze'deki yıkım.
GAZZE'DEKİ SOYKIRIM MASADA
7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'in saldırıları da gündem başlığı olarak ele alınacak.
Erdoğan'ın İsrail'in saldırılarının durdurulması konusunda NATO üyelerine çağrı yapması bekleniyor.
Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Biden
ABD BAŞKANI BIDEN İLE BAŞ BAŞA TEMAS
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında zirve marjında baş başa bir görüşme planlandığı gelen bilgiler arasında.
İki liderin terörle mücadele ve Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG hareketliliğini de görüşeceği değerlendiriliyor.
Bilindiği gibi Başkan Erdoğan, bu bölgede bir teröristan kurulmasını izin verilmeyeceğini her fırsatta ifade ediyor.