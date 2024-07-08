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Başkan Erdoğan'dan Washington çıkarması! Türkiye NATO zirvesinde Gazze'nin sesi olacak: 'Teröristan'a asla müsaade yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi mesaisi devam ediyor. Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD'nin başkenti Washington'a gidiyor. Toplantıda Türkiye, Gazze'nin sesi olacak. Erdoğan’ın muhataplarıyla İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamın durdurulması ve kalıcı barışın yapılması gerekenler konusunda da değerlendirmeler yapması bekleniyor. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden'la da görüşme yapması planlanıyor. Görüşmede terörle mücadele ve Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG hareketliliği gibi konuların ele alınması öngörülüyor.

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Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024, 15:41 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 09:04
Başkan Erdoğan’dan Washington çıkarması! Türkiye NATO zirvesinde Gazze’nin sesi olacak: ’Teröristan’a asla müsaade yok

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz ayındaki yoğun diplomasi mesaisi sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için Astana'da bulunan Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında ABD'nin başkenti Washington'a gidiyor.



Zirvenin ilk günü olan 9 Temmuz'da 75'inci yıl anma programı düzenlenecek.

Başkan Erdoğan da bu programda yer alacak.

Başkan Erdoğan ABD'ye gidecek!

YOĞUN DİPLOMASİ
Erdoğan'ın, burada başta ABD Başkanı Biden olmak üzere ittifak üyesi ülkelerin liderleriyle çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.



Zirve marjında liderlerle bir araya gelecek Erdoğan'ın NATO'yu da ilgilendiren güvenlik meseleleri ve terörle mücadele gibi konuları ele alması bekleniyor.

UKRAYNA'DA BARIŞ
NATO Zirvesi'nde Ukrayna-Rusya savaşı da gündeme gelecek. Başkan Erdoğan'ın iki ülke arasında barışın bir an evvel sağlanması için mesajlar vermesi bekleniyor.

Erdoğan, son olarak Kazakistan dönüşü yaptığı açıklamada, "Bu savaş ne Rusya'ya ne Ukrayna'ya kazandırıyor. Savaşın tek kazananı kan ve ölüm tüccarlarıdır. Ben artık tansiyonun düşürüleceğine ve barış zemininin inşa edilebileceğine inanmak istiyorum. Biz o zemini oluşturmak ve korumak noktasında, bugüne kadar olduğu gibi, üzerimize düşeni yapmaya hazırız." ifadelerini kullanmıştı.

Gazze'deki yıkım.Gazze'deki yıkım.

GAZZE'DEKİ SOYKIRIM MASADA
7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'in saldırıları da gündem başlığı olarak ele alınacak.

Erdoğan'ın İsrail'in saldırılarının durdurulması konusunda NATO üyelerine çağrı yapması bekleniyor.

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı BidenBaşkan Erdoğan ve ABD Başkanı Biden

ABD BAŞKANI BIDEN İLE BAŞ BAŞA TEMAS

Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında zirve marjında baş başa bir görüşme planlandığı gelen bilgiler arasında.

İki liderin terörle mücadele ve Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG hareketliliğini de görüşeceği değerlendiriliyor.

Bilindiği gibi Başkan Erdoğan, bu bölgede bir teröristan kurulmasını izin verilmeyeceğini her fırsatta ifade ediyor.

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